Budín de acelga sin harina: la receta fácil y saludable que se prepara en pocos pasos

Encontrar recetas que sean saludables, fáciles de preparar y que no requieran pasar demasiado tiempo en la cocina puede parecer complicado. Sin embargo, existen alternativas que permiten incorporar verduras a la alimentación diaria sin necesidad de utilizar ingredientes costosos ni realizar procedimientos difíciles. Una de ellas es el budín de acelga, una preparación casera, nutritiva y económica que se puede resolver con pocos ingredientes y resulta ideal tanto para el almuerzo como para la cena.

La acelga es una verdura que aporta fibra, vitaminas A, C y K, además de minerales como el magnesio y el potasio. Al combinarla con huevos y queso, se obtiene una comida que también proporciona proteínas y que puede incorporarse a una alimentación equilibrada. Otra de las principales ventajas de esta receta es su versatilidad, ya que se puede adaptar a diferentes preferencias y aprovechar los alimentos disponibles en la heladera.

Cómo preparar budín de acelga saludable y fácil en casa

Una de las características de esta receta es que no necesita harina ni masa, lo que permite conseguir una preparación más liviana que otras alternativas tradicionales. Su textura es suave por dentro, mientras que el queso puede formar una superficie ligeramente dorada durante la cocción.

Ingredientes:

1 atado grande de acelga.

3 huevos.

2 claras de huevo.

100 gramos de mozzarella o queso por salut.

1 cebolla mediana.

2 cucharadas de queso rallado (opcional).

Sal, pimienta, ajo y nuez moscada a gusto.

Una pequeña cantidad de aceite o rocío vegetal para la fuente.

El budín de acelga es una alternativa saludable y fácil de preparar para el almuerzo o la cena (Foto: imagen ilustrativa con IA)

Paso a paso:

Preparar la acelga : lavar cuidadosamente las hojas y cocinarlas al vapor o en agua hirviendo hasta que estén tiernas. Luego, escurrirlas para eliminar la mayor cantidad de líquido posible y picarlas en trozos pequeños.

: lavar cuidadosamente las hojas y cocinarlas al vapor o en agua hirviendo hasta que estén tiernas. Luego, escurrirlas para eliminar la mayor cantidad de líquido posible y picarlas en trozos pequeños. Cocinar la cebolla : cortarla en cubitos y colocarla en una sartén antiadherente a fuego medio hasta que se ablande. Para evitar utilizar demasiada aceite, se puede incorporar una pequeña cantidad de agua durante la cocción.

: cortarla en cubitos y colocarla en una sartén antiadherente a fuego medio hasta que se ablande. Para evitar utilizar demasiada aceite, se puede incorporar una pequeña cantidad de agua durante la cocción. Unir los ingredientes : colocar la acelga y la cebolla en un recipiente. Agregar los huevos, las claras y el queso cortado en cubos. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes y condimentar con sal, pimienta, ajo y nuez moscada.

: colocar la acelga y la cebolla en un recipiente. Agregar los huevos, las claras y el queso cortado en cubos. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes y condimentar con sal, pimienta, ajo y nuez moscada. Preparar la fuente : distribuir la mezcla en un recipiente apto para horno previamente lubricado con un poco de aceite o rocío vegetal. Para conseguir una superficie más dorada, se puede agregar queso rallado por encima.

: distribuir la mezcla en un recipiente apto para horno previamente lubricado con un poco de aceite o rocío vegetal. Para conseguir una superficie más dorada, se puede agregar queso rallado por encima. Llevar al horno: cocinar a 180 °C durante aproximadamente 30 a 40 minutos, hasta que el centro esté firme y la superficie presente un color ligeramente dorado. Retirar y dejar reposar unos minutos antes de servir.

Consejos para que el budín de acelga quede perfecto y cómo acompañarlo

Uno de los secretos para conseguir una buena consistencia es escurrir muy bien la acelga antes de mezclarla con los demás ingredientes. Si conserva demasiada agua, el budín puede quedar excesivamente húmedo y perder firmeza al momento de cortarlo. También es importante evitar cocinarlo de más, ya que esto podría hacer que pierda su textura suave.

Esta receta casera permite incorporar verduras a la alimentación diaria de una manera sencilla (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Al momento de servirlo, el budín de acelga puede acompañarse con una ensalada fresca, arroz integral o papas al horno. También se puede cortar en porciones individuales y guardar en la heladera, dentro de un recipiente cerrado, para consumir durante los días siguientes.

De esta manera, se convierte en una alternativa sencilla para incorporar verduras al menú cotidiano, aprovechar ingredientes que suelen estar en casa y preparar una comida sabrosa sin dedicar demasiado tiempo a la cocina.