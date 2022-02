Receta de Alcauciles a la plancha

Ingredientes Sal, 1 pizca

Flores enteras de alcauciles frescos, 4

Pimienta negra, 1 pizca

Aceite de oliva, 1 cucharada Preparación Lavar los alcauciles enteros, cortarles la parte dura de las hojas de la punta y el tallo. Ponerlos a hervir en una olla cubiertos por completo con agua y sal, durante 30 minutos a partir del punto de ebullición. Colar, escurrir y pasar por agua fría para bajarles la temperatura. Retirar las hojas externas, que son las más duras, hasta llegar al centro o al corazón del alcaucil cuando las aparecen las hojas más claras y tiernas. Para no tirar las hojas se las puede guardar en un recipiente aderezadas con limón y usar en ensaladas. Cortar al medio o en rodajas los corazones de los alcauciles cocidos para cocinarlos a la plancha. Se puede dejar los filamentos o retirarlos. Calentar la plancha a fuego medio con un poco de aceite de oliva, agregar sal y pimienta negra a gusto y dorar de ambos lados los corazones de alcaucil. Decorar con hierbas frescas a gusto y servir como entrada o guarnición para carnes, pescados o arroces.

Los alcauciles o alcachofas son verduras de estación que muchos se pierden de disfrutar porque no saben cómo prepararlas. Las flores de alcaucil son versátiles y es muy sencillo cocinarlas en diferentes presentaciones. Como tienen hojas duras, siempre hay que cocinarlas primero en agua hirviendo para ablandarlas y quitarles el amargor. Cocidas, ya están listas para comer sólo con un chorrito de limón y sal, simplemente quitando hoja por hoja, mordiendo la parte tierna y desechando la que no es comestible por ser muy fibrosa. Si hay invitados conviene ofrecer esta receta de corazones de alcaucil a la plancha, que es una receta fácil y deliciosa.

Tips para aprovechar los alcauciles