Fin de semana largo de mayo: cinco planes en Buenos Aires, de Cattaneo a un restaurante inspirado en La Divina Comedia

Llega el fin de semana largo de mayo y Buenos Aires lo recibe con una agenda diversa que invita a vivir la ciudad en clave de disfrute. Desde atardeceres electrónicos junto al río con Hernán Cattaneo hasta empanadas de todo el país, pasando por celebraciones galácticas, literatura en La Rural y un restaurante que convierte una cena en viaje místico, estos son cinco planes imperdibles.

1. Sunsetstrip de Hernán Cattaneo en Ciudad Universitaria

El DJ más influyente de la escena house argentina vuelve a su ritual preferido: Ciudad Universitaria. Tras la reprogramación por mal clima, el Sunsetstrip 2025 se llevará a cabo el jueves 1 y viernes 2 de mayo, con Cattaneo al mando de un set extendido de 17 a 24 horas. La experiencia, que fusiona música electrónica progresiva con la atmósfera mágica del atardecer porteño, ya se consolidó como uno de los eventos más esperados del año.

Suplemento Sábado - Nota sunsets en BS AS, Mendoza, San Luis, etc Dj Hernán Cattaneo Gentileza

Con una vista privilegiada al Río de la Plata, el predio se convierte en una pista de baile natural, abierta y vibrante. Las puertas se abrirán a las 16 y el acceso será exclusivamente con QR y DNI físico. Se recomienda llegar temprano, ya que los accesos estarán habilitados en Av. Cantilo y las líneas 28, 33, 37, 42, 45, 107 y 160 facilitan el traslado.

Para disfrutarlo a pleno, los organizadores recomiendan descargar previamente la app Quentro, protector solar y gorro, y aprovechar las estaciones de hidratación gratuitas. También habrá repelente disponible en varios puntos. Las tarjetas cashless del evento anterior seguirán vigentes y podrán recargarse en el lugar. Un encuentro que no es solo fiesta: es una ceremonia sensorial.

2. Festival del Asado y la Empanada en Palermo

El sábado 3 y domingo 4 de mayo, el Hipódromo de Palermo será escenario de una celebración de sabores criollos con entrada libre y gratuita. Desde el mediodía hasta las 23, se podrá recorrer una nueva edición del Festival del Asado y la Empanada que reúne 32 puestos de comida donde las carnes asadas son protagonistas, acompañados por vinos, cervezas y tragos. Una cita ideal para ir en familia, con amigos o en pareja, sin preocuparse por la billetera.

Festival del Asado y la Empanada en Palermo

En cada rincón del predio, el aroma a leña y carbón envuelve cortes como vacío, entraña, matambre, colita de cuadril y bondiola. Las pamplonas rellenas y los costillares ahumados aportan una vuelta gourmet, mientras que las achuras y el choripán siguen firmes como favoritos populares. A eso se suman postres regionales, helados artesanales y dulces que homenajean el interior del país.

Festival del Asado y la Empanada en Palermo el 3 y 4 de mayo

Las empanadas, por su parte, ofrecen un recorrido federal con sabores de Salta, Tucumán, Jujuy, Mendoza, La Pampa y hasta el Litoral. Cada provincia deja su huella en la masa, el relleno y el método de cocción. Como si fuera poco, se podrá maridar con vinos mendocinos, birras artesanales de Rabieta y cócteles clásicos. Se accede por Av. del Libertador, con fácil conexión desde subte, tren y colectivos.

3. Star Wars Day en Mercat Villa Crespo

El 4 de mayo, los fanáticos del universo creado por George Lucas tienen su día especial: el Star Wars Day. Con el clásico juego de palabras “May the 4th be with you”, la fecha se convirtió en una jornada de culto para quienes crecieron con sables láser, jedis y stormtroopers. En Buenos Aires, el epicentro será Mercat Villa Crespo (Thames 747), donde se celebrará de 12 a 20 con entrada libre.

El evento tendrá actividades para todas las edades, desde encuentros con personajes icónicos representados por la Legión 501 hasta gastronomía temática, shows en vivo y zonas para cosplay. Además, habrá stands solidarios y propuestas especiales para que cada visitante pueda sentirse parte de una galaxia muy muy lejana sin salir de la ciudad. Es una oportunidad única para sacarse fotos, vivir la cultura pop y pasarla bien.

Mercat, conocido por combinar mercado gourmet con experiencias culturales, suma una nueva edición especial que busca conectar generaciones y fanáticos. Ideal para quienes llevan la saga tatuada en el alma o simplemente quieren ver a Darth Vader tomando un vermú. Imperdible para grandes y chicos, en uno de los polos gastronómicos más activos de la ciudad.

4. Feria del Libro 2025 en La Rural

Entre el 24 de abril y el 12 de mayo, el Predio Ferial La Rural se convierte en la meca de los lectores con una nueva edición de la 49° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Este fin de semana largo, con horario extendido de 13 a 22, el predio será punto de encuentro para editoriales, autores y amantes de la lectura. Una fiesta de los libros que invita a perderse entre stands y novedades editoriales.

Feria Internacional del Libro 2025. Valeria Rotman - LA NACION

La entrada cuesta $5000 de lunes a jueves y $8000 los fines de semana y feriados, pero incluye vales de descuento para compras y un chequelibro de hasta $12.000 para usar después del evento. Además, hay entrada gratuita para docentes, estudiantes, jubilados y en fechas especiales. La Noche de la Feria, el sábado 26 de abril, ofrece acceso libre desde las 20.

Este año, el discurso de apertura estuvo a cargo de Juan Sasturain y se espera una agenda nutrida de actividades, presentaciones y firmas. El recorrido es ideal para descubrir joyitas literarias, escuchar a escritores consagrados y disfrutar de una propuesta cultural única en el mundo hispano. La Rural se puede alcanzar fácilmente por subte, tren o colectivo, y siempre hay algo nuevo que encontrar entre sus pasillos.

5. El restaurante inspirado en La Divina Comedia que convierte una cena en un viaje

En el barrio de Saavedra, un rincón inesperado propone una experiencia única que fusiona literatura, arquitectura y cocina. Se trata de Idilio, un restaurante que toma como punto de partida la célebre obra de Dante Alighieri, La divina comedia, para diseñar un recorrido sensorial dividido en tres niveles: Infierno, Purgatorio y Paraíso. Cada espacio está pensado como una etapa de un viaje, tanto físico como emocional.

Restaurante Idilio, en Saavedra

Desde el ingreso, el ambiente evoca una cueva terrenal: paredes oscuras, materiales pesados y una atmósfera envolvente marcan el primer contacto. Al subir, el Purgatorio se traduce en un salón de texturas suaves y colores cálidos, ideal para detenerse, contemplar y saborear. Finalmente, la terraza, concebida como el Paraíso, ofrece un refugio sereno y elevado, bañado de luz y vegetación, donde todo parece calmo y armónico.

Abadejo grillado con manteca de salvia en Idilio

En sintonía con el entorno, la carta diseñada por el chef Sebastián Iraola, con más de dos décadas de trayectoria— propone una cocina estacional y detallista. Desde un risotto de cabutia y hongos hasta un abadejo grillado con manteca de salvia, cada plato busca conmover sin estridencias. Las entradas, como el camembert al horno o la burrata con mbejú, son apenas la antesala de una experiencia que se completa con cócteles de autor, música cuidadosamente seleccionada y una ambientación que invita al recogimiento. Idilio no es solo un restaurante: es un lugar donde el tiempo se suspende.