La ensalada griega de garbanzos que conquista por su frescura: receta fácil, saludable y lista en minutos

El canal de YouTube Food and Glory presentó una receta de ensalada griega de garbanzos que destaca por su preparación sencilla y por la combinación de ingredientes frescos inspirados en la gastronomía mediterránea.

Según explicó Bárbara, creadora de contenido de Food and Glory, la preparación comienza con 400 gramos de garbanzos cocidos colocados en un recipiente amplio. A esta base se añade un pepino grande, de aproximadamente 400 gramos, cortado en pequeños trozos.

La mezcla se complementa con 12 tomates cherry partidos por la mitad y media cebolla morada cortada en juliana.

También se incorporan aceitunas tipo kalamata, aunque la autora señaló que pueden sustituirse por aceitunas de Aragón debido a sus características similares.

Para completar la ensalada se agregan 70 gramos de queso feta cortado en cubos y una pizca de sal. Tras integrar estos ingredientes, se realiza una primera mezcla antes de preparar el aderezo.

La preparación comienza con 400 gramos de garbanzos cocidos Shutterstock

Salsa de yogur con hierbas y limón

La salsa propuesta, se elabora con 250 gramos de yogur griego natural sin azúcar. A este ingrediente se le añade sal y pimienta a gusto, además de hierbabuena fresca finamente picada y media cucharadita de eneldo seco. En caso de utilizar eneldo fresco, se recomienda aumentar ligeramente la cantidad.

La preparación incorpora además un diente de ajo rallado, el jugo de medio limón y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Todos los ingredientes se mezclan hasta obtener una textura homogénea.

Una vez lista la salsa, se vierte sobre la ensalada y se remueve cuidadosamente para distribuir el aderezo de manera uniforme.

El resultado es un plato que combina legumbres, vegetales frescos y lácteos en una preparación inspirada en la cocina griega.

Como sugerencia de presentación, la autora recomienda servir la ensalada bien fría y añadir por encima un poco más de eneldo seco, hojas de hierbabuena y queso feta desmenuzado para reforzar los sabores y las texturas del plato.