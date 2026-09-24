Flan sin azúcar con caramelo de naranja: cómo preparar esta versión de un clásico que no decepciona

Hay postres que se mantienen vigentes aunque pasen los años y el flan es uno de ellos. Su textura cremosa y su preparación sencilla lo convirtieron en un clásico, pero también admite versiones diferentes. Una de ellas consiste en preparar el flan sin azúcar y acompañarlo con una salsa de naranja que reemplaza al tradicional caramelo.

La propuesta combina una base de leche, huevos, vainilla y ralladura de naranja con una cobertura elaborada a partir de jugo de la misma fruta. Además de aportar un sabor cítrico y fresco, la preparación permite prescindir del azúcar utilizado habitualmente para hacer el caramelo.

El procedimiento no requiere demasiados pasos, aunque hay dos cuestiones importantes para conseguir un buen resultado: cocinar el flan lentamente a baño María y dejarlo enfriar durante varias horas antes de desmoldarlo. De esta manera, la preparación adquiere mayor firmeza sin perder su textura cremosa.

Cómo preparar flan sin azúcar y con cobertura de naranja

La salsa de naranja reemplaza al tradicional caramelo elaborado con azúcar (Foto: imagen ilustrativa con IA Gemini)

A continuación, el paso a paso para realizarlo:

Ingredientes:

Para el flan:

500 ml de leche

4 huevos

3 cucharadas de edulcorante apto para cocción

Ralladura de 1 naranja

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para la cobertura de naranja sin azúcar:

150 ml de jugo de naranja natural

Ralladura de ½ naranja

Edulcorante apto para cocción, a gusto

1 cucharadita de fécula de maíz

2 cucharadas de agua

Paso a paso para preparar el flan:

Mezclar los ingredientes . Colocar los huevos en un bowl y batirlos suavemente. Añadir la leche, el edulcorante, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Integrar todo sin batir en exceso para evitar que se formen demasiadas burbujas.

. Colocar los huevos en un bowl y batirlos suavemente. Añadir la leche, el edulcorante, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja. Integrar todo sin batir en exceso para evitar que se formen demasiadas burbujas. Preparar el baño María . Pasar la mezcla a una flanera o a un molde apto para horno. Colocarlo dentro de una fuente más grande y agregar agua caliente hasta cubrir aproximadamente la mitad de la altura del recipiente.

. Pasar la mezcla a una flanera o a un molde apto para horno. Colocarlo dentro de una fuente más grande y agregar agua caliente hasta cubrir aproximadamente la mitad de la altura del recipiente. Cocinar . Llevar a un horno precalentado a 160-170 °C y cocinar durante unos 45 a 55 minutos. El flan estará listo cuando los bordes estén firmes y el centro conserve un leve movimiento al mover el molde.

. Llevar a un horno precalentado a 160-170 °C y cocinar durante unos 45 a 55 minutos. El flan estará listo cuando los bordes estén firmes y el centro conserve un leve movimiento al mover el molde. Enfriar. Dejar que llegue a temperatura ambiente y después llevarlo a la heladera durante al menos cuatro horas. Este paso ayudará a que tome consistencia y pueda desmoldarse sin romperse.

La ralladura de naranja aporta aroma y sabor cítrico a la preparación (Foto: imagen ilustrativa con IA Gemini)

Cómo hacer la cobertura de naranja sin azúcar:

Colocar el jugo y la ralladura de naranja en una olla pequeña. Incorporar el edulcorante y cocinar a fuego medio. Aparte, disolver la fécula de maíz en las dos cucharadas de agua y sumarla a la olla.

Revolver de manera constante hasta que la preparación espese ligeramente. Retirar del fuego y dejar enfriar antes de utilizarla.

Cuando el flan esté desmoldado, distribuir la salsa de naranja por encima y, si se desea, agregar un poco más de ralladura para reforzar el sabor cítrico.

Así, el clásico postre incorpora una variante diferente, con una cobertura de naranja que aporta frescura y permite reemplazar el tradicional caramelo de azúcar.