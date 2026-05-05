Está basada en una película visceral y tiene siete capítulos imparables: la serie que recién llegó a Netflix y ya triunfa

A más de dos décadas del estreno de Hombre en llamas —el visceral thriller donde Denzel Washington interpreta a un ex agente atormentado en busca de redención—, la historia cobra nueva vida. Netflix estrenó el pasado 30 de abril y bajo el mismo nombre la serie, la cual expande este universo al reavivar el furor de los fanáticos por el suspenso criminal y las historias de venganza implacable. Pero, ¿cuál es la trama que causa furor entre los suscriptores del gigante del streaming?

Netflix adaptó a serie Hombre en llamas, el exitoso thriller de 2004 protagonizado por Denzel Washington (Foto: Netflix)

Producida por Chapter Eleven, Chernin Entertainment y New Regency Production, la ficción ofrece una visión renovada y más extensa de la historia, alejándose de la Ciudad de México de 2004 para explorar un escenario global más complejo: las peligrosas y vibrantes calles de Río de Janeiro, en Brasil. En esta versión, la trama se centra en John Creasy, un excomando de fuerzas especiales con un pasado fracturado y una mente atormentada por los traumas de la guerra, que busca una última oportunidad de estabilidad al aceptar un trabajo como guardaespaldas.

A diferencia del cine, la serie se detiene en la relación entre Creasy y la niña antes de que estalle la violencia. Tras el secuestro, la historia escala rápidamente hacia un thriller de conspiración que va más allá de la simple búsqueda: se trata de desmantelar una red de corrupción que conecta al crimen con el poder político. En solo siete capítulos -de no más de 45 minutos cada uno-, la producción combina la acción cruda con la transformación de un hombre atormentado que, tras perderlo todo, vuelve a convertirse en un arma letal por una última causa.

Hombre en llamas podría tener segunda temporada (Foto: Netflix)

“John Creasy, que en su día fue un mercenario de las Fuerzas Especiales muy hábil y capaz, conocido por sobrevivir incluso en las situaciones más desoladoras, sufre ahora un intenso trastorno de estrés postraumático. Decidido a superar sus demonios personales, emprende un camino hacia la redención. Pero, antes de que pueda adaptarse a esta nueva vida, se encuentra de nuevo en el fuego, luchando más duro que nunca”, dice la sinopsis oficial que invita a darle play a la producción que podría tener una segunda temporada.

Junto a Yahya Abdul-Mateen II, el reparto internacional de Hombre en llamas se consolida con figuras de la talla de la brasileña Alice Braga, Bobby Cannavale, Scoot McNairy, Thomas Aquino y Billie Boullet en el papel de Poe. Para su creador, Kyle Killen, este elenco diverso es el núcleo narrativo de la temporada, ya que refleja la evolución del protagonista. “Se trata de Creasy bajando la guardia y descubriendo que puede lograr más trabajando en equipo que como un individuo aislado”, explicó en diálogo con Tudum.

Hombre en llamas recibió la aprobación de la crítica (Foto: Captura FilmAffinity)

“Una adaptación de un thriller que confía en su historia, sus personajes y su acción, y que puede que ni siquiera necesite diluirse en una continuación”; “El papel de John Creasy, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, aporta a la temporada el suficiente peso emocional y fuerza física para contrarrestar lo trillado de la historia” y “Sintonizarla no será ni mucho menos un error, e incluso las personas a las que no les gusta la acción podrán apreciar cómo Abdul-Mateen II aporta un nuevo estilo al personaje de Creasy”, son algunas de las críticas que especialistas dejaron en el sitio web FilmAffinity.