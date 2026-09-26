Los chefs coinciden: la de tomate casera se hace sin aditivos ni conservantes y con dos dientes de ajo, una cebolla, dos zanahorias y un puerro

Muchos hogares tienen siempre a mano una salsa de tomate comprada porque parece más rápida que hacerla en casa. Sin embargo, con ingredientes básicos como tomate, cebolla, zanahoria y puerro se puede preparar una versión casera igual de práctica y sin los azúcares, espesantes o conservantes que suelen traer las opciones industriales.

La clave está en el tiempo de cocción y en el orden en que se incorporan las verduras. Según explica la revista Hola, una cocción lenta de alrededor de una hora es lo que concentra el sabor y da la textura final a la salsa.

¿Qué diferencia una salsa de tomate casera de una industrial?

En casa se controla la cantidad de sal, grasa y azúcar que lleva la preparación, algo que no ocurre siempre en las versiones comerciales. La mayor diferencia está en los aditivos y conservantes: la salsa casera no los necesita, mientras que muchas industriales sí los incluyen.

Esto no significa que todas las opciones en frasco sean de mala calidad. Si se opta por una salsa comercial, se recomienda revisar la etiqueta y elegir la más natural posible.

En casa se controla la cantidad de sal, grasa y azúcar que lleva la preparación, algo que no ocurre siempre en las versiones comerciales (Fuente: Pixabay)

¿Qué tomate conviene usar: fresco, en conserva o triturado?

Los tres tipos de tomate funcionan, según Hola, y la elección depende de la temporada y del tiempo disponible. El tomate fresco y maduro da más sabor, pero contiene más agua y necesita una cocción más larga.

El tomate en conserva, entero o triturado, es una alternativa práctica durante todo el año. Si se usa triturado, se recomienda revisar la etiqueta para descartar azúcares añadidos u otros ingredientes de más.

Ingredientes (para aproximadamente cuatro porciones)

Seis tomates de rama

Dos dientes de ajo

Una cebolleta

Dos zanahorias

Un puerro

Una pizca de sal

Una pizca de azúcar (opcional, solo si la salsa queda ácida)

Aceite de oliva virgen extra

El tomate fresco y maduro da más sabor, pero contiene más agua y necesita una cocción más larga (Fuente: Pexels)

¿Cómo se hace el sofrito base de la salsa?

Primer paso: pique el ajo y la cebolleta en trozos pequeños.

pique el ajo y la cebolleta en trozos pequeños. Segundo paso: corte el puerro y la zanahoria en dados.

corte el puerro y la zanahoria en dados. Tercer paso: caliente aceite de oliva virgen extra en una sartén u olla.

caliente aceite de oliva virgen extra en una sartén u olla. Cuarto paso: sofría primero el ajo, luego la cebolleta y después el puerro y la zanahoria, dejando que cada verdura se ablande antes de añadir la siguiente.

sofría primero el ajo, luego la cebolleta y después el puerro y la zanahoria, dejando que cada verdura se ablande antes de añadir la siguiente. Quinto paso: incorpore los tomates lavados y sin el rabito, y añada la sal.

incorpore los tomates lavados y sin el rabito, y añada la sal. Sexto paso: tape la olla y cocine a fuego medio entre 45 y 60 minutos.

tape la olla y cocine a fuego medio entre 45 y 60 minutos. Séptimo paso: destape y triture el resultado, pasándolo por un colador fino (chino) hasta lograr una textura lisa

¿Qué trucos usan los chefs para dar más sabor a la salsa?

El cocinero vasco Karlos Arguiñano, citado en el reportaje de Hola, considera que el secreto está en pochar lentamente la cebolla antes de sumar el resto de verduras, un paso que define buena parte del sabor final.

El chef Martín Berasategui, también mencionado en esa misma nota de Hola, recomienda añadir un chorrito de vino blanco antes del tomate, dejarlo reducir y continuar la cocción lenta con normalidad.

Se recomienda añadir la sal justo cuando se incorpora el tomate y en probar la salsa al final, sumando una pizca de azúcar solo si queda demasiado ácida.

Por Sebastián Rozo Callejas