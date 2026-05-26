No es para todos: la película de terror que llegó a Netflix y desentona en el catálogo por ser demasiado sombría

Netflix apuesta todo el tiempo por historias capaces de despertar emociones fuertes y atrapar a la audiencia desde el minuto uno. Y Aguas siniestras (cuyo título original es Night Swim) es una de estas. La película de terror y suspenso sobrenatural estrenada a principios de 2024 desembarcó en el gigante del streaming recientemente y ya es todo un éxito.

Aguas siniestras se estrenó en 2024; sin embargo, en los últimos días resurgió de la mano de Netflix

Dirigida por Bryce McGuire, el film retrata en poco más de una hora y media la historia de Ray Waller (Wyatt Russell), un exjugador de béisbol profesional que se ve obligado a retirarse de las Grandes Ligas de forma prematura debido a una enfermedad degenerativa. En busca de un nuevo comienzo y un lugar adecuado para realizar su terapia física, Ray convence a su esposa Eve (Kerry Condon) y a sus dos hijos de mudarse a una hermosa casa suburbana que cuenta con una enorme piscina abandonada.

El film retrata en poco más de una hora y media la historia de Ray Waller (Wyatt Russell), un exjugador de béisbol profesional que se ve obligado a retirarse de las Grandes Ligas de forma prematura debido a una enfermedad degenerativa

La familia limpia el lugar y comienza a disfrutar del agua, y es ahí donde la trama se divide en dos caminos muy marcados. Por un lado, ocurre algo que parece un milagro, ya que Ray empieza a experimentar una recuperación física inexplicablemente rápida, por lo que recupera la fuerza y la vitalidad que la enfermedad le había quitado. Sin embargo, por el otro lado, la piscina esconde un pasado oscuro. El agua no proviene de la red pública, sino de un antiguo manantial subterráneo que tiene una naturaleza mística y malévola: el lugar concede los deseos más profundos de quienes se sumergen, pero exige un sacrificio de sangre terrible a cambio.

A medida que pasan los días, la atmósfera se vuelve cada vez más asfixiante. Los hijos y la esposa de Ray comienzan a presenciar apariciones aterradoras bajo el agua, a escuchar voces extrañas que imitan a sus seres queridos y a ser arrastrados hacia el fondo por una fuerza invisible. El verdadero peligro escala cuando la entidad del manantial empieza a poseer y corromper a Ray, quien se vuelve adicto a la vitalidad que la piscina le otorga y se muestra dispuesto a todo con tal de no perderla.

A dos años de su estreno, Aguas siniestras desembarcó en el gigante del streaming y no tardó en posicionarse en el ranking de lo más visto por los suscriptores de Argentina

“Ray Waller, una estrella del béisbol obligada a retirarse prematuramente a causa de una enfermedad degenerativa, se muda a una nueva casa con su esposa Eve, su hija adolescente Izzy y su hijo pequeño Elliot. Con la esperanza secreta de recuperarse y volver al deporte profesional, Ray convence a Eve de que la fabulosa piscina del jardín de su nuevo hogar será divertida para los niños y le servirá a él como terapia física. Pero un oscuro secreto del pasado de la casa desatará una fuerza malévola que arrastrará a toda la familia a las insondables profundidades del terror más asfixiante”, dice la sinopsis oficial con la que el gigante del streaming invita a darle play.

La película fue aprobada por la crítica especializada (Foto: Captura FilmAffinity)

“McGuire logra manipular tus ideas preconcebidas y divertirse un poco con ellas. Esto hace que la película resulte atractiva, incluso cuando se ve atascada por las presiones y los patrones de la fórmula de terror elegida”; “Artesanalmente intachable miniatura... Cuento de hadas oscuro que, desde la modestia, funciona gracias a sus inspiradas interpretaciones y su honestidad a la hora de gestionar con ingenio, y sin abusar, los sustos más conocidos” y “En su mayor parte, es un sólido debut de McGuire que apunta hacia IT, The Shining, Jaws y Poltergeist sin dejar de estar bien concebido por derecho propio”, son algunas de las críticas que recibió en el sitio web español FilmAffinity.