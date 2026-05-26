Día de la Hamburguesa: cómo aprovechar el 2x1 y qué locales de Buenos Aires se adhieren a los descuentos del 50%

Cada 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa en honor a este plato mundialmente conocido. Esta fiesta también tiene lugar en Buenos Aires, donde diferentes restaurantes y locales de comida rápida ofrecerán descuentos de hasta el 50% y promociones de 2X1 en productos seleccionados. Enterate dónde y cómo aprovechar esta oferta.

Su forma actual de consumo se remonta a Hamburgo, Alemania, cuando en el siglo XIX mezclaron la carne picada con otros ingredientes para darle sabor. Con la llegada de los inmigrantes europeos a los Estados Unidos, se desarrolló el consumo emparedado y luego se ofreció como fast food.

El listado de las hamburgueserías que ofrecen promociones el 28 de mayo

McDonald’s

La cadena emblema de los Estados Unidos con alcance en varias provincias del país anunció un 2x1 en McCombos medianos seleccionados: cuarto de libra, doble cuarto de libra, cuarto simple, grand tasty doble, triple hamburguesa con queso y Big Mac.

Mcdonald's ofrece una promo de 2x1

Wendy’s

La cadena estadounidense ofrece un descuento de 50% en sus hamburguesas. Esta rebaja solo corresponde a la compra en locales físicos y se extenderá hasta el 29 de mayo.

Wndy's propuso un descuento del 50% (FUente: Instagram/@wendys_ar)

Williamsburg

Ubicada en Av. del Libertador 3883 - Paseo de la Infanta, esta hamburguesería anunció una rebaja en combos seleccionados por menos de 10.000 pesos.

Williamsburg anunció un descuento en sus combos (FUente: Instagram/@williamsburg_ba)

Luisa’s

Este restaurante, que se encuentra en Ramallo 2307 celebra el Día de la Hamburguesa con una cheese slider disponible a $2500. Las condiciones son con un máximo de seis unidades por persona y el consumo debe ser únicamente en salón o para take away.

La promo de $2500 de Luisa's para el 28 de mayo (Fuente: Instagram/@luisas.ba)

Big Pons

Big Pons anunció un descuento del 50% en todos los combos (Fuente: Instagram/@big.pons)

La hamburguesería anunció un 50% OFF en combos seleccionados (excluye ensaladas, wraps, burgers de pollo, grilled onion, big cheval). Solo consumo presencial, no válido para delivery ni take away desde la web. Acumulable con el beneficio diario de Visa Galicia sin contacto. No acumulable con otras promociones y beneficios. Sin TACC sujeto a stock de 2000 unidades.