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Receta clásica de ñoquis para este 29 de septiembre con un detalle secreto de las abuelas

Con pocos ingredientes y el sabor de la infancia, descubrí el paso a paso ideal para cocinar este plato como un experto sin cometer errores

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Cómo hacer los ñoquis tradicionales del 29 con la receta de la abuela
Cómo hacer los ñoquis tradicionales del 29 con la receta de la abuela(Fuente: Pexels)

Cada 29 de mes en los hogares argentinos se repite este ritual histórico de comer ñoquis caseros y colocar dinero debajo del plato para llamar a la abundancia y a la prosperidad. Si buscás reencontrarte con ese sabor de la infancia sin complicaciones ni grandes gastos, tomá nota de esta preparación sencilla. ¡Manos a la obra!

La tradición de comer ñoquis un 29 proviene de la cultura italiana
La tradición de comer ñoquis un 29 proviene de la cultura italiana

Ingredientes

Para los ñoquis:

  • 500 g de papa.
  • 1 huevo.
  • 110 g de harina 0000.
  • 1 cucharadita de sal.

Para la salsa:

  • 8 tomates (triturados).
  • 1 hoja de laurel.
  • 1 chorrito de aceite de oliva.
  • Orégano y sal a gusto.

Paso a paso

1

El puré base

  • Pelá las papas, cortalas en cubos y hervilas hasta que queden bien tiernas.
  • Colalas, dejá enfriar la preparación y pisala hasta lograr un puré parejo.
  • En el centro, sumá el huevo.
2

La masa y el armado

  • Llevá el puré a la mesada e incorporá la harina poco a poco.
  • Uní los ingredientes hasta formar un bollo firme.
  • Cortá la masa en trozos, armá tiras cilíndricas y picá los ñoquis.
  • Marcá las estrías típicas con un tenedor.
3

La salsa rápida

  • En una sartén, volcá el tomate triturado con el laurel, la sal, el orégano y el aceite de oliva.
  • Cociná a fuego medio durante unos minutos para integrar los sabores.
4

La cocción final

  • Echá la pasta en una olla con abundante agua hirviendo y sal.
  • Cuando los ñoquis suban a la superficie, sacalos con espumadera, servilos con la salsa caliente.
Cómo hacer ñoquis de papa
Cómo hacer ñoquis de papa

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tiempo de elaboración total: 55 minutos.

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