Receta clásica de ñoquis para este 29 de septiembre con un detalle secreto de las abuelas

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Cada 29 de mes en los hogares argentinos se repite este ritual histórico de comer ñoquis caseros y colocar dinero debajo del plato para llamar a la abundancia y a la prosperidad. Si buscás reencontrarte con ese sabor de la infancia sin complicaciones ni grandes gastos, tomá nota de esta preparación sencilla. ¡Manos a la obra!
Para los ñoquis:
Para la salsa:
Tiempo de cocción: 30 minutos.
Tiempo de elaboración total: 55 minutos.
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