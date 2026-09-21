Qué cafeterías de la Argentina fueron elegidas por South America’s 100 Best Coffee Shops 2026

Un café porteño quedó en el Top 10 regional y otros nueve negocios del país fueron reconocidos
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Diez cafeterías de la Argentina fueron incluidas en South America’s 100 Best Coffee Shops 2026, el ranking continental elaborado por The World’s 100 Best Coffee Shops. La mejor posición nacional fue para Negro Cueva de Café, que llegó al puesto 7 y se convirtió en la única representante del país dentro del Top 10.
La lista reúne proyectos de distintos puntos de Sudamérica y tiene en los primeros tres lugares a Eco Mapu Coffee Villarica, de Chile; FANKØR, de Ecuador; y Differente Coffee, de Colombia. De acuerdo con la organización del ranking, el resultado combina la evaluación de especialistas de la industria, con un peso del 70%, y la votación del público, que representa el 30% restante.
Entre los criterios utilizados se encuentran la calidad del café, la experiencia de los baristas, la atención, la innovación, el ambiente, las prácticas de sustentabilidad, la propuesta de comida y pastelería y el vínculo con la comunidad.
Cuáles son las 10 cafeterías argentinas del ranking y cómo las describe la organización
7. Negro Cueva de Café
Es la argentina mejor ubicada de la edición 2026. Negro Cueva de Café nació en 2015 en Buenos Aires y, de acuerdo con la descripción publicada por la organización, fue uno de los proyectos pioneros del café de especialidad en el centro porteño. En 2020 sumó su propia tostadora, Fuego Tostadores, desde donde selecciona y tuesta los granos utilizados en sus locales. Además, cuenta con Negro Escuela, orientada a la formación de baristas.
¿Dónde? Suipacha 637, Ciudad de Buenos Aires. Instagram: @cafenegrook
31. Rita Specialty Coffee Armenia
Según la ficha oficial del ranking, Rita Specialty Coffee Armenia comenzó en 2021 con una propuesta que combina café de especialidad, pastelería artesanal y platos de autor. El diseño y la arquitectura de sus espacios también forman parte de la experiencia que destaca la organización.
¿Dónde? Armenia 1595, Ciudad de Buenos Aires. Instagram: @ritaspecialtycoffee
41. Ninina
En el puesto 41 aparece Ninina, un proyecto porteño que, según la organización, reúne cafetería, restaurante, pastelería y tostado de café. Su propuesta está atravesada por recetas familiares y una producción propia de panadería y pastelería.
¿Dónde? Gorriti 4738, Ciudad de Buenos Aires. Instagram: @ninina.arg
44. Cuervo Café
Fundado en 2017 por Pablo Tokatlian y Agustín Caro, Cuervo Café ocupa el puesto 44. De acuerdo con la descripción del ranking, el proyecto sumó en 2021 el tostado propio de sus granos y desarrolló diferentes líneas de café, además de una carta que combina espresso, métodos filtrados, pastelería y opciones de brunch.
¿Dónde? El Salvador 4580, Ciudad de Buenos Aires. Instagram: @cuervocafe
51. Barista Coffee House
La presencia argentina también se extiende fuera de Buenos Aires. Barista Coffee House, de Rosario, quedó en el puesto 51. La organización lo describe como una pequeña cafetería atendida por su dueño, con café de especialidad, pastelería casera y una vajilla compuesta por diferentes piezas que forman parte de la identidad del espacio.
¿Dónde? Ocampo 1404, Rosario, Santa Fe. Instagram: @barista_coffee_house
55. Surry Hills Coffee Palermo
Inspirado en la cultura de café y brunch de Australia, Surry Hills Coffee nació en Buenos Aires en 2019, según la ficha publicada por la organización. Su sucursal de Palermo ocupa el puesto 55 del ranking continental, con una propuesta centrada en café de especialidad, platos de brunch y una estética minimalista.
¿Dónde? Arévalo 2877, Ciudad de Buenos Aires. Instagram: @surryhillsbuenosaires
61. Mijito Café
Mijito Café, en Mendoza, llegó al puesto 61. Según la descripción de The World’s 100 Best Coffee Shops, fue fundado en 2025, cuenta con locales en Godoy Cruz y la ciudad de Mendoza y toma como inspiración al clásico cafetín de barrio. Su barra ofrece espresso y preparaciones con leche, además de una selección rotativa de cafés para métodos filtrados provenientes de distintos tostadores.
La propuesta se completa con pastelería elaborada en el lugar y una carta de cocina propia.
¿Dónde? Panamericana s/n, frente a Palmares, Godoy Cruz, Mendoza. Instagram: @mijitocafe
63. Cherry Season
Dos puestos más abajo aparece Cherry Season, de Córdoba. La organización la presenta como una tostadora de café de especialidad que selecciona y tuesta sus propios granos y cuenta, además, con cafeterías donde la bebida se integra con una propuesta de pastelería y cocina.
¿Dónde? Av. Hipólito Yrigoyen 171, Córdoba. Instagram: @cherryseason_arg
65. Zulu Haus
En el puesto 65 quedó Zulu Haus, instalado en una casona centenaria de La Lucila. Según la ficha del ranking, el café de especialidad ocupa un lugar central, con diferentes métodos de extracción y granos seleccionados según origen y perfil de sabor. La carta suma una propuesta gastronómica de inspiración japonesa, pastelería y preparaciones artesanales.
