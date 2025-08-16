LA NACION

Sencilla y low cost: la receta definitiva de pan de miga casero que tenés que probar

Con pocos ingredientes y pasos simples, esta receta permite tener siempre listo un pan fresco y versátil para sándwiches caseros

Algunas recetas destacan por su sencillez y la practicidad que aportan a la cocina diaria. No requieren habilidades especiales ni ingredientes difíciles de conseguir, pero consiguen darle sabor y calidez a cualquier comida. A menudo, los mejores platos son los que podemos preparar sin prisas, con lo que tenemos a mano, convirtiéndose en aliados infaltables de la rutina. En esta ocasión, te mostramos cómo hacer pan de miga casero, una opción saludable y versátil que siempre podés tener lista para acompañar tus comidas.

Los sándwiches de miga son un clásico infaltable en las reuniones sociales argentinas, presentes en cumpleaños, meriendas y celebraciones gracias a su delicada textura y versatilidad. Teniendo esto en cuenta, preparar el pan en su versión casera se presenta como una alternativa sencilla: permite controlar los ingredientes, lograr una opción más saludable y tener siempre a mano una base fresca lista para adaptarse a cualquier ocasión, convirtiéndose en un aliado ideal para compartir en familia o con amigos.

Cómo preparar pan de miga casero

Prepararlo en casa permite controlar los ingredientes y lograr una opción más saludable (Foto: imagen ilustrativa)

Según el reconocido chef Paco Almeida, quien a través de su cuenta de Instagram @chefpacoalmeida comparte todo tipo de recetas, esta preparación en particular se destaca por su simplicidad. Con pasos claros y pocos ingredientes, resulta ideal para quienes buscan una opción práctica y deliciosa que se pueda incorporar fácilmente a la rutina diaria en la cocina.

Ingredientes:

  • 500 g de harina
  • 270 cc de agua
  • 1 sobre de levadura seca o medio cubo de levadura fresca
  • 1 cda sopera de azúcar
  • 1 cdita de sal
  • 50 g de manteca
  • 300 g de jamón cocido
  • 300 g de queso para máquina

Paso a paso:

  • En un bowl grande, mezclar la harina con la sal y el azúcar. Incorporar el agua y la levadura previamente activada.
  • Amasar bien y agregar la manteca a temperatura ambiente. Continuar amasando con energía durante 5 minutos. Formar un bollo y dejar leudar en un lugar cálido durante 40 minutos.
  • Una vez leudado, llevar la masa a la mesada, estirarla y enrollarla. Colocar en un molde para pan enmantecado, tapar y dejar leudar nuevamente por 1 hora.
  • Cocinar en horno precalentado a 170° durante 1 hora.
  • Retirar, dejar enfriar un poco y cortar para preparar los mejores sándwiches con fiambres.

Sin lugar a dudas, preparar pan de miga casero no solo permite disfrutar de sándwiches frescos y llenos de sabor, sino que también ofrece la satisfacción de elaborar en casa un clásico de las reuniones argentinas. Con esta versión sencilla y práctica, es posible adaptar los ingredientes al gusto personal, cuidar la calidad de lo que se consume y convertir cualquier encuentro o merienda en una ocasión especial, convirtiéndose en un aliado infaltable para la cocina diaria.

