Las recetas más fáciles y ricas para hacer un día de lluvia: de tortas fritas a buñuelos

El día de lluvia invita a no salir de casa y comer algo rico, ya sea para acompañar el mate o para alguna de las comidas principales, como el almuerzo o la cena. Dentro del amplio abanico de gastronomía argentina hay clásicos irresistibles que podés preparar con los elementos básicos que siempre hay en casa. Aprendé a realizar estas opciones sin gastar demasiado dinero.

Buñuelos de la abuela

Ingredientes:

300 g de harina leudante.

1 huevo.

100 ml de leche.

150 g de azúcar.

5 cucharadas de aceite.

100 g de pasas de uva (opcional).

Ralladura de naranja o limón.

Esencia de vainilla.

Aceite o grasa para freír.

Azúcar para espolvorear.

Paso a paso:

En un bowl mezclá el huevo, con el aceite y el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea.

Agregá la ralladura de naranja y la esencia de vainilla.

Poco a poco incorporá la harina y a medida que la mezcla necesite líquido, añadí la leche. Colocá las pasas de uva.

Uní todos los ingredientes hasta que te quede una consistencia pastosa, casi a punto letra.

Calentá en una olla el aceite y una vez que rompa hervor, bajá el fuego a una temperatura media . Armá con dos cucharas los buñuelos y cocinalos. (Recordá introducir de a tandas pequeñas para que no se peguen).

Escurrir los buñuelos en una bandeja con servilletas de papel y espolvorear azúcar encima.

Receta de buñuelos caseros

Tortas fritas tradicionales para el mate

Ingredientes:

500 g de harina 0000.

1 cucharadita de polvo de hornear.

1 taza de agua tibia.

Pizca de sal.

50 g de grasa vacuna o manteca. Si preferís una variante más sana, seleccioná margarina.

Aceite para freír.

Azúcar para espolvorear.

Paso a paso:

Volcá en la mesada la harina y formá una corona. Agregá una pizca de sal y el polvo de hornear.

En el centro poné la materia grasa y empezá a incorporarla poco a poco.

Si es necesario, añadí agua hasta obtener una masa homogénea y lisa.

Dejala reposar por 10 minutos.

Mientras, calentá el aceite a fuego alto hasta que rompa el hervor. Luego bajá la temperatura a fuego medio . Mantené así durante toda la cocción.

Freí las tortas fritas hasta que se tornen doradas en ambos lados.

Tortas fritas, la receta clásica argentina

Picada nocturna sin gluten: grisines saborizados

Ingredientes:

100 g de fécula de maíz.

150 g de harina de garbanzo, almendra, quinua, coco o arroz.

1 cucharadita de sal.

3 cucharadas de orégano (es opcional).

15 g de levadura fresca.

50 g de margarina.

1 huevo.

100 ml de agua tibia.

2 cucharaditas de azúcar.

Receta de grisines caseros

Paso a paso:

En un bowl mezclar todos los ingredientes secos: fécula de maíz, harina de arroz (o la que hayas seleccionado), orégano y sal.

En otro recipiente pisá la margarina con un tenedor hasta que quede pomada. Agregá el huevo y uní todo.

En una compotera activá la levadura con el azúcar y un chorro de agua tibia. Mientras encendé el horno a 180° C y enmantecá la fuente donde irán los grisines.

y enmantecá la fuente donde irán los grisines. Hacé un hueco en medio de los ingredientes secos y volcá el huevo con la margarina. Añadí la levadura y amasá. A medida que sea necesario, incorporá agua tibia hasta formar una masa homogénea.

Dejá descansar la preparación por media hora, hasta que su tamaño se duplique. Hacelo en un lugar donde no haya corriente de aire y se mantenga la temperatura cálida para que la levadura haga su trabajo.

Estirá la masa con un palote. Debe quedar con un grosor de medio centímetro. Cortá las tiras de los grisines según la medida que gustes .

. Retirar del fuego y servir en frío.

Para la salsa: utilizá salsa de tomate triturado o tomates naturales sin piel. Colocalo en un recipiente y condimentá a gusto. (Cerciorate que quede más pulpa que agua). También podés hacer una crema con mayonesa, cebolla de verdeo triturada y una pizca de pimentón.