Día del Té: tres propuestas originales para redescubrir la más tradicional de las bebidas

Establecido oficialmente en 2019 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) a pedido del Grupo Intergubernamental sobre el Té, desde entonces el Día Internacional del Té se celebra todos los 21 de mayo, ya que esta fecha coincide con el comienzo de la cosecha en distintas partes del mundo.

Además de ser una de las bebidas más antiguas del mundo, es la segunda más consumida (después del agua). La Argentina es gran país productor: con 29.000 hectáreas de teales, Misiones es la provincia que concentra el 95% de la producción nacional de té, con exportaciones a más de 30 países.

Té frío elaborado por Zenzero Tea Blends especialmente para MN Santa Inés

Té frío de autor en MN Santa Inés

En MN Santa Inés (@mnsantaines), la hora del té también cuenta una historia de origen, paisaje y oficio artesanal. La propuesta de blends de autor está a cargo de Zenzero Tea Blends (@zenzeroteablends), un proyecto nacido de la pasión por recuperar el ritual del té y revalorizar la materia prima argentina, que desarrolló un té frío especialmente pensado para acompañar el espíritu fresco, vibrante y estacional de la casa. El blend combina té negro, albahaca, pimienta rosa, menta y caléndula, logrando una infusión aromática y refrescante donde conviven notas herbales, florales y especiadas. Sus mezclas se elaboran a partir de pequeñas partidas de té provenientes de productores de distintas localidades de Misiones que impulsan la cosecha y producción artesanal. A esto se suman ingredientes de origen trazable —flores, especias, frutas y hierbas nacionales— seleccionados por su identidad y calidad, muchos de ellos procesados artesanalmente por la propia marca. Inspirados en la tierra roja misionera y en la mitología guaraní, los blends de Zenzero Tea Blends buscan transmitir un paisaje en cada infusión, celebrando la conexión entre naturaleza, territorio y sabor en cada taza.

Dirección: Ávalos 360, Paternal

Una hora del té de muy alta gama en Casa Cavia

Ceremonia del té en Casa Cavia

En el palacete de 1927 que hoy da vida a Casa Cavia (@casacavia), una de las piezas arquitectónicas más singulares de Palermo Chico, la hora del té adquiere dimensión de ritual. El recorrido incluye tés de Tealosophy, entre los que se cuenta el Casa Cavia Blend, elaborado con raíz de jengibre, flores de manzanilla, lemongrass y clementinas de Calabria. La propuesta de cocina tiene el sello del chef Félix Babini y el pastelero Fabio Mandia. El capítulo salado despliega huevos a la plancha con shiso, furikake de hongos y sriracha; bruschettas de palta con crema de sésamo y quinoa crocante, o versiones con trucha curada, hinojos caramelizados y queso crema; además de sándwiches en pan brioche, chipá y tabla de quesos. Del lado dulce, Mandia suma variedad de petits gâteaux, cookie de pistacho y frambuesa, mousses como la de frutilla, frambuesa y saúco, tartas como la de avellanas y chocolate con leche, además de budines y clásicos de la casa como la Torta Bruce. Para quienes buscan una experiencia más completa, el Té para Dos ($95.000) y el Té para Tres ($120.000) reúnen una selección de scones, mini bruschettas, pastelería, infusiones o café y copas de espumante.

Dirección: Cavia 2985, Palermo.

vermouth

Vermouth con base de té en Mondongo & Colifor

Para el Día del Té, Mondongo & Coliflor (@mondongoycoliflor) propone una manera diferente de disfrutar esta infusión a través de uno de los sellos distintivos de su barra: el vermut de la casa, elaborado con una maceración de té Earl Grey y pieles de naranja que aporta aromas cítricos y delicadas notas florales. Servido en jarra metálica con sifón y pensado para compartir, este aperitivo resume el espíritu descontracturado y porteño de la cantina. Como maridaje, la recomendación pasa por clásicos contundentes de la carta, como la provoleta M & C con rúcula, panceta y tomate confitado o la tradicional milanesa napolitana con papas fritas, dos platos que acompañan a la perfección el perfil aromático y fresco del vermut artesanal.

Dirección: Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco.