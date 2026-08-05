Pizza homenaje y Papamóvil: en Córdoba ya empezaron los contactos para organizar la visita de León XIV

CÓRDOBA.– Aunque sin definiciones tajantes sobre sus actividades, el papa León XIV estará unas horas en Córdoba durante su visita a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. A diferencia de Juan Pablo II, quien pasó la noche en la ciudad en abril de 1987, su paso sería más corto. La primera iniciativa es que sea el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), a unos 20 minutos del centro, donde se encuentre con la gente.

“Un día es para Córdoba; se supo que será en el medio, pero no está todavía confirmado cuáles serán los actos en la ciudad”, detalló el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi. Fue quien planteó que una posibilidad para que el Sumo Pontífice tome contacto con los fieles es el predio de Fadea.

La ubicación central de Córdoba en la geografía argentina hace que se espere la llegada de visitantes de Cuyo y del norte del país para el acontecimiento. “Comienza aquí un caminito de disponer en primer lugar el corazón. Que no sea un hecho puntual: no es un show, no viene un cantante y se va, sino que va a implicar toda una preparación previa del corazón y ver qué nos queda después. Nos dejará deberes espirituales para la Iglesia y para la sociedad”, reflexionó Rossi.

El arzobispo fue amigo del fallecido papa Francisco y uno de los cardenales que participó de la elección de León XIV, el año pasado, a quien le renovó la invitación de pasar por la ciudad cuando estuvo hace poco en Roma. “Alfajores seguro le vamos a regalar”, se río hoy en referencia a la tradición cordobesa.

La visita papal será entre el 8 y el 11 de noviembre Domenico Stinellis - AP

“Es un hombre de apertura, muy manso, que tiene un lenguaje muy a lo nuestro. Habla nuestra lengua materna, así que no vamos a necesitar traductores”, describió.

También hizo un llamado a la unidad organizativa entre la Iglesia, el gobierno nacional, la Provincia y la municipalidad local: “Esta la tenemos que vivir y organizar entre todos. Si no, dicho en criollo, aislados no nos da el cuero. Tiene que ser algo común, tanto en el disfrutarlo como en el organizarlo”.

En ese sentido, también el gobernador Martín Llaryora se sumó a las celebraciones de distintos sectores por la confirmación de la visita. “Para Córdoba es un inmenso honor y un profundo orgullo recibir al papa León XIV”, posteó en sus redes y sostuvo que “convoca a reafirmar valores como el diálogo, la paz, la solidaridad y el encuentro”.

El Papamóvil

No se conoce todavía cómo se moverá en esta ciudad el Sumo Pontífice. Cuando Juan Pablo II llegó a Córdoba usó un Papamóvil construido por trabajadores e ingenieros de la planta Renault de Santa Isabel. Adaptaron una Renault Trafic para garantizar la seguridad del papa. Incluso lo usó para continuar su viaje por Brasil.

El vehículo tiene una cúpula de acero y vidrios blindados traídos de Alemania. En la cabina trasera iba Juan Pablo II con un acompañante. Hoy permanece en el Museo de la Industria de esta ciudad.

El Papamóvil que usó Juan Pablo II y permanece en el Museo de la Industria de Córdoba Gentileza Museo de la Industria

Karol Wojtyla pasó la noche del 7 de abril de 1987 en el edificio del Arzobispado, en plena Nueva Córdoba, y miles de jóvenes se reunieron y comenzaron a cantar. Entonces, se asomó a uno de los balcones, saludó y dijo “Queridos jóvenes de Córdoba, el Papa también duerme”.

Por lo pronto, antes de llegar, Robert Prevost ya cuenta con la “pizza para el papa León”. La realizó la pizzería Don Luis siguiendo el homenaje que le hizo un pizzero durante su visita a Nápoles, la creación de la pizza “pape-roni” inspirada en sus gustos de juventud en Illinois, Estados Unidos, de donde es oriundo.

Cuando la cocinó por primera vez, el dueño de la pizzería logró la presencia de referentes religiosos de la provincia, incluido el arzobispo Rossi.

Hasta que no esté terminada la organización, no se definirá si León XIV estará también en la Catedral de Córdoba que, además de ser la principal iglesia, tiene una reliquia del santo Gabriel Brochero. Por la distancia hasta Villa Cura Brochero, unos 150 kilómetros, estaría descartado que el pontífice vaya a visitar la casa y el templo que fueron eje de la obra del “pastor de los pobres”.