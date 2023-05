Es española y descubrió un “invento argentino” que no se consigue en su país: “Sin límites”

escuchar

Las redes sociales se convirtieron en una vía para que los jóvenes migrantes compartan sus experiencias de vivir en el extranjero o de los detalles que más les llaman la atención de otras culturas. En esa línea, una joven española mostró su sorpresa al conocer una peculiaridad de las calles argentinas y aseguró que nunca lo vio en su país natal: “Madre mía”. En tanto, el video se volvió viral en TikTok y superó el millón de reproducciones en menos de una semana.

“Cosas de otros países que no hay en España y yo me he quedado loca”. Bajo este título, la usuaria de TikTok @marilarat, que acumula casi un millón y medio de seguidores en la red social, compartió un clip sobre las peculiaridades que advirtió en otros lugares del mundo y que le llamaron la atención, aunque sin viajar a ellos.

Es española y se volvió viral al destacar una peculiaridad de las calles argentinas

Aunque María Esteban nunca pisó la Argentina, se asombró al conocer la existencia de una costumbre que se observa de manera frecuente en las ciudades. “Necesito que España traiga los pasacalles argentinos”, sentenció. “Yo no sé a quién le pagan, pero pueden poner un cartelito con la frase que les dé la gana”, continuó.

En tanto, mostró un ejemplo de un cartel que apareció colgado en una de las calles de la provincia de Buenos Aires. “Esta, por ejemplo, pone: ‘Ojo, llegó la z*** al barrio. La roba maridos de Monte Grande a Temperley’”, leyó. Emocionada y entre risas, la influencer siguió: “¡Madre mía! Lo que se podría hacer con esto [en España]. Es que sería brillante”.

Más de un millón de reproducciones

“Tú imagínate, te peleas con alguien y lo pones ahí, en toda la calle. Que lo vea todo el mundo. Espectacular”, apuntó. Esteban hizo una comparación con el film español que protagonizaron Mario Casas y María Valverde: “Encima, esto es un Tres metros sobre el cielo. Cuántos mensajes de amor, para que tú digas qué sola estoy, habría también”.

El video superó el millón de reproducciones en menos de una semana y recibió miles de comentarios de parte de los usuarios. “Yo soy argentina y todavía tengo guardado mi pasacalle de mis 15 años, que me lo dedicó mi familia”, contó una. “Son sin límites los carteles”, destacó otro. “Hay pasacalles que dicen cosas que ni te imaginás, son muy bizarros”, advirtió un tercero.

Además, en el video que compartió María Esteban también destacó una peculiaridad de un país asiático que le llamó la atención. “En las tiendas de comida de Corea no tienen personal. O sea, no hay revisor ni cajero. Está solo la máquina”, describió.

María destacó que los supermercados de Corea no cuentan con vigilancia Captura de video

Y bromeó: “Eso aquí [en España] no puede estar. Hacen bien en no traerlo. Vamos a ver, tú imagínate saliendo de fiesta y ves una tienda, que no tiene a nadie vigilando. Yo no estoy incitando a nadie, pero, en ese momento de adrenalina...”. “¿Tan buenos son los coreanos y tan poca maldad tienen? El infierno lo poblamos nosotros”, concluyó la influencer.

