Qué cafeterías de la Argentina fueron elegidas por South America’s 100 Best Coffee Shops 2026

Diez cafeterías de la Argentina fueron incluidas en South America’s 100 Best Coffee Shops 2026, el ranking continental elaborado por The World’s 100 Best Coffee Shops. La mejor posición nacional fue para Negro Cueva de Café, que llegó al puesto 7 y se convirtió en la única representante del país dentro del Top 10.

Eco Mapu Coffee Villarica, de Chile, encabeza el listado Instagram/Eco Mapu Coffee Villarica

La lista reúne proyectos de distintos puntos de Sudamérica y tiene en los primeros tres lugares a Eco Mapu Coffee Villarica, de Chile; FANKØR, de Ecuador; y Differente Coffee, de Colombia. De acuerdo con la organización del ranking, el resultado combina la evaluación de especialistas de la industria, con un peso del 70%, y la votación del público, que representa el 30% restante.

Entre los criterios utilizados se encuentran la calidad del café, la experiencia de los baristas, la atención, la innovación, el ambiente, las prácticas de sustentabilidad, la propuesta de comida y pastelería y el vínculo con la comunidad.

Cuáles son las 10 cafeterías argentinas del ranking y cómo las describe la organización

7. Negro Cueva de Café

Máquina de Negro Cueva de Café, que entró al top 10 del ranking de América del Sur Gentileza/Negro Cueva de Café

Es la argentina mejor ubicada de la edición 2026. Negro Cueva de Café nació en 2015 en Buenos Aires y, de acuerdo con la descripción publicada por la organización, fue uno de los proyectos pioneros del café de especialidad en el centro porteño. En 2020 sumó su propia tostadora, Fuego Tostadores, desde donde selecciona y tuesta los granos utilizados en sus locales. Además, cuenta con Negro Escuela, orientada a la formación de baristas.

¿Dónde? Suipacha 637, Ciudad de Buenos Aires. Instagram: @cafenegrook

31. Rita Specialty Coffee Armenia

Rita specialty coffee Instagram/Rita specialty coffee

Según la ficha oficial del ranking, Rita Specialty Coffee Armenia comenzó en 2021 con una propuesta que combina café de especialidad, pastelería artesanal y platos de autor. El diseño y la arquitectura de sus espacios también forman parte de la experiencia que destaca la organización.

¿Dónde? Armenia 1595, Ciudad de Buenos Aires. Instagram: @ritaspecialtycoffee

41. Ninina

Ninina Instagram/Ninina

En el puesto 41 aparece Ninina, un proyecto porteño que, según la organización, reúne cafetería, restaurante, pastelería y tostado de café. Su propuesta está atravesada por recetas familiares y una producción propia de panadería y pastelería.

¿Dónde? Gorriti 4738, Ciudad de Buenos Aires. Instagram: @ninina.arg

44. Cuervo Café

Cuervo café Instagram/Cuervo café

Fundado en 2017 por Pablo Tokatlian y Agustín Caro, Cuervo Café ocupa el puesto 44. De acuerdo con la descripción del ranking, el proyecto sumó en 2021 el tostado propio de sus granos y desarrolló diferentes líneas de café, además de una carta que combina espresso, métodos filtrados, pastelería y opciones de brunch.

¿Dónde? El Salvador 4580, Ciudad de Buenos Aires. Instagram: @cuervocafe

51. Barista Coffee House

Barista Coffee House Instagram/Barista Coffee House

La presencia argentina también se extiende fuera de Buenos Aires. Barista Coffee House, de Rosario, quedó en el puesto 51. La organización lo describe como una pequeña cafetería atendida por su dueño, con café de especialidad, pastelería casera y una vajilla compuesta por diferentes piezas que forman parte de la identidad del espacio.

¿Dónde? Ocampo 1404, Rosario, Santa Fe. Instagram: @barista_coffee_house

55. Surry Hills Coffee Palermo

Surry Hills Coffee Instagram/Surry Hills Coffee

Inspirado en la cultura de café y brunch de Australia, Surry Hills Coffee nació en Buenos Aires en 2019, según la ficha publicada por la organización. Su sucursal de Palermo ocupa el puesto 55 del ranking continental, con una propuesta centrada en café de especialidad, platos de brunch y una estética minimalista.

¿Dónde? Arévalo 2877, Ciudad de Buenos Aires. Instagram: @surryhillsbuenosaires

61. Mijito Café

Mijito Café Instagram/Mijito Café

Mijito Café, en Mendoza, llegó al puesto 61. Según la descripción de The World’s 100 Best Coffee Shops, fue fundado en 2025, cuenta con locales en Godoy Cruz y la ciudad de Mendoza y toma como inspiración al clásico cafetín de barrio. Su barra ofrece espresso y preparaciones con leche, además de una selección rotativa de cafés para métodos filtrados provenientes de distintos tostadores.

La propuesta se completa con pastelería elaborada en el lugar y una carta de cocina propia.

¿Dónde? Panamericana s/n, frente a Palmares, Godoy Cruz, Mendoza. Instagram: @mijitocafe

63. Cherry Season

Cherry Season Instagram/Cherry Season

Dos puestos más abajo aparece Cherry Season, de Córdoba. La organización la presenta como una tostadora de café de especialidad que selecciona y tuesta sus propios granos y cuenta, además, con cafeterías donde la bebida se integra con una propuesta de pastelería y cocina.

¿Dónde? Av. Hipólito Yrigoyen 171, Córdoba. Instagram: @cherryseason_arg

65. Zulu Haus

Zulu Haus suma una propuesta gastronómica de inspiración japonesa, pastelería y preparaciones artesanales. Gentileza/Zulu Haus

En el puesto 65 quedó Zulu Haus, instalado en una casona centenaria de La Lucila. Según la ficha del ranking, el café de especialidad ocupa un lugar central, con diferentes métodos de extracción y granos seleccionados según origen y perfil de sabor. La carta suma una propuesta gastronómica de inspiración japonesa, pastelería y preparaciones artesanales.

¿Dónde? Salvador Debenedetti 635, La Lucila, provincia de Buenos Aires. Instagram: @zulu.haus

90. Kajue Café

Kajue café Instagram/Kajue café

Kajue Café completa la representación nacional en el puesto 90. De acuerdo con la organización, el proyecto comenzó en octubre de 2019 en Buenos Aires y trabaja con cafés de distintos orígenes, entre ellos Guatemala, Nicaragua, Honduras y Colombia, preparados tanto en máquina de espresso como mediante métodos filtrados como V60, Chemex y prensa francesa.

¿Dónde? Guatemala 4665, Ciudad de Buenos Aires. Instagram: @kajuecafe

El listado completo de South America’s 100 Best Coffee Shops 2026