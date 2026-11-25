El barrio tendrá una jornada especial con shows de Leo García, Cata Spinetta y Ekathé; habrá circuitos de arquitectura, gastronomía, arte y literatura, con inscripción previa para las visitas guiadas
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El barrio porteño de Retiro tendrá una nueva edición de Retiro Abierto, una propuesta que reúne galerías de arte, espacios de diseño, hoteles, librerías, bares y restaurantes con actividades especiales, promociones y espectáculos musicales. La jornada se realizará el jueves 26 de noviembre de 2026, de 18 a 22, con entrada libre y gratuita, y culminará con un recital de Virus en Plaza San Martín.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad junto con la Asociación Vecinal del barrio de Retiro y representantes del sector privado, propone recorrer distintos espacios del barrio en horario extendido. La programación incluye cuatro circuitos guiados por especialistas, actividades literarias, propuestas gastronómicas y música en vivo en diferentes establecimientos.
En su primera edición, Retiro Abierto reunió a más de 30.000 personas y ofreció más de 100 actividades simultáneas en galerías, espacios culturales, hoteles, bares y restaurantes.
La propuesta forma parte de BA24HS, el programa del Gobierno porteño destinado a promover la actividad económica nocturna y fortalecer la oferta comercial, gastronómica, cultural y turística de Buenos Aires.
Cuándo y dónde será Retiro Abierto 2026
- Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026.
- Horario: de 18 a 22.
- Dónde: distintos espacios del barrio de Retiro, Ciudad de Buenos Aires.
- Entrada: libre y gratuita.
- Recorridos guiados: gratuitos, con inscripción previa y cupos limitados.
- Cierre: recital de Virus a las 22 en Plaza San Martín.
El mapa oficial de Retiro Abierto
Los establecimientos participantes y su ubicación pueden consultarse en el mapa oficial de Retiro Abierto:
Qué artistas tocarán en Retiro Abierto: horarios y lugares
La programación musical tendrá cuatro presentaciones distribuidas entre bares, hoteles y espacios públicos del barrio.
19
Ekathé (jazz)
Florería Atlántico, Arroyo 872
20 a 22
Cata Spinetta (DJ set)
Dadá Bistró, San Martín 941
21
Leo García
Hotel Palacio Paz, Av. Santa Fe 760
22
Virus
Plaza San Martín
Virus estará a cargo del cierre de la jornada, con un recital gratuito en Plaza San Martín. La presentación comenzará a las 22, una vez finalizado el horario de actividades de los distintos espacios participantes.
Cuáles son los recorridos guiados de Retiro Abierto
Otra de las propuestas centrales será la posibilidad de conocer el patrimonio arquitectónico, artístico, literario y gastronómico de Retiro mediante cuatro circuitos temáticos.
18
Circuito literario
Catalina Lascano
18.30
Circuito de arquitectura
Vanessa Bell
19
Circuito de patrimonio artístico
Turistearte
19.30
Circuito gastronómico
Lisandro Comentino
Los recorridos tendrán una duración de una hora, cupos limitados y requerirán inscripción previa.
Actividades literarias: lecturas y presentaciones de libros
Las librerías y galerías del barrio también participarán con encuentros dedicados a la literatura. La programación confirmada incluye:
18
Lectura de Silvina Giaganti
Librería Helena de Buenos Aires
19
Presentación del libro de Josefina del Solar
Librería Menéndez
19.30
Lectura de Barbara Arcuschin
Galería del Este
20
Lectura de Débora Nishimoto
Galería Larreta
Gastronomía, arte y diseño: qué otras actividades habrá
Durante la jornada, los locales gastronómicos, hoteles, galerías de arte, espacios de diseño y comercios de Retiro extenderán sus horarios habituales y ofrecerán actividades especiales.
La propuesta incluirá experiencias culturales, circuitos comerciales y promociones en establecimientos del barrio. Los bares y restaurantes tendrán una participación destacada, tanto por sus propuestas gastronómicas como por los espectáculos musicales programados en algunos de ellos.
Las galerías de arte y los espacios de diseño también abrirán sus puertas durante la noche, mientras que las librerías ofrecerán encuentros con autores y actividades literarias.
La distribución de las propuestas podrá consultarse en el mapa virtual publicado por el Gobierno de la Ciudad, que reúne los espacios participantes.
Cómo inscribirse en los recorridos guiados de Retiro Abierto
La inscripción es gratuita, pero los circuitos guiados tienen cupos limitados. El procedimiento oficial es el siguiente:
- Ingresar a la página oficial de Retiro Abierto.
- Seleccionar la opción “Inscribite en los circuitos”.
- Completar el formulario con nombre, apellido, DNI, correo electrónico, teléfono celular, fecha de nacimiento, género, lugar de residencia y nivel de estudios.
- Seleccionar el circuito guiado de preferencia entre las opciones disponibles.
- Leer y aceptar las bases y condiciones.
- Presionar “Enviar” para presentar la inscripción.
El formulario admite una inscripción por persona.
Información práctica de Retiro Abierto 2026
- Cuándo: jueves 26 de noviembre, de 18 a 22.
- Dónde: distintos establecimientos y espacios culturales de Retiro, Ciudad de Buenos Aires.
- Entrada: libre y gratuita.
- Recital de cierre: Virus, a las 22, en Plaza San Martín.
- Inscripción: obligatoria para los cuatro recorridos guiados, con cupos limitados.