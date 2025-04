Por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars y cómo será el festival en Buenos Aires

Star Wars es mucho más que una saga de películas y series creada por la prolífica imaginación de George Lucas. La épica historia de ciencia ficción que retrata la lucha intergaláctica de los jedis contra el lado oscuro de la fuerza se ha convertido ya en un fenómeno cultural. Y como tal, la saga tiene hasta su propio día conmemorativo: el Día de Star War, que se celebra cada 4 de mayo.

Esta fecha no es antojadiza, sino que tiene que ver con una frase que es emblemática de la historia y se ha instalado en el corazón de los fanáticos: “Que la fuerza te acompañe”. Resulta que esta frase, en el inglés original de la película, es: “May the Force be with you”, una expresión que suena muy similar a: “May the 4th be with you”, es decir, “que el 4 de mayo te acompañe”.

El Día de Star Wars tendrá la correspondiente presencia de cosplayers Gza. Mercat Villa Crespo

Y, tal como ocurre en distintos puntos del mundo, en la ciudad de Buenos Aires este día, importante para los fans de lo que en la Argentina se llamó La guerra de las galaxias, no pasará desapercibido. El mágico mundo de Star Wars tendrá su propia celebración en el Mercat Villa Crespo, con distintos eventos que se llevarán a cabo los próximos 3, 4 y 11 de mayo.

Una vigilia especial

Es común que esta fecha se conmemore por los fans de la saga con maratones de películas, cosplayers, memes y muchas otras actividades. En el caso del Mercat Villa Crespo, ubicado en Thames 747, la celebración se dividirá en tres “episodios”, cada uno de ellos con entrada libre y gratuita.

Afiche del Día de Star Wars Gza. Mercat Villa Crespo

En la noche del sábado 3 de mayo, de 22 a 24, se realizará una vigilia especial. Los fanáticos podrán unirse a troopers y otros personajes del universo Star Wars para esperar todos juntos la llegada del ansiado Star Wars Day. De acuerdo con los organizadores, será todo en el marco de una “fiesta galáctica que será abierta, gratuita y cargada de emoción”.

Juntada y Desfile

El domingo 4 de mayo, el día señalado, se espera a los fanáticos para otra gran juntada. “La fuerza toma el Mercat”, según se anuncia, y habrá un desfile del Escuadrón Imperial -fanáticos caracterizados con trajes de mucha calidad inspirados en los villanos de la saga-, feria asiática, espacios de cultura pop y mucho más.

Los uniformados del lado oscuro de la fuerza desfilarán en el Mercat Villa Crespo Gza. Mercat Villa Crespo

Se invita para este evento, que se llevará adelante entre las 12 y las 20, a todos los seguidores de Star Wars que quieran acercarse a experimentar un acontecimiento único y también a todos los cosplayers que quieran participar.

Habrá un desfile solidario de los personajes más emblemáticos de la saga y una venta de rifas solidarias, de las que todo lo recaudado se donará al Hogar Divino Niño Jesús de Castelar.

Mandalorian, piloto del Escuadrón Imperial y el entrañable R2D2, conocido en nuestras pampas como "Arturito", formarán parte de las celebraciones del Día de Star Wars Gza. Mercat Villa Crespo

SAGA Fest

El domingo 11, en tanto, en el marco de la misma celebración, se llevará a cabo el SAGA Fest, un encuentro para fanáticos en el que el eje será la cultura geek y friki.

Habrá más de 30 stands de coleccionistas, entretenimientos para todas las edades y la posibilidad de intercambiar experiencias con otros seguidores del universo galáctico creado por George Lucas que conquistó la pantalla grande en 1977 y que ya se convirtió en leyenda.

Los amantes de lo retro también tendrán su espacio en las celebraciones por el Día de Star Wars Gza. Mercat Villa Crespo

Ese domingo también habrá espectaculares combates coreografiados entre 10 intérpretes que representarán personajes de la saga donde no faltarán los lightsaber (sables de luz) y, además, se podrá ver más cosplayers de distintas temáticas con los que fotografiarse que sumarán color y magia al evento.

Un pianista en vivo va a tocar covers de la banda sonora sinfónnica de Star Wars, con lo que la ambientación cinematográfica de la SAGA Fest estará asegurada durante toda la tarde.

Entre los personajes de Star Wars que estarán presente en su día se encuentran los jawas, que llegarán desde los desiertos de Tatooine a Villa Crespo Gza. Mercat Villa Crespo

Atracciones interactivas

Además, los visitantes de esta jornada especial podrán experimentar atracciones interactivas como la plataforma 360, para sacarse fotos con escenografías galácticas, juegos distribuidos por todo el Mercat, esculturas de tamaño real, como la del Maestro Yoda y sables de luz que se regalarán a los niños que visiten el evento.

Habrá también programas de radio en vivo, entrevistas y contenidos especiales dedicados a los difusores de la cultura retro.

Un piloto de Tie Fighter como este, integrante del Escuadrón Imperial, desfilará en el Mercat Villa Crespo, el 11 de mayo Gza. Mercat Villa Crespo

Estas actividades se llevarán adelante entre las 12 y las 20 del domingo 11 y será seguramente un día especial para todos aquellos que, a través de distintas generaciones, aprendieron a disfrutar de esta historia de fantasía espacial que es mucho más que una simple saga de ciencia ficción.