Planes de Carnaval con chicos: una fiesta de la espuma, inflables gigantes y toboganes acuáticos

Varios municipios organizaron su agenda de comparsas y festejos para este fin de semana extra largo de Carnaval que, además, para muchos es el final de las vacaciones antes del comienzo de clases.

Las agendas están completas, plazas y sitios privados de distintos barrios se preparan para los festejos; acá una selección de cuatro eventos para vivir un carnaval en familia diferente, fresco y divertido.

Fiesta de la espuma

Fiesta de la espuma en Imaginá Bocha

Durante los cuatro días del fin de semana de Carnaval, el parque ubicado en el Campo de Polo de Palermo presenta “Los éxitos del verano”, una propuesta pensada para que los más chicos se diviertan sin parar y vivan un día inolvidable.

Para eso, a los clásicos juegos instalados durante todo el año, sumarán dos opciones que estarán únicamente por este fin de semana. Se trata de la gran Fiesta de la Espuma con un show de cañones que se realizará a las 18 horas y tendrá 30 minutos de duración.

Por otro lado, tendrá lugar la Fiesta del Agua, que consiste en inflables gigantes y toboganes acuáticos perfectos para refrescarse y jugar con agua.

La modalidad será de acceso libre todo el día y solo abonan entrada los niños, que podrán disfrutar de las actividades cuantas veces quieran.

Es importante asistir con traje de baño, protector solar y una mochila con muda de ropa para disfrutar de todas las actividades que no requieran agua.

Más información: Imaginá Bocha de 12 a 20 horas. Campo Argentino de Polo. Av. del Libertador 4096, Palermo.

Carnaval de la vieja escuela

Carnaval en el Museo del Juguete

Los adultos recordamos aquellos días de carnaval saliendo a la calle a mojarnos con mangueras de agua, lanzar bombuchas y pomos de espuma por el barrio. Con la idea de recordar aquellas viejas costumbres es que se organizó el festival: “Bomberos locos... ¡al ataque!“. Una jornada para refrescarse, jugar y celebrar el carnaval al aire libre.

No requiere reserva previa, no hay límite de edad para la diversión; si llueve, se reprograma para el domingo 15 y hay que ir preparados para mojarse. Los chicos pueden llevar también sus propios juguetes de agua desde sus casas.

Más información: Museo del Juguete, sábado 14 a las 15 horas. Lamadrid 197, Boulogne.

Percusión y fiesta del Agua

Fiesta del agua en San Martín

La Municipalidad de San Martín organiza este fin de semana una propuesta gratuita para compartir con toda la familia. Se trata de juegos acuáticos y un espectáculo de circo de Traviesas Travesías Acuáticas; además, los chicos se podrán sumar a la percusión de la Comparsa de Siete Octavos y vivir un carnaval a puro disfrute.

Es importante llevar traje de baño, muda de ropa, protector solar, lona y mate para compartir un sábado en familia.

Más información: Sábado 14 y domingo 15, desde las 14 horas en Parque Yrigoyen, Av. 25 de Mayo y colectora de la Av. General Paz.

Fogón familiar

Fogón en el hotel Sheraton

Para cerrar el fin de semana con un plan familiar gastronómico, está la posibilidad de asistir al fogón familiar de verano que se realizará el martes por la noche.

En los amplios jardines de un hotel, sin necesidad de hospedaje, se podrá asistir a vivir una experiencia criolla con música, sabores y actividades para todas las edades.

Incluye menú criollo con variedad de fiambres, quesos, empanadas de carne, de jamón y queso, de capresse, variedad de cortes de carne entre panes, papas fritas, choclo asado y helado de postre. Para beber habrá vino, cerveza y bebidas sin alcohol.

El show nocturno incluirá una guitarreada, karaoke y actividades didácticas para todas las edades.

Más información: Martes 17 a las 20.30 h. Sheraton Pilar, Hotel & Convention Center. Panamericana Km 49.5, Pilar.