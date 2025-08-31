Las recetas más fáciles y ricas para hacer un día de lluvia: de tortas fritas a buñuelos
Este domingo tormentoso es ideal para preparar algunos de los tradicionales platos; desde variantes dulces y saladas, ideales para acompañar el mate de la tarde o una cena distinta
El día de lluvia invita a no salir de casa y comer algo rico, ya sea para acompañar el mate o para alguna de las comidas principales, como el almuerzo o la cena. Dentro del amplio abanico de gastronomía argentina hay clásicos irresistibles que podés preparar con los elementos básicos que siempre hay en casa. Aprendé a realizar estas opciones sin gastar demasiado dinero.
Buñuelos de la abuela
Ingredientes:
- 300 g de harina leudante.
- 1 huevo.
- 100 ml de leche.
- 150 g de azúcar.
- 5 cucharadas de aceite.
- 100 g de pasas de uva (opcional).
- Ralladura de naranja o limón.
- Esencia de vainilla.
- Aceite o grasa para freír.
- Azúcar para espolvorear.
Paso a paso:
- En un bowl mezclá el huevo, con el aceite y el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Agregá la ralladura de naranja y la esencia de vainilla.
- Poco a poco incorporá la harina y a medida que la mezcla necesite líquido, añadí la leche. Colocá las pasas de uva.
- Uní todos los ingredientes hasta que te quede una consistencia pastosa, casi a punto letra.
- Calentá en una olla el aceite y una vez que rompa hervor, bajá el fuego a una temperatura media. Armá con dos cucharas los buñuelos y cocinalos. (Recordá introducir de a tandas pequeñas para que no se peguen).
- Una vez que estén dorados por fuera, retirá los buñuelos. Verificá que estén hechos en el interior.
- Escurrir los buñuelos en una bandeja con servilletas de papel y espolvorear azúcar encima.
Tortas fritas tradicionales para el mate
Ingredientes:
- 500 g de harina 0000.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 1 taza de agua tibia.
- Pizca de sal.
- 50 g de grasa vacuna o manteca. Si preferís una variante más sana, seleccioná margarina.
- Aceite para freír.
- Azúcar para espolvorear.
Paso a paso:
- Volcá en la mesada la harina y formá una corona. Agregá una pizca de sal y el polvo de hornear.
- En el centro poné la materia grasa y empezá a incorporarla poco a poco.
- Si es necesario, añadí agua hasta obtener una masa homogénea y lisa.
- Dejala reposar por 10 minutos.
- Mientras, calentá el aceite a fuego alto hasta que rompa el hervor. Luego bajá la temperatura a fuego medio. Mantené así durante toda la cocción.
- Estirá la masa y cortá en círculos iguales.
- Freí las tortas fritas hasta que se tornen doradas en ambos lados.
- Quitar del aceite, escurrir y secar en papel de servilleta. Dejalas en una fuente y espolvoreá azúcar sobre sí.
Picada nocturna sin gluten: grisines saborizados
Ingredientes:
- 100 g de fécula de maíz.
- 150 g de harina de garbanzo, almendra, quinua, coco o arroz.
- 1 cucharadita de sal.
- 3 cucharadas de orégano (es opcional).
- 15 g de levadura fresca.
- 50 g de margarina.
- 1 huevo.
- 100 ml de agua tibia.
- 2 cucharaditas de azúcar.
Paso a paso:
- En un bowl mezclar todos los ingredientes secos: fécula de maíz, harina de arroz (o la que hayas seleccionado), orégano y sal.
- En otro recipiente pisá la margarina con un tenedor hasta que quede pomada. Agregá el huevo y uní todo.
- En una compotera activá la levadura con el azúcar y un chorro de agua tibia. Mientras encendé el horno a 180° C y enmantecá la fuente donde irán los grisines.
- Hacé un hueco en medio de los ingredientes secos y volcá el huevo con la margarina. Añadí la levadura y amasá. A medida que sea necesario, incorporá agua tibia hasta formar una masa homogénea.
- Dejá descansar la preparación por media hora, hasta que su tamaño se duplique. Hacelo en un lugar donde no haya corriente de aire y se mantenga la temperatura cálida para que la levadura haga su trabajo.
- Estirá la masa con un palote. Debe quedar con un grosor de medio centímetro. Cortá las tiras de los grisines según la medida que gustes.
- Colocalos en la fuente para horno y envialos a cocción por 15 minutos.
- Retirar del fuego y servir en frío.
- Para la salsa: utilizá salsa de tomate triturado o tomates naturales sin piel. Colocalo en un recipiente y condimentá a gusto. (Cerciorate que quede más pulpa que agua). También podés hacer una crema con mayonesa, cebolla de verdeo triturada y una pizca de pimentón.
