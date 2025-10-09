Tango y Fado, unidos en un festival con invitados internacionales

Este viernes 17, sábado 18 y domingo 19 se celebrará en Buenos Aires el séptimo Festival Porteño de Fado y Tango, con unas masterclass de guitarra de fado, exhibición de baile y recitales en Galpón B, Sanata Bar, Rondeman Abasto y el Centro Cultural Recoleta.

Lo que caracteriza el espíritu del festival, es la generación de un espacio de pertenencia e intercambio entre artistas de ambos géneros musicales, que han sido declarados Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Unesco.

El fado y el tango están estrechamente vinculados por ser, en esencia, músicas de ciudades de puerto con influencias de las distintas migraciones y por seguir su legado de generación en generación hasta el presente. Este festival, además de honrar las tradiciones de ambos géneros, tiene por objeto desde su primera edición, ser espacio de divulgación y puesta en valor de sus nuevos exponentes.

Este año, el festival contará con artistas invitados desde Portugal a Helena Sarmento y Ricardo J. Martins, que llevan el legado del fado en versiones de clásicos por el mundo, pero, sobre todo, aportan con sus nuevas composiciones propias al patrimonio del fado del siglo XXI. Ellos realizarán los conciertos de apertura y cierre y, en el caso de Martins, también dará una master class de guitarra portuguesa y de fado.

Helena Sarmento cerrará el festival en el CC Recoleta

El Festival Porteño de Fado y Tango contó con seis ediciones anteriores: en 2012, en seis sedes, con más de 56 artistas. En 2014, con conciertos gratuitos en cuatro salas con más de 50 artistas de diversas regiones del país y artistas lisboetas invitados.

En 2017, con Mafalda Arnauth como artista internacional invitada. En 2019, con el artista internacional Zé Perdigão, también invitado en la primera edición, junto a André Barandas.

En en 2021 -por las restricciones impuestas por la pandemia- el festival se realizó con una combinación de producciones audiovisuales en homenaje a las mujeres del fado y el tango y un concierto presencial con aforo reducido en CAFF y Rondeman Abasto.

Ricardo J. Martins, con su guitarra portuguesa Joao Ribeiro

En 2023, se hicieron conciertos de artistas locales que abordan el fado, conciertos de tango y se sumó una charla audiovisual en la Academia Nacional del Tango sobre Amália Rodrigues y Carlos Gardel, junto a la Fundación Amália Rodrigues de Portugal.

Por el Festival han pasado destacados artistas internacionales como Zé Perdigão, Né Barandas, Mafalda Arnauth, Paulo Valentin, Bruno Costay Fernanda Paulo, además de los más destacados exponentes locales de ambos géneros. En total, más de 70 artistas de ambos géneros han pasado por las 6 ediciones anteriores.

CRONOGRAMA ARTÍSTICO

Artistas portugueses invitados

- Ricardo J. Martins (Loulé, Portugal)

- Helena Sarmento (Porto, Portugal)

17 de octubre

Concierto Apertura

Galpón B (Cochabamba 2536, CABA

21 hs - Puerta 20 hs (entrada gratuita por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala).

Fadeiros (fado y canciones de Portugal)

Karina Beorlegui Cuarteto (Bordas,Cabello, Larisgoitía) (Tango y fado, adelantan temas de su disco “Aquí y ahora” )

Ricardo J. Martins (guitarra portuguesa)

Bailan Cecilia Capello y Diego Amorin

18 de octubre

Sanata Bar (Sarmiento 3501, CABA)

15 a 17hs. (Actividad libre y gratuita)

Master Class de “Guitarra portuguesa y estilos de fado” a cargo de Ricardo J. Martins para músicos y cantantes. No requiere inscripción previa y cada uno puede llevar su instrumento.

El objetivo es acercar las técnicas específicas de la guitarra portuguesa, y dar nociones básicas o responder inquietudes de los músicos o cantantes asistentes con ejemplos en vivo de las formas y estilos propios del fado.

18 de octubre

Rondeman Abasto (Lavalle 3177, CABA)

Concierto

21 hs -Puerta 20 hs (entrada gratuita por orden de llegada hasta agotar capacidad) -

Ariel Altieri y Graciela Viegas Ruivo (fado y tango)

Fado Trio (fado)

Mariana Accinelli Trío (fado y tango)

Almalusa (fado y canciones de Portugal)

Alfredo Piro Rinaldi (tango)

19 de octubre

C.C. Recoleta (Junín 1930, CABA)

Concierto Cierre del Festival

Recital de Helena Sarmento

Entrada gratuita

Los artistas que participarán del Festival de Tango y Fado

Helena Sarmento (fado) invitada internacional

La fadista portuguesa se presenta en el como parte de la programación del Festival de Fado y Tango y en el marco de su gira “Tanto Mar” 2025 por Brasil, Argentina y Uruguay.

