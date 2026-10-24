Cómo hacer murciélagos y momias de chocolate, una receta fácil y divertida para Halloween

Halloween está cada vez más cerca y, con su llegada, aparecen nuevas ideas para celebrar. Además de los tradicionales disfraces, las decoraciones terroríficas y las películas de miedo, la cocina también puede convertirse en un espacio ideal para disfrutar de esta celebración en familia. En este sentido, existen distintas preparaciones dulces que permiten sorprender a los invitados sin necesidad de pasar demasiado tiempo frente a las hornallas.

Una de las propuestas más originales para este 31 de octubre consiste en preparar murciélagos y momias de chocolate, dos pequeños bocaditos que combinan el sabor de las clásicas galletitas de chocolate con una decoración inspirada en Halloween. La receta fue compartida por Teresita Hamilton M., repostera amateur conocida en Instagram como @sweetshamilton, quien mostró cómo realizar esta preparación de manera sencilla. Lo mejor es que no necesita horno, requiere pocos ingredientes y resulta ideal para hacer con los más chicos, quienes pueden participar en el armado y la decoración de cada figura.

Como preparar murciélagos y momias de chocolate

Los murciélagos y las momias de chocolate son una alternativa dulce y original para celebrar Halloween (Foto: Instagram @sweetshamilton)

Ingredientes:

Galletitas de chocolate trituradas.

Leche condensada.

Chocolate blanco para derretir.

Chocolate negro para derretir.

Ojos de azúcar comestibles.

Chips de chocolate para decorar.

Galletitas adicionales para formar las alas de los murciélagos.

Paso a paso:

Esta receta se prepara con pocos ingredientes y no requiere utilizar el horno (Foto: Instagram @sweetshamilton)

Colocar las galletitas de chocolate previamente trituradas en un recipiente amplio y agregar la leche condensada de a poco. Mezclar ambos ingredientes hasta conseguir una preparación espesa, uniforme y fácil de manipular.

Con ayuda de una cuchara, tomar pequeñas porciones de la mezcla y formar bolitas de tamaño similar. Distribuirlas sobre una bandeja cubierta con papel manteca y llevarlas al freezer hasta que adquieran una consistencia firme.

Una vez que estén suficientemente frías, retirar las bolitas y acomodar su forma con las manos para conseguir una superficie más redondeada. Mientras tanto, derretir por separado el chocolate blanco y el negro, preferentemente a baño María o en el microondas, en intervalos cortos.

blanco y el negro, preferentemente a baño María o en el microondas, en intervalos cortos. Para preparar las momias, sumergir algunas bolitas en el chocolate blanco hasta cubrirlas por completo. Dejar que la cobertura se endurezca y, posteriormente, utilizar una manga pastelera con chocolate blanco derretido para dibujar líneas irregulares que imiten las vendas. Finalmente, colocar los ojos de azúcar.

para dibujar líneas irregulares que imiten las vendas. Finalmente, colocar los ojos de azúcar. Para los murciélagos, bañar las bolitas restantes con chocolate negro. Antes de que se solidifique, incorporar mitades de galletitas a ambos lados para representar las alas. Agregar los ojos comestibles y pequeños chips de chocolate en la parte superior para simular las orejas.

Dejar reposar todas las figuras hasta que el chocolate se endurezca completamente. Una vez listas, conservarlas en la heladera hasta el momento de servir.

La preparación combina galletitas trituradas, leche condensada y chocolate derretido (Foto: Instagram @sweetshamilton)

De esta manera, con unos pocos ingredientes y sin necesidad de utilizar el horno, es posible preparar una propuesta dulce, original y perfecta para Halloween.