Planes en Buenos Aires: nuevas hamburguesas, pizza party, un pop-up al fuego y los shows del Movistar Arena

Entre el viernes 12 y el lunes 15 de diciembre, la agenda porteña combina aperturas, aniversarios y ciclos con música y cocina en clave de celebración. Hay propuestas para arrancar la noche con vinilos y coctelería, hacer una parada por pizzas artesanales o estirar hasta la madrugada con percusión.

A continuación, una guía con lo esencial para elegir plan según barrio, clima y ganas de salir, con datos concretos para organizarse sin vueltas.

Hamburguesas con lógica de restaurante

La carta de Grasa ofrece solo tres variedades (dos fijas y una variable), a la plancha y sin excesos; también hay papas fritas triple cocción Prensa

La apertura de Grasa apuesta por una idea simple: tratar a la hamburguesa como un plato al que se le pone el mismo cuidado que en un restaurante, desde la selección de insumos hasta el servicio y la estética del lugar. La propuesta busca una experiencia “cálida y canchera”, con vajilla y cristalería, vinos bien elegidos y un ambiente que combina guiños de diner con detalles de bistró. Adentro, el foco está en la barra baja y el servicio de mesa; afuera, en un plan más relajado y de autoservicio, con iluminación cálida y curaduría musical.

Cuándo y dónde es la apertura de Grasa

Cuándo: viernes 12 de diciembre.

¿Dónde?: Acevedo 986, Villa Crespo.

Qué se come: tres hamburguesas (dos fijas y una variable), papas fritas triple cocción, ensaladas frescas y helados soft.

Aniversario con cultura kissa, coctelería invitada y omakase

Mixtape Shimada mezcla cocina japonesa y argentina, en un ambiente de música y tragos. Gentileza

El bar celebra dos años con una noche pensada como cruce de escenas: bartenders invitados, listening bars y sets en vinilo, más una carta especial con activaciones de marcas y una barra móvil en el deck. En la programación figuran Fede Cuco y Alan Martínez (Bimbi Nilo), además de DJ Magui Rollings y otros artistas invitados. Para acompañar, Shimada —la barra omakase con la que comparte espacio— prepara un menú exclusivo, y habrá merchandising conmemorativo (remeras y pines).

Cuándo y dónde es el aniversario de Mixtape

Cuándo: viernes 12 de diciembre, de 20 a 3 (apertura 19 para prensa y amigos).

¿Dónde?: (Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano).

Reservas: WhatsApp 11 3609-5319.

Muy Rico Todo: aniversario en formato mini festival dentro de una pizzería

Eléctrica Pizza Prensa

El ciclo itinerante festeja dos años con una edición que convierte a Eléctrica Pizza en un plan de varias estaciones: show musical en vivo, selección de música al paso, tarot abierto y un sector de juegos de mesa para quedarse sin apuro. La noche se arma en clave “pizza party”, con pizzas de harina orgánica, masa madre y elaboración artesanal como eje, más una barra con vinos, cervezas (nacionales e importadas), coctelería clásica, limonadas y kombuchas.

Cuándo y dónde es Muy Rico Todo

Cuándo: viernes 12 de diciembre, desde las 20.

¿Dónde?: Honduras 5903, Palermo.

Entrada: libre y gratuita.

Para comer: pizzas como la Canchera ($17.200) y la Magic Mushroom ($22.900), además de entradas y bebidas.

Cierre de año con el ritual percusivo más bailado

Fiesta Bomba cierra el año en el Konex prensa

La despedida de año llega con el sello del grupo: una noche que no se plantea solo como show, sino como encuentro para moverse, bailar y celebrar lo vivido. En el repaso de 2025, el grupo destaca su quinta gira europea, el EP Vivo Berlín con participaciones de Wos y Evlay y lanzamientos recientes que siguen ampliando su lenguaje. Con 19 años de trayectoria y una propuesta basada en improvisación con señas, La Bomba de Tiempo sostiene su lugar como uno de los rituales culturales más convocantes del país.

Cuándo y dónde es la Fiesta Bomba de fin de año

Cuándo: sábado 13 de diciembre, medianoche (puerta 0.30).

¿Dónde?: Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, Abasto).

Entradas: 1ª preventa $13.000; 2ª preventa $15.000; anticipadas $17.000; día del show $22.000 (+ service charge).

Acceso: evento para mayores de 18 años.

