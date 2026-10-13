Ricardo Montaner vuelve a Argentina: cuándo y dónde toca y desde cuándo se pueden comprar las entradas

Ricardo Montaner vuelve a la Argentina en marzo de 2027 con tres conciertos de su gira mundial “El Último Regreso”. El cantante se presentará el 21 de marzo en Mendoza, el 24 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires y el 26 de marzo en Mar del Plata.

La venta general de entradas para las tres fechas comenzará el miércoles 14 de octubre a las 13, aunque a través de diferentes plataformas según cada ciudad. Los precios todavía no fueron informados, ya que las localidades aún no salieron a la venta.

Cuándo y dónde son los shows de Ricardo Montaner en la Argentina

La nueva visita llegará después de las seis presentaciones que Montaner realizó en el país a comienzos de 2026. Para esta etapa están previstas tres fechas:

Mendoza: domingo 21 de marzo de 2027, Aconcagua Arena, Avenida del Libertador s/n, Parque General San Martín, Ciudad de Mendoza.

domingo 21 de marzo de 2027, Aconcagua Arena, Avenida del Libertador s/n, Parque General San Martín, Ciudad de Mendoza. Buenos Aires: miércoles 24 de marzo de 2027, Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo.

miércoles 24 de marzo de 2027, Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo. Mar del Plata: viernes 26 de marzo de 2027, Polideportivo Islas Malvinas, Parque Municipal de Deportes Teodoro Bronzini, avenida Juan B. Justo y España.

Los horarios de los conciertos todavía no fueron comunicados.

Cuándo salen a la venta las entradas

El cantante se presentará el 21 de marzo en Mendoza, el 24 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires y el 26 de marzo en Mar del Plata Gentileza

La venta general comienza el miércoles 14 de octubre a las 13 de manera simultánea para los tres recitales.

Cada ciudad tendrá un canal oficial diferente:

Mendoza: Fever.

Fever. Buenos Aires: Movistar Arena.

Movistar Arena. Mar del Plata: EntradaUno.

Los valores de las entradas no fueron informados antes del inicio de la venta.

Cómo comprar entradas para Ricardo Montaner en Mendoza

Desde el miércoles 14 de octubre a las 13 , ingresar a Fever.

, ingresar a Fever. Acceder a la venta correspondiente al show de Ricardo Montaner en Aconcagua Arena , previsto para el 21 de marzo de 2027.

, previsto para el 21 de marzo de 2027. Continuar el proceso de compra de acuerdo con las opciones que habilite la plataforma al comenzar la venta general.

Cómo comprar entradas para Ricardo Montaner en Buenos Aires

Desde el miércoles 14 de octubre a las 13 , ingresar al sitio oficial de Movistar Arena.

, ingresar al sitio oficial de Movistar Arena. Acceder a la venta correspondiente al recital de Ricardo Montaner del 24 de marzo de 2027 .

. Continuar el proceso de compra según las localidades y condiciones que publique la plataforma una vez habilitada la venta.

Cómo comprar entradas para Ricardo Montaner en Mar del Plata

Desde el miércoles 14 de octubre a las 13 , ingresar a EntradaUno.

, ingresar a EntradaUno. Acceder a la venta correspondiente al show de Ricardo Montaner en el Polideportivo Islas Malvinas , programado para el 26 de marzo de 2027.

, programado para el 26 de marzo de 2027. Continuar el proceso de compra con las opciones disponibles cuando se habilite la venta general.

Qué canciones formarán parte de “El Último Regreso”

Ricardo Montaner vuelve a Argentina: cuándo y dónde toca y desde cuándo se puede comprar las entradas Pilar Camacho

La gira combina canciones de distintas etapas de la carrera de Montaner. Entre las anunciadas para el repertorio aparecen “Me Va A Extrañar”, “Tan Enamorados”, “La Cima Del Cielo” y “Castillo Azul”.

También forman parte de esta etapa temas recientes como “Para Que Seas Feliz”, “Si Tuviera Que Elegir” y “El Último Regreso”.

“El Último Regreso World Tour”, producido por Fenix Entertainment, acumula 47 conciertos con entradas agotadas, de acuerdo con la información difundida junto con el anuncio de las nuevas fechas argentinas. El recorrido ya pasó por ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos, el Caribe y Europa.

Montaner cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria y 25 álbumes de estudio. Entre sus reconocimientos recibió el Latin Grammy a la Excelencia Musical en 2016 y ganó en 2021 el Latin Grammy a Mejor Canción Tropical por “Dios Así Lo Quiso”, grabada junto a Juan Luis Guerra.