Tras ser mencionada en el debate de este domingo por parte de Javier Milei, la presidenta de AySA, Malena Galmarini, y esposa del candidato a presidente Sergio Massa, respondió a la chicana del candidato de La Libertad Avanza (LLA), en la que la tildó de “perdedora”, y acusó: “Hablás de mí con el mismo machismo que hablás de cada mujer argentina”.

La situación comenzó durante el eje sobre Seguridad, cuando el candidato oficialista propuso coordinar con los tres poderes para luchar contra la inseguridad. “Me comprometo a ser un presidente involucrado en la lucha contra la inseguridad. No me tocaba en Tigre y lo hice igual. Vos me lo reconocés”, le dijo a su rival en el balotaje, quien había destacado en otra oportunidad la gestión de Massa en el municipio bonaerense. En ese momento, Milei reconoció: “No hay una cuestión ideológica. Cuando las cosas se hacen bien, yo las reconozco. Lo que has hecho en Tigre es bueno. Y querer extenderlo al resto del país es bueno”. Sin embargo, luego lanzó una chicana personal, al introducir a la esposa del candidato en medio del debate: “Ahora, el resto debió ser muy malo. Después, cada vez que fue tu mujer a las elecciones, perdiste. O puede que te conozcan demasiado”.

Al terminar el debate presidencial, Malena Galmarini se expidió sobre los dichos del candidato libertario en duros términos. “[Milei] hablas de mí con el mismo machismo que hablas de cada mujer argentina. Soy la mujer de Sergio Tomás en mi casa; fuera soy una militante política del peronismo. Te aclaro que me presenté dos veces a elecciones solamente: en 2009 gané por el doble a la lista local y por 14 a la nacional. Ahora, en 2023, yo perdí, pero Massa ganó”, escribió en su cuenta de Twitter, en la que arrobó al candidato.

Y siguió: “Deberías aprender que es parte del juego, ganar o perder. Lo importante es la voluntad política y la vocación de servicio para transformar la Argentina. La tolerancia es columna vertebral de la democracia. Pero no sos democrático, por lo tanto es difícil que sepas de qué hablamos”.

Durante las PASO, en una de las internas más calientes de Unión por la Patria (UP) del conurbano bonaerense, la lista del actual intendente de Tigre y exaliado de Massa, Julio Zamora, se impuso en Tigre con el 28,93% de los votos frente a la de Malena Galmarini que alcanzó el 20,81%.

Tras la derrota, Galmarini felicitó al intendente y se plegó a sus filas: “A partir de mañana, redoblaremos esfuerzos pues Argentina es un gran país, con un pueblo valiente y resiliente que merece vivir mejor. Lo mismo creo para Tigre, mi lugar en el mundo! Y eso solo es posible con @unionxlapatria. Aprendimos mucho, lo pondremos a disposición de la fuerza política que nos convoca”, escribió en ese entonces en su cuenta de X.

Este sábado, Malena había replicado una carta firmada por 1000 mujeres en la que llamaban a no votar por Javier Milei. A “seguir luchando” por la paridad cotidiana, el pago de las cuotas alimentarias, la autonomía económica, “por igual salario a igual trabajo, por elegir nuestro proyecto de vida”, y advirtió: “Con presidentes que gobiernan para unos pocos, nosotras no tenemos lugar”.

”Vamos mujeres argentinas! No permitamos que se lleven puestos nuestros derechos y los de nuestros hijos!”, escribió en sus redes la esposa del candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP).

La carta fue firmada por mujeres de diferentes ámbitos como Claudia Piñeiro, Dolores Fonzi, Eleonora Wesler, Gabriela Cabezón Cámara, Ingrid Beck, Julieta Ortega, Malena Pichot, Mariana Enríquez, entre otras.