Por una fuerte influencia familiar, el fado siempre ha formado parte de su vida, ya que era protagonista de las tertulias culturales organizadas por su padre, el escritor Joaquim Sarmento. Otras referencias, como la música popular portuguesa y la música brasileña, también marcan su trayectoria. Su personalidad y su trayectoria artística reflejan esta diversidad de influencias.

Su discografía incluye cinco álbumes: Fado Azul (2011), Fado Dos Dias Assim (2013), Lonjura (2018, disco Antena 1) , Liberdade, liberdade! (2022) y Tanto Mar (2024). Sus dos primeros discos fueron editados internacionalmente por la discográfica francesa Sunset France.

A lo largo de su carrera, ha dado numerosos conciertos en Portugal, España, Francia, Alemania, Polonia, Brasil y la Argentina.

En su última gira por Brasil, en diciembre de 2023, comenzó la grabación de Tanto Mar, una producción entre Oporto y Río de Janeiro en la que participaron 13 músicos y que se lanzó con el apoyo de GDA (la sociedad de autores de Portugal) y la bodega Niepoort.

Ricardo J. Martins (guitarrista-fado)

Nació en Faro en 1984. Siempre influenciado por diversos géneros musicales, encontró en la guitarra portuguesa la forma de expresar sus sentimientos sonoros.

Aunque se dedica principalmente al acompañamiento del fado, ve en la guitarra portuguesa una enorme capacidad como instrumento solista, tocando tanto la guitarra de Lisboa como la de Coímbra.

Sus trabajos discográficos son: “Ricardo J. Martins” (2014), “Cantos e Lamentos” (2017) y “Escapismo” (2021). En 2022, preparó un proyecto junto al guitarrista de blues/rock Vítor Bacalhau, cuyo resultado fue el álbum de fado y blues “TerraSul” (2024).

A lo largo de su carrera musical, ha presentado su música en España, Francia, Bélgica, Rumania, Países Bajos, Luxemburgo, Bulgaria, Serbia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Suecia, Canadá, China, Ucrania, India, Venezuela, Kenia, Etiopía, Albania, Estonia, Australia, Italia, Marruecos, Suiza y Cabo Verde.

En 2024, Ricardo lanzó “Ela…Só”, una obra solista de guitarra portuguesa sin acompañamiento. Actualmente está desarrollando su próximo trabajo: Guitarra Portuguesa y Cuarteto de Cuerdas.

Fadeiros (fado y canción portuguesa- Argentina)

Son Ana Kusmuk en voz, Patricia Álvarez en guitarra, charango y voces, Pepa Vivanco en flautas, cuatro, melódica y voces, Nicanor Suárez en contrabajo. y Gabriel Spiller en percusión.

Fadeiros es un grupo de músicos argentinos que desde hace 15 años y con 4 discos editados traen la música de los puertos de Portugal, llena de magia y poesía. El grupo continúa embarcado en su original relectura de la música lusitana. Presentaron sus álbumes de fados y canciones portuguesas: “Fadeiros”, “Cada vez mais português”, “Tanto Mar” y “Otro mar de Fados” en escenarios como La Usina del Arte, La Trastienda Club -donde fueron anfitriones y abrieron el concierto de la fadista portuguesa Cristina Branco-, y Café Vinilo -donde grabaron la tercera placa en vivo. También hicieron giras por el interior del país.

Fadeiros presenta un repertorio renovado que integra su quinto álbum, próximo a estrenarse hacia fines de este año, junto a la recreación de temas de su vasta experiencia con la música portuguesa, desde hace más de quince años.

Karina Beorlegui Cuarteto (tango, fado)

Con Alejandro Bordas en guitarra de siete cuerdas y arreglos, Nacho Cabello en guitarra portuguesa, criolla y arreglos y Nahuel Larisgoitía en guitarra. Estrenan en vivo dos sencillos y adelanto del lanzamiento de su nueva placa discográfica : “Aquí y Ahora” , en el debut de Karina Beorlegui como autora. Compartirán escena con Ricardo J. Martins, quien ya ha participado de los dos últimos álbumes de Beorlegui.

Karina es ideóloga y productora general del Festival Porteño de Fado y Tango. Cantante, productora y actriz, pionera y reconocida difusora del Fado en Argentina desde 1999, incorporando fado a su repertorio de tango, plasmado desde su primera placa “Caprichosa” (2003). Beorlegui fue nombrada en 2016 Personalidad Destacada de la Cultura por su labor por la cultura y la identidad porteña.

