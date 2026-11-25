El barrio porteño de Retiro tendrá una nueva edición de Retiro Abierto, una propuesta que reúne galerías de arte, espacios de diseño, hoteles, librerías, bares y restaurantes con actividades especiales, promociones y espectáculos musicales. La jornada se realizará el jueves 26 de noviembre de 2026, de 18 a 22, con entrada libre y gratuita, y culminará con un recital de Virus en Plaza San Martín.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad junto con la Asociación Vecinal del barrio de Retiro y representantes del sector privado, propone recorrer distintos espacios del barrio en horario extendido. La programación incluye cuatro circuitos guiados por especialistas, actividades literarias, propuestas gastronómicas y música en vivo en diferentes establecimientos.

En su primera edición, Retiro Abierto reunió a más de 30.000 personas y ofreció más de 100 actividades simultáneas en galerías, espacios culturales, hoteles, bares y restaurantes.

La propuesta forma parte de BA24HS, el programa del Gobierno porteño destinado a promover la actividad económica nocturna y fortalecer la oferta comercial, gastronómica, cultural y turística de Buenos Aires.

Cuándo y dónde será Retiro Abierto 2026

Retiro Abierto Gentileza

Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026.

jueves 26 de noviembre de 2026. Horario: de 18 a 22.

de 18 a 22. Dónde: distintos espacios del barrio de Retiro, Ciudad de Buenos Aires.

distintos espacios del barrio de Retiro, Ciudad de Buenos Aires. Entrada: libre y gratuita.

libre y gratuita. Recorridos guiados: gratuitos, con inscripción previa y cupos limitados.

gratuitos, con inscripción previa y cupos limitados. Cierre: recital de Virus a las 22 en Plaza San Martín.

El mapa oficial de Retiro Abierto

Los establecimientos participantes y su ubicación pueden consultarse en el mapa oficial de Retiro Abierto:

Qué artistas tocarán en Retiro Abierto: horarios y lugares

Leo García en su casa de Belgrando durante la cuarentena, mayo de este año Eugenio Mazzinghi - RollingStone

La programación musical tendrá cuatro presentaciones distribuidas entre bares, hoteles y espacios públicos del barrio.

19 Ekathé (jazz) Florería Atlántico, Arroyo 872 20 a 22 Cata Spinetta (DJ set) Dadá Bistró, San Martín 941 21 Leo García Hotel Palacio Paz, Av. Santa Fe 760 22 Virus Plaza San Martín

Virus estará a cargo del cierre de la jornada, con un recital gratuito en Plaza San Martín. La presentación comenzará a las 22, una vez finalizado el horario de actividades de los distintos espacios participantes.

Cuáles son los recorridos guiados de Retiro Abierto

Retiro Abierto Gentileza

Otra de las propuestas centrales será la posibilidad de conocer el patrimonio arquitectónico, artístico, literario y gastronómico de Retiro mediante cuatro circuitos temáticos.

18 Circuito literario Catalina Lascano 18.30 Circuito de arquitectura Vanessa Bell 19 Circuito de patrimonio artístico Turistearte 19.30 Circuito gastronómico Lisandro Comentino

Los recorridos tendrán una duración de una hora, cupos limitados y requerirán inscripción previa.

Actividades literarias: lecturas y presentaciones de libros

Las librerías y galerías del barrio también participarán con encuentros dedicados a la literatura. La programación confirmada incluye:

18 Lectura de Silvina Giaganti Librería Helena de Buenos Aires 19 Presentación del libro de Josefina del Solar Librería Menéndez 19.30 Lectura de Barbara Arcuschin Galería del Este 20 Lectura de Débora Nishimoto Galería Larreta

Gastronomía, arte y diseño: qué otras actividades habrá

Retiro Abierto Gentileza

Durante la jornada, los locales gastronómicos, hoteles, galerías de arte, espacios de diseño y comercios de Retiro extenderán sus horarios habituales y ofrecerán actividades especiales.

La propuesta incluirá experiencias culturales, circuitos comerciales y promociones en establecimientos del barrio. Los bares y restaurantes tendrán una participación destacada, tanto por sus propuestas gastronómicas como por los espectáculos musicales programados en algunos de ellos.

Las galerías de arte y los espacios de diseño también abrirán sus puertas durante la noche, mientras que las librerías ofrecerán encuentros con autores y actividades literarias.

La distribución de las propuestas podrá consultarse en el mapa virtual publicado por el Gobierno de la Ciudad, que reúne los espacios participantes.

Cómo inscribirse en los recorridos guiados de Retiro Abierto

Retiro Abierto Gentileza

La inscripción es gratuita, pero los circuitos guiados tienen cupos limitados. El procedimiento oficial es el siguiente:

Ingresar a la página oficial de Retiro Abierto.

Seleccionar la opción “Inscribite en los circuitos” .

. Completar el formulario con nombre, apellido, DNI, correo electrónico, teléfono celular, fecha de nacimiento, género, lugar de residencia y nivel de estudios.

Seleccionar el circuito guiado de preferencia entre las opciones disponibles.

Leer y aceptar las bases y condiciones.

Presionar “Enviar” para presentar la inscripción.

El formulario admite una inscripción por persona.

Información práctica de Retiro Abierto 2026