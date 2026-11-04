La pizza favorita del papa León XIV: los ingredientes del plato más pedido por el Sumo Pontífice

La historia personal del papa León XIV incluye diversos vínculos culturales. Entre los recuerdos de su niñez en Dolton, un suburbio de Chicago, destaca la predilección por una receta específica de pizza. Robert Francis Prevost visitó con frecuencia Aurelio’s Pizza durante su juventud, y este local, fundado en 1959 por Joseph Aurelio Jr. en Homewood, es un símbolo culinario en la ciudad estadounidense. El restaurante, consciente del prestigio de su cliente más distinguido, rebautizó la especialidad favorita del Papa bajo el nombre de Papa-roni. Además, el establecimiento reservó la mesa donde solía sentarse el entonces cardenal y la denominó de manera oficial como la esquina papal.

En su época como Robert Francis Prevost, frecuentaba Aurelio’s Pizza Facebook: AureliosisPizza

La receta que cautivó al pontífice se diferencia de la masa gruesa tradicional de Chicago: el Papa prefiere una versión de masa fina, dorada y crocante, más próxima a las variantes italianas. Los ingredientes principales incluyen:

400 gramos de masa .

. 340 gramos de salsa de tomate .

. 400 gramos de salchicha italiana fresca .

. 285 gramos de mozzarella rallada .

. 185 gramos de jamón cocido en fetas pequeñas .

. 64 gramos de pepperoni .

. 70 gramos de morrones verdes .

. 70 gramos de champiñones.

La preparación exige estirar la masa hasta lograr una base delgada, similar a la pizza a la piedra. La salsa cubre el interior excepto un borde de medio centímetro. La salchicha italiana, distribuida en trozos pequeños, facilita una cocción uniforme. Luego, los cocineros añaden el jamón, el pepperoni, los morrones verdes y los champiñones antes del horneado.

La pizza favorita del Papa es cuadrada, y se destaca por el pepperoni, los morrones verdes y los champiñones IA

El local decidió patentar el nombre como un juego de palabras entre papa y pepperoni. En Argentina, la pizzería Don Luis también presentó su propia versión de este homenaje: el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, participó de la presentación oficial realizada en dicha ciudad con motivo de la inminente visita del pontífice al país. La técnica de corte en pequeños cuadrados, un sello distintivo de Aurelio’s, completa la presentación tradicional de este plato. La combinación de salchicha, jamón y pepperoni ofrece un sabor intenso, mientras que los morrones verdes y los champiñones aportan el equilibrio necesario en la textura del producto final.

La pizzería Don Luis presentó su pizza especial para el papa León XIV gentileza PizzeríaDon Luis

El pontífice, quien vivió casi cuatro décadas vinculado a Perú, también disfruta del ceviche y del seco de cabrito, pero la pizza mantiene un lugar central en sus preferencias. Sus allegados, incluido su hermano John Prevost, mencionan que el Papa prefiere una alimentación sencilla. En sus jornadas laborales extensas, León XIV suele recurrir a platos prácticos como sándwiches de mantequilla de maní y mermelada, o cereales con leche. La próxima visita a la Argentina genera expectativas en los sectores gastronómicos locales, quienes aguardan conocer qué nuevos sabores regionales incorporará el Papa a su dieta tras su paso por el país.