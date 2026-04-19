Argentinos por el mundo: la receta para hacer dulce de leche casero en países donde no se consigue

Vivir lejos del país de origen conlleva múltiples desafíos culturales, y la alimentación es uno de los ejes principales para quienes buscan recrear sabores nativos. En este contexto, Nicolás, un argentino radicado en Dinamarca, captó la atención de miles de usuarios en redes sociales tras compartir un método práctico para fabricar dulce de leche casero, un producto difícil de conseguir en el territorio nórdico.

El proceso, viralizado a través de su cuenta de TikTok @_nicoratti, propone transformar latas de leche condensada mediante una técnica de cocción prolongada. El procedimiento consiste en sumergir las latas, previamente despojadas de sus etiquetas, en una olla con agua en hervor durante un lapso de cuatro horas. Según detalla el autor en su publicación, el factor determinante para el éxito es el mantenimiento constante del nivel del agua, asegurándose de que los recipientes permanezcan cubiertos en todo momento para evitar cualquier riesgo de explosión.

El tiktoker Nico Ratti fue quien compartió su truco para tener dulce de leche en Dinamarca, país en el que se encuentra Capturas TikTok (@_nicoratti)

“Solo la cociné cuatro horas en una olla con agua, siempre cubierta; es importante ir agregando agua cuando se evapora, para que la lata esté siempre sumergida”, explicó el joven en su perfil personal. Tras el proceso térmico y el enfriamiento posterior, el contenido de la lata adquiere la textura y consistencia característica del producto original. “Miren esa textura, queda espectacular; exactamente igual que el dulce de leche argentino”, aseguró Nicolás en su video, donde mostró el resultado final.

La receta despertó el interés de la comunidad de expatriados, incluso con un debate sobre posibles variantes, como la incorporación de esencia de vainilla para realzar el sabor. La iniciativa, que ya cuenta con más de 375 mil visualizaciones, pone de manifiesto cómo el ingenio criollo se adapta a las limitaciones geográficas.

El secreto de este argentino en el exterior es utilizar latas de leche condensada IA

El alcance de esta propuesta no solo se limita a la resolución de una carencia culinaria, sino que también actúa como un punto de encuentro para la nostalgia colectiva de quienes residen fuera del país. Esto es lo que los motiva a pedir otras recetas típicas, como los alfajores de maicena, para completar la experiencia gastronómica nacional.