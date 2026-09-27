Domingo de lluvia: la receta rápida de buñuelos de manzana de la abuela y la serie de Netflix ideal para maratonear hoy

Domingo de lluvia en Buenos Aires es sinónimo de buñuelos de manzana, un clásico que las abuelas se cansaron de repetir en días grises y frescos. Esta opción dulce es ideal para ver una de las series que mejor ranquean en Netflix Argentina: El club gastronómico. No tardes más y poné manos a la obra con esta receta fácil, rápida y deliciosa.

Los buñuelos de manzana como los hacían las abuelas, ideales para acompañar el mate (Fuente: Pixabay)

Buñuelos de la abuela

Ingredientes:

300 g de harina leudante.

1 huevo.

100 ml de leche.

150 g de azúcar.

5 cucharadas de aceite.

1 manzana cortada en cubos pequeños o rallada (opcional).

Ralladura de naranja o limón (opcional).

Esencia de vainilla.

Aceite o grasa para freír.

Azúcar para espolvorear.

Paso a paso:

1 Mezclar ingredientes líquidos

En un bowl mezclá el huevo, con el aceite y el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea.

Agregá la ralladura de naranja y la esencia de vainilla.

2 Añadir los ingredientes sólidos

Poco a poco incorporá la harina y, a medida que la mezcla necesite líquido, añadí la leche.

Colocá las pasas de uva.

Uní todos los ingredientes hasta que te quede una consistencia pastosa, casi a punto letra.

3 Cocción

Calentá en una olla el aceite y, una vez que rompa hervor, bajá el fuego a una temperatura media. Armá con dos cucharas los buñuelos y cocinalos. Recordá introducir de a tandas pequeñas para que no se peguen.

Una vez que estén dorados por fuera, retirá los buñuelos. Verificá que estén hechos en el interior.

Escurrir los buñuelos en una bandeja con servilletas de papel y espolvorear azúcar por encima.

Receta de buñuelos caseros

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tiempo de elaboración total: 50 minutos.

El club gastronómico

Esta serie de Netflix se encuentra en el top 10 de Argentina. Se trata de una miniserie neerlandesa que mezcla drama y suspenso psicológico. Está adaptada de la exitosa novela de Saskia Noort y tiene tan solo siete episodios, ideal para ver en un día de lluvia.

El club gastronómico, tráiler

La historia sigue los pasos de Karen, una mujer que se muda junto a su familia a Bergen, una exclusiva localidad de los Países Bajos, buscando dejar atrás su rutina en pos de un nuevo comienzo. Rápidamente, la protagonista es aceptada dentro de un selecto y cerrado círculo de matrimonios adinerados que organizan cenas fastuosas y presumen de una vida perfecta.

Todo cambia cuando una de las lujosas mansiones del grupo se incendia en plena madrugada. En el trágico siniestro muere Evert, uno de los miembros más carismáticos del club, mientras que su familia logra escapar por poco de las llamas.

A partir de allí, los interrogantes policiales y personales empiezan a cercar a Karen, quien descubre que detrás de la opulencia se escondían oscuras mentiras y pactos de silencio letales.