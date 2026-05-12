Jamiroquai regresa a la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas

Jamiroquai, liderado por el vocalista Jason “Jay” Kay, anunció un show para el 17 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, en el marco de su TOUR 2026 por Latinoamérica.

Las entradas podrán adquirirse en el sitio Allaccess.com.ar, donde habrá una preventa exclusiva para clientes del Banco Patagonia VISA a partir del lunes 18 de mayo a las 10. Por otro lado, la venta general comenzará el martes 19 de mayo a las 10.

Tras recibir un gran apoyo del público argentino, el conjunto británico -uno de los más exitosos de fines de los 90 y comienzos de este siglo- decidió que era hora de regresar a los escenarios latinoamericanos. Tras sus celebrados conciertos en 1997 -en el Estadio de Ferro-, en 1999 -en el Luna Park-, en 2006 -en el Club Ciudad-, en 2011 -en el Quilmes Rock-, en 2013 -en Estadio de Ferro- y su último show en 2017 -en el Hipódromo de Palermo-, los fanáticos locales están preparados para recibir nuevamente a los músicos.

Es un año bisagra para el grupo. La banda no solo conmemorará los 30 años del lanzamiento de “Virtual Insanity” —su canción emblema, incluido en su disco Travelling without Moving, que los catapultó dentro de la vanguardia de la década de los 90— sino que también marca el regreso de Jamiroquai tras casi una década de silencio. En este show, el público podrá disfrutar de un recorrido por grandes éxitos, como "Space Cowboy" y "Cosmic Girl“, y también disfrutarán de la presentación en exclusiva de canciones de su noveno álbum de estudio, actualmente en etapa de finalización.

Desde su irrupción en 1992 con "When You Gonna Learn“, Jay Kay fue destacado por capacidad de fusionar el jazz-funk con líricas que anticipaban problemáticas actuales con reflexiones sobre el cambio climático y los riesgos de la inteligencia artificial. Con casi dos mil millones de streams en plataformas como Spotify, la influencia de Jamiroquai logró mantenerse vigente a lo largo de los años.

El desembarco en Buenos Aires es parte de un tour regional que incluye shows en el escenario Sunset de Rock in Rio, en Santiago de Chile, en Bogotá y tres fechas en México. El show promete ser un espectáculo visual y sonoro de primer nivel.

¿Cuánto cuestan las entradas?

El precio de las entradas para disfrutar del show del artista depende del sector y de la ubicación:

Ubicaciones para ver a Jamiroquai en Argentina

PIT- $320.000 + SC

PLATEA 1- $250.000 + SC

PLATEA 2- $170.000 + SC

CAMPO DELANTERO- $190.000 + SC

CAMPO GENERAL- $95.000 + SC