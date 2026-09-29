Receta clásica de ñoquis para este 29 de septiembre con un detalle secreto de las abuelas

Cada 29 de mes en los hogares argentinos se repite este ritual histórico de comer ñoquis caseros y colocar dinero debajo del plato para llamar a la abundancia y a la prosperidad. Si buscás reencontrarte con ese sabor de la infancia sin complicaciones ni grandes gastos, tomá nota de esta preparación sencilla. ¡Manos a la obra!

La tradición de comer ñoquis un 29 proviene de la cultura italiana

Ingredientes

Para los ñoquis:

500 g de papa.

1 huevo.

110 g de harina 0000.

1 cucharadita de sal.

Para la salsa:

8 tomates (triturados).

1 hoja de laurel.

1 chorrito de aceite de oliva.

Orégano y sal a gusto.

Paso a paso

1 El puré base

Pelá las papas, cortalas en cubos y hervilas hasta que queden bien tiernas.

Colalas, dejá enfriar la preparación y pisala hasta lograr un puré parejo.

En el centro, sumá el huevo.

2 La masa y el armado

Llevá el puré a la mesada e incorporá la harina poco a poco.

Uní los ingredientes hasta formar un bollo firme.

Cortá la masa en trozos, armá tiras cilíndricas y picá los ñoquis.

Marcá las estrías típicas con un tenedor.

3 La salsa rápida

En una sartén, volcá el tomate triturado con el laurel, la sal, el orégano y el aceite de oliva.

Cociná a fuego medio durante unos minutos para integrar los sabores.

4 La cocción final

Echá la pasta en una olla con abundante agua hirviendo y sal.

Cuando los ñoquis suban a la superficie, sacalos con espumadera, servilos con la salsa caliente.

Cómo hacer ñoquis de papa

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tiempo de elaboración total: 55 minutos.