¿Dónde? Salvador Debenedetti 635, La Lucila, provincia de Buenos Aires. Instagram: @zulu.haus
90. Kajue Café
Kajue Café completa la representación nacional en el puesto 90. De acuerdo con la organización, el proyecto comenzó en octubre de 2019 en Buenos Aires y trabaja con cafés de distintos orígenes, entre ellos Guatemala, Nicaragua, Honduras y Colombia, preparados tanto en máquina de espresso como mediante métodos filtrados como V60, Chemex y prensa francesa.
¿Dónde? Guatemala 4665, Ciudad de Buenos Aires. Instagram: @kajuecafe
El listado completo de South America’s 100 Best Coffee Shops 2026
- Eco Mapu Coffee Villarica — Chile
- FANKØR — Ecuador
- Differente Coffee — Colombia
- Lucca Cafés Especiais — Brasil
- Kafi Wasi Café Tostaduría — Perú
- Tropicalia Coffee — Colombia
- Negro Cueva de Café — Argentina
- Alquimia Specialty Coffee Shop — Bolivia
- Especie Café — Ecuador
- Monotono Specialty Coffee — Perú
- Wake Up Coffee Lab — Chile
- Caferatto Café Especial — Colombia
- RDV Roasters — Brasil
- Do Coado ao Espresso | Cafeteria — Brasil
- BlackSoul Café Brewing Lab — Bolivia
- TRIBUTO casa de café – Chacao — Venezuela
- Elisa Café e Torrefação — Brasil
- Benchtime Bakery & Cafe Cumbayá — Ecuador
- Origen Tostadores de Café — Perú
- Casa Canela — Venezuela
- Abstrakto Café de Especialidad — Uruguay
- King Experience – Cafeteria e Escola de Café — Brasil
- Primates Tostadores — Chile
- Three Monkeys Coffee Cusco — Perú
- Typica Café — Bolivia
- Islander Coffee Roasters — Ecuador
- Bicho Specialty Coffee — Perú
- L’arôme Café — Bolivia
- Café Melosa — Venezuela
- Holaste! Specialty Coffee — Chile
- Rita Specialty Coffee Armenia — Argentina
- Famosta Café — Colombia
- William & Sons Coffee Co. – Petrópolis — Brasil
- Café Guayasamin – Centro Quito — Ecuador
- D’Sala Caffe — Perú
- Abuela Café & Torrefação — Brasil
- Café Micelio Puerto Varas — Chile
- Pergamino Café Laureles — Colombia
- Savignano Café — Venezuela
- Puku Puku — Perú
- Ninina — Argentina
- Montse — Ecuador
- Café Buena Vista — Bolivia
- Cuervo Café — Argentina
- Lohas Café — Colombia
- Boca Café — Venezuela
- Tinticoos Cafeteria — Ecuador
- Tasta Café — Perú
- Giotti Cafés Microtorrefação — Brasil
- Roaster Specialty Coffee — Bolivia
- Barista Coffee House — Argentina
- Dagadá — Ecuador
- Diblú Cafetería de Especialidad — Chile
- Raiz Coffee — Perú
- Surry Hills Coffee Palermo — Argentina
- Café 18 – El Chicó — Colombia
- Royalty Café — Brasil
- MARRÓN CAFÉ — Venezuela
- Selva Brew — Chile
- Kaldis Specialty Coffee Grimaldo — Perú
- Mijito Café — Argentina
- Coffee Five — Brasil
- Cherry Season — Argentina
- Rituales Compañía de Café — Colombia
- Zulu Haus — Argentina
- Perfecto — Bolivia
- Don Salazar — Perú
- ARTEMISA Coffee & Cocktail Bar — Chile
- Soul Coffee House — Ecuador
- Terra Specialty Coffee — Chile
- Mr Wush Wush — Colombia
- Nameless Cafetería de Especialidad — Ecuador
- Coffee Bike — Bolivia
- Guanacoffee — Perú
- Cafeteria 15 Coffee Company — Brasil
- Café Calderón — Chile
- Masaro Café — Perú
- Sailor Coffee — Ecuador
- Kaweh Coffee Shop — Ecuador
- Simón Coffee — Colombia
- La Colibrí Café — Perú
- La Cafetería Coffee Roasters — Venezuela
- Atmosférico Cafetería de Especialidad — Ecuador
- Destino Café Oxapampa — Perú
- Le Grenier Cafetería — Chile
- Oso Café — Perú
- Azahar Café — Colombia
- FOK — Uruguay
- Cupping Café — Brasil
- Kajue Café — Argentina
- La Raza Coffee — Chile
- Antaqa Café — Perú
- Café Labranza — Venezuela
- Mulano Coffee Shop — Ecuador
- Kaffe’i — Paraguay
- Café Bauda — Chile
- Puma Café — Perú
- Casa Berracos — Uruguay
- Raymi Coffee Shops El Bosque — Ecuador
- Okafe Roasters — Colombia