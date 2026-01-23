Por un viaje a Japón: cuándo y dónde es el concurso de cosplay en Palermo

Habrá manga, dibujos, trivias y stands de 11 a 18, y un show especial el domingo 25 a las 17 con Yumi Matsuzawa
- 4 minutos de lectura'
Este sábado 24 y domingo 25 de enero, el Jardín Japonés albergará un encuentro de anime, manga y cosplay con actividades de 11 a 18 en la carpa Kyoto, stands de ilustradores, trivias y espacios de música anisong; además, el domingo a las 17 se presentará la cantante japonesa Yumi Matsuzawa, mientras que el foco del fin de semana será el “Concurso Extraordinario de Cosplay Anime y Manga Taikai”, con preselección ambos días y final el domingo, cuyo premio principal para mayores de 18 años es un viaje a Japón
Pero el plato principal de este fin de semana en el Jardín Japonés está dedicado al cosplay (una actividad que consiste en vestir distintos trajes e interpretar algún personaje de un manga, anime, película, libro o videjuego). “El cosplay es una forma contemporánea de expresión, de personas que se interesan en encarnar personajes y así unirse a este mundo simbólico tan de la cultura visual como en este fin de semana, del Japón”, explica la productora de historietas Maelitha.
La diseñadora de indumentaria y estudiosa de la cultura japonesa, explica que “hoy se recrean personajes de manga y anime, parte de su cultura pop, así como en el pasado han sido del teatro kabuki, primeras representaciones que llegaron a Occidente, totalmente opuestas, y que también por eso nos resultaron fascinantes”.
“Japón supo exportar esa cultura pop que tiene y eso, sumado a la globalización e internet, permitió que las personas que consumían esos personajes y se identifican con ellos, quieran ser parte de ese mundo. Es atractivo ver como lo recrean, toman un personaje ficticio y lo llevan a la realidad. Mantienen la fantasía vigente", destaca.
El sábado 24 y domingo 25, de la mano del fans club En el Nombre de la Luna, se podrán disfrutar de dibujos, manga, trivias, anisong (música de los anime) y recorrer distintos stands de ilustradores. De 11 a 18, en la carpa Kyoto.
El domingo 25, a las 17, se presenta la reconocida cantante Yumi Matsuzawa. La voz de aperturas icónicas como Saint Seiya y emblema del anisong, llega desde Japón y cantará en el escenario de la isla del jardín.
Concurso de Cosplay
Durante el fin de semana se llevará adelante el “Concurso Extraordinario de Cosplay Anime y Manga Taikai” organizado por la Fundación Cultural Argentino Japonesa, en colaboración con fans club En el Nombre de la Luna y considerado uno de los encuentros más importantes del país dedicados al universo del anime y del manga. El concurso contará con una preselección de candidatos el sábado 24 y el domingo 25 de enero, de 11 a 18. La gran final, será el domingo 25.
Con personalidades del ambiente como Mai, Hika y Maelitha como jurado, el ganador recibirá de premio un viaje a Japón (mayores de 18 años).
“Cada vez que cuento que gané el primer puesto, y que por eso viajé a Japón, todos se me quedan mirando, asombrados”, relata Mai, ganadora de la primera edición, en 2017. “Ganar fue increíble y viajar a Japón fue el momento culmine de mi carrera, porque además gané con un traje -una armadura, de Athena- que me costó mucho esfuerzo y todo un año el hacerlo. Cumplí uno de mis sueños, fue supersatisfactorio. Hoy soy diseñadora y me dedico a la confección y a la costura teatral por esto”.
El universo cosplayer
“Un cosplayer puede hacerse fotos solo en redes o usar los trajes aquí, en eventos. Hay de todo, personas que se enamoran de un solo personaje o que van cambiando, es muy personal”, explica Mai, quien se adentró en este mundo a los 14 años. Hoy tiene 36 y dirige Espacio Creati, una escuela de cosplay.
“Tengo alumnos que tienen de 11 a 60 años, es un arte para todas las edades. Y, aunque a veces las personas le dicen ‘disfraz’ peyorativamente a nuestros trajes, a mí no me molesta. Las cosas están cambiando y cada vez se conoce más, antes era visto como algo raro. Ahora me pone contenta cada vez que mencionan ‘cosplay’ en alguna serie o podcast. Me emociona, llevo 22 años haciendo esto”.
A la hora de entrar en una competencia, cada concurso tiene sus reglas. “Se suele desfilar el traje. Se hacen preguntas sobre su confección, el por qué del personaje y el jurado te ve hacer tu actuación, tu performance, y te puntua de acuerdo a eso. A veces las competencias son por categoría”, detalla Mai.
Otras noticias de Qué sale
Vino con hielo, con soda o con gaseosa. Enólogos y bodegueros redefinen las reglas del “buen beber”
En plena ola de calor. Un parque acuático, piletas con olas artificiales y agua salada a minutos de Buenos Aires
Hoy y mañana. Dos de los mejores restaurantes de la Argentina regalan toneladas de tomates en Palermo
- 1
Ranking global: En qué puestos están las nueve universidades argentinas que figuran entre las casi 2000 mejores del mundo
- 2
“Compran de todo”: El boom inmobiliario argentino en Florianópolis, entre departamentos de lujo y monoambientes
- 3
Éxodo silencioso: 500 viviendas afectadas y 300 evacuados, la inesperada crisis social de una ciudad patagónica
- 4
Rusia, Ucrania y EE.UU. se reúnen para negociar el punto más complicado de las conversaciones de paz