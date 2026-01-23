Por un viaje a Japón: cuándo y dónde es el concurso de cosplay en Palermo

Este sábado 24 y domingo 25 de enero, el Jardín Japonés albergará un encuentro de anime, manga y cosplay con actividades de 11 a 18 en la carpa Kyoto, stands de ilustradores, trivias y espacios de música anisong; además, el domingo a las 17 se presentará la cantante japonesa Yumi Matsuzawa, mientras que el foco del fin de semana será el “Concurso Extraordinario de Cosplay Anime y Manga Taikai”, con preselección ambos días y final el domingo, cuyo premio principal para mayores de 18 años es un viaje a Japón

La cantante de anisong Yumi Matsuzawa Gentileza Jardín Japonés

Pero el plato principal de este fin de semana en el Jardín Japonés está dedicado al cosplay (una actividad que consiste en vestir distintos trajes e interpretar algún personaje de un manga, anime, película, libro o videjuego). “El cosplay es una forma contemporánea de expresión, de personas que se interesan en encarnar personajes y así unirse a este mundo simbólico tan de la cultura visual como en este fin de semana, del Japón”, explica la productora de historietas Maelitha.

La diseñadora de indumentaria y estudiosa de la cultura japonesa, explica que “hoy se recrean personajes de manga y anime, parte de su cultura pop, así como en el pasado han sido del teatro kabuki, primeras representaciones que llegaron a Occidente, totalmente opuestas, y que también por eso nos resultaron fascinantes”.

La fantasía hecha realidad Jardín Japonés

“Japón supo exportar esa cultura pop que tiene y eso, sumado a la globalización e internet, permitió que las personas que consumían esos personajes y se identifican con ellos, quieran ser parte de ese mundo. Es atractivo ver como lo recrean, toman un personaje ficticio y lo llevan a la realidad. Mantienen la fantasía vigente", destaca.

El sábado 24 y domingo 25, de la mano del fans club En el Nombre de la Luna, se podrán disfrutar de dibujos, manga, trivias, anisong (música de los anime) y recorrer distintos stands de ilustradores. De 11 a 18, en la carpa Kyoto.

El domingo 25, a las 17, se presenta la reconocida cantante Yumi Matsuzawa. La voz de aperturas icónicas como Saint Seiya y emblema del anisong, llega desde Japón y cantará en el escenario de la isla del jardín.

Concurso de Cosplay

Durante el fin de semana se llevará adelante el “Concurso Extraordinario de Cosplay Anime y Manga Taikai” organizado por la Fundación Cultural Argentino Japonesa, en colaboración con fans club En el Nombre de la Luna y considerado uno de los encuentros más importantes del país dedicados al universo del anime y del manga. El concurso contará con una preselección de candidatos el sábado 24 y el domingo 25 de enero, de 11 a 18. La gran final, será el domingo 25.

Con personalidades del ambiente como Mai, Hika y Maelitha como jurado, el ganador recibirá de premio un viaje a Japón (mayores de 18 años).

La cosplayer Hika Jardín Japonés

“Cada vez que cuento que gané el primer puesto, y que por eso viajé a Japón, todos se me quedan mirando, asombrados”, relata Mai, ganadora de la primera edición, en 2017. “Ganar fue increíble y viajar a Japón fue el momento culmine de mi carrera, porque además gané con un traje -una armadura, de Athena- que me costó mucho esfuerzo y todo un año el hacerlo. Cumplí uno de mis sueños, fue supersatisfactorio. Hoy soy diseñadora y me dedico a la confección y a la costura teatral por esto”.

El universo cosplayer

“Un cosplayer puede hacerse fotos solo en redes o usar los trajes aquí, en eventos. Hay de todo, personas que se enamoran de un solo personaje o que van cambiando, es muy personal”, explica Mai, quien se adentró en este mundo a los 14 años. Hoy tiene 36 y dirige Espacio Creati, una escuela de cosplay.

Concurso de cosplay en el Jardín Japonés Jardín Japonés

“Tengo alumnos que tienen de 11 a 60 años, es un arte para todas las edades. Y, aunque a veces las personas le dicen ‘disfraz’ peyorativamente a nuestros trajes, a mí no me molesta. Las cosas están cambiando y cada vez se conoce más, antes era visto como algo raro. Ahora me pone contenta cada vez que mencionan ‘cosplay’ en alguna serie o podcast. Me emociona, llevo 22 años haciendo esto”.

A la hora de entrar en una competencia, cada concurso tiene sus reglas. “Se suele desfilar el traje. Se hacen preguntas sobre su confección, el por qué del personaje y el jurado te ve hacer tu actuación, tu performance, y te puntua de acuerdo a eso. A veces las competencias son por categoría”, detalla Mai.