Produjo por 10 años consecutivos un ciclo propio de tango, fado y otros ritmos portuarios en el CAFF: El Fado Tango Club. Además de la creación, producción y protagonismo de ese ciclo, Karina ha participado en los Festivales de Tango más importantes, como la Cumbre Mundial de Tango en Sevilla y Valparaíso Chile, en varias ocasiones, en el Festival de Tango de Granada, Festivales de Tango de Lisboa y San Sebastián.

Tiene 4 discos editados: “Caprichosa”, como solista; “Mañana Zarpa un Barco” (Acqua Records 2008) con los Primos Gabino ; “Puertos Cardinales”(Acqua Records 2011 nominado a los premios Gardel 2012, en la categoría “mejor álbum cantante femenina de tango”) y “Encuentro Amalia-Gardel (Acqua Records 2023).

Cecilia Capello y Diego Amorin (baile-tango)

Desde 2018, Capello baila y enseña tango junto a Pablo Verón en festivales de EE. UU. y Europa. Amorin produce y organiza desde 2019 la Milonga Federal en el CCK. Como pareja han participado de festivales en Estados Unidos y Europa.

Graciela Viegas Ruivo y Ariel Altieri (fado y tango) con los guitarristas Alex Canteros y Alex Canteros

Graciela Viegas Ruivo es cantante de tango. Hija y nieta de portugueses, desde hace algunos años incorpora a su repertorio la música que escuchaba en su infancia. En 2017 debutó como fadista en el Centro Patria Portuguesa de Villa Urquiza y, desde entonces, en cada presentación entre tangos y milongas, incluye siempre un fado en homenaje a Portugal.

Ariel Altieri es cantante de tango y folklore. Integra el staff de artistas de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Lanús y es la voz masculina del espectáculo internacional Mansión Tango. Con una extensa trayectoria en teatro musical y raíces portuguesas, ha incorporado el fado como parte de su repertorio.

Fado Trío

El trío está conformado por Gabino Arce en guitarra, Alfonso Alcoleas en contrabajo y Laura Munizaga en voz. Los tres cultivan distintas expresiones del folclore latinoamericano y conciben el fado desde este lugar de la expresión de un pueblo. En esta ocasión tendrán dos invitados: Manuel Acuña en el piano e Ignacio Riquelme en el clarinete.

Mariana Accinelli trío (Fado y Tango)

Mariana Accinelli es cantante, compositora, guitarrista y docente de canto. Se destaca por su calidad vocal y versatilidad interpretativa. Es reconocida por el público amante del fado como una de las referentes de argentina más exquisitas de dicho género.

Desde 2011 se ha presentado con diferentes formatos instrumentales en reconocidos escenarios de su país y ha participado en todas las ediciones del Festival Internacional de Fado y Tango Porteño desde 2012 a 2021.

Almalusa

Almalusa nace a fines del 2011 como un proyecto de exploración musical iniciado por María Laura Rojas y Dulio Omar Moreno, dos cantantes argentinos de raíces portuguesas. A esta iniciativa se suman los guitarristas Juan Pablo Isaía y Luis Cativa Tolosa.

En 2014 componen sus primeros fados originales. En 2015 incorporan la guitarra portuguesa y se une a ellos el contrabajista Martín Pantuso. En colaboración con la cantante paulista Patricia Souza han creado un cruce con canciones de Brasil en el espectáculo “Mar de Saudades” (2014). En 2015, Almalusa edita su primer trabajo discográfico con el apoyo de la Embajada de Portugal. En 2019 se incorpora a la formación el contrabajista Ignacio Long.

La banda ha participado de las seis ediciones del Festival Porteño de Fado y Tango y de las cinco ediciones del Buenos Aires Celebra Portugal. A fines del 2015 crea el espectáculo “Casa de Fados”, donde se recrea la atmósfera de las míticas Casas de Fado lisboetas, apelando a la supresión de la amplificación y de la iluminación escénica artificial y dividiendo el espectáculo en varias intervenciones cortas. En noviembre del año 2024 el grupo fue declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Alfredo Piro Rinaldi

Piro Rinaldi es cantante, letrista y compositor de música popular argentina. Ha publicado diferentes trabajos discográficos como intérprete solista de tango: “Bien debute” (1998), “Segundas intenciones” (2004), “Oír de noche...” (2007), “Una vuelta más”(2011), “El Tiempo de los necios” (2014), “Canciones usadas”(2016), “Ser vivo (en vivo)” (2018) y el que está presentando actualmente: Canciones de dos puertos.(2025).

Además, participó en diferentes grabaciones junto a artistas como Richard Coleman, Guillermo Fernández, Osvaldo Piro, Bartolomé Palermo, Cucuza Castiello, Ligia Piro, Tanghetto, Orquesta Tipica Imperial, Esteban Morgado, Elena Roger y Acho Estol (La Chicana) entre otros.