Shows en el Movistar Arena

Diego Torres Sinfónico: canciones reversionadas con orquesta y espíritu festivo

Diego Torres, en el Movistar Arena agustin del sel

La propuesta sinfónica de Diego Torres se plantea como un concierto especial, con sus temas más emblemáticos reversionados con orquesta en vivo, y un tono “festivo” asociado al clima de diciembre.

Cuándo: 12 de diciembre (en el recuadro de compra).

Aclaración: en la descripción figura “10 de diciembre”.

Horarios: puertas 19.00; show 21.00.

Entradas desde $45.000.

Ciro y los Persas: regreso con doble fecha y una tercera función en el mes

Ciro y Los Persas vuelve a cerrar el años en el Movistar Arena con tres fechas Lole Martínez

La ficha del show de Ciro y los Peras presenta la vuelta del grupo después de nueve meses sin tocar, con la idea de reencontrarse con su público “en una gran fiesta de rock”. En el panel de compra aparecen tres fechas disponibles en el mes, con una ya agotada.

Fechas: 13 de diciembre (agotado), 14 de diciembre y 20 de diciembre.

Horarios: puertas 19.00; show 21.00.

Entradas desde $50.000.

Cha Cha Cha “Especial Navidad”: el regreso del humor de culto en formato teatral

Alfredo Casero y Fabio Alberti se reúnen para re-editar en el Movistar Arena el éxito televisivo de Cha Cha Cha Rodrigo Nespolo - La Nación

A 30 años de su estreno, Cha Cha Cha vuelve como experiencia teatral y revive su marca de humor absurdo y surrealista, con guiños directos a una generación que lo vio en TV y a otra que lo encontró por repeticiones en YouTube. Un reencuentro con un clásico, sostenido por el fanatismo de los “vaporecianos” y por un elenco asociado al fenómeno desde su origen. En clave de especial de fin de año, la propuesta apuesta al recuerdo, pero también al descubrimiento para quienes llegan por primera vez.

Cuándo: lunes 15 de diciembre.

Horarios: puertas 19.00; show 21.00.

Entradas desde $35.000.

Fuego Compartido: un menú por pasos maridado

República del Fuego, con su mirada patagónica contemporánea y cocina donde “todo pasa por el fuego”, recibe a BASA, liderado por la chef Leandra Pérez Prensa

El pop-up propone un cruce de identidades alrededor de las brasas: República del Fuego, con su mirada patagónica contemporánea y cocina donde “todo pasa por el fuego”, recibe a BASA, liderado por la chef Leandra Pérez y su estética moderna y precisa. Con distinción Bib Gourmand Michelin 2025, el restaurante profundiza la relación entre fuego, sabor y elegancia. La edición se plantea como “una sola noche, un solo menú”, con pasos que van de la bienvenida a un cierre con petit fours, y maridaje exclusivo con vinos.

Cuándo y dónde es Fuego Compartido

Cuándo: lunes 15 de diciembre (horario: no informado).

¿Dónde?: Juncal 2682, Recoleta.

Reservas: en @republicadelfuego.

“Happy Perso”: el equipo toma el mando y arma un menú especial

El salón de Silvino Prensa

La noche cambia la lógica habitual del bistró: el equipo a cargo del chef Gaspar Natiello diseña platos especiales y todo lo recaudado se reparte entre el personal. El menú anuncia desde un pan marroquí de cortesía hasta una lista larga de entradas, principales y postres (con opciones que van de empanadas de cordero a pastas, pesca del día y postres). En su clima de bistró vintage y servicio acogedor, la propuesta busca sostener el espíritu del lugar: cocina simple, clásica y reconfortante, para compartir sin protocolo.

Cuándo y dónde es “Happy Perso” en Silvino

Cuándo: lunes 15 de diciembre (horario: no informado).

¿Dónde?: Guevara 421, Chacarita.

Reservas: vía Woki.

Road to Australia: el torneo que “simula” el Australian Open en Buenos Aires

Road to Australia en el Lawn Tennis Club Prensa

Buenos Aires suma una cita fuerte para fanáticos del tenis: Road to Australia propone ver a figuras del circuito en un formato pensado para llegar afinado al verano grande de Melbourne. La apuesta incluye un cambio inédito en la ciudad: la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club pasará del polvo de ladrillo a una superficie rápida. En el cuadro hay nombres confirmados de la región y también una incorporación internacional de peso. Además del juego, la propuesta promete clima de evento: patio gastronómico, música en vivo, espacios de relax y activaciones de marcas.