TC2000 callejero en Buenos Aires: cuándo y dónde es, cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas

El TC2000 tendrá una de las fechas más singulares de su calendario 2026 con el regreso a un circuito callejero en Buenos Aires. La categoría abrirá su temporada el 14 y 15 de marzo en el entorno del Parque de la Ciudad, en Villa Soldati, con un trazado urbano de 2790 metros.

La cita marcará la vuelta del TC2000 a las calles después de 13 años. El sitio oficial de Turismo de la Ciudad destaca que la última vez que la categoría compitió en un circuito urbano fue en 2013, en Recoleta, con victoria de Facundo Ardusso a bordo de un Fiat Línea. En esta edición se realizará sobre las avenidas Coronel Roca y Escalada, en una zona especialmente montada para la carrera.

Cuándo y dónde es el TC2000 en CABA

Fechas: 14 y 15 de marzo de 2026.

Sede: Parque de la Ciudad.

¿Dónde? Av. Coronel Roca y Av. Escalada, Villa Soldati.

Entradas: venta online a través de Ticketek.

Cómo es la pista del TC2000 callejero en Buenos Aires 2026

El recorrido del TC. GCBA

La fecha tendrá un atractivo extra más allá del arranque del campeonato. El evento reunirá también al 32.º Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina, al Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y a la Fiat Competizione, por lo que la programación apunta a dos jornadas cargadas de actividad en pista.

En paralelo, el Top Race también tendrá una cita particular: volverá a competir en un circuito callejero después de 24 años. Su antecedente más cercano en este tipo de trazado se remonta al 18 de noviembre de 2001, en Montevideo, donde Diego Menéndez ganó la primera carrera con un BMW 325 y Carlos Boni se impuso en la segunda final con un Honda Prelude.

Además, será la segunda temporada del TC2000 con los SUV de 500 hp, una etapa que la organización presenta como una renovación fuerte dentro del automovilismo argentino.

Gabriel Ponce de León ganó en el autódromo Eusebio Marcilla, de Junín, la última carrera del calendario de TC2000: segundo éxito en el año para el juninense, que festejó por primera vez en su ciudad Prensa TC2000

Cuánto cuestan las entradas para el TC2000 callejero

Según la ticketera oficial, las ubicaciones y precios son estos:

General con acceso a tribuna: $60.000.

Fan Zone con acceso a tribuna: $100.000.

Boxes c/tribuna + paddock: $200.000.

Cómo comprar entradas para el TC2000 callejero

Ingresar a la página oficial de Ticketek del evento.

Buscar “TC2000 Callejero de Buenos Aires 2026”.

Elegir la fecha disponible.

Seleccionar el sector y la ubicación.

Completar los datos personales requeridos por la plataforma.

Confirmar el pago y guardar el comprobante.

Qué tener en cuenta antes de ir

El plano de la ticketera muestra sectores diferenciados entre boxes, fan zone y generales, además de accesos y estacionamiento dentro del predio, por lo que conviene revisar la ubicación antes de comprar.

El plano callejero del TC2000 Gentileza/Ticketek

También hay un dato de contexto que explica por qué esta edición se corre en la calle: la realización de esta fecha especial responde a las obras de remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que se prepara para recibir al MotoGP en 2027.