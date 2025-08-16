Sencilla y low cost: la receta definitiva de pan de miga casero que tenés que probar
Con pocos ingredientes y pasos simples, esta receta permite tener siempre listo un pan fresco y versátil para sándwiches caseros
- 3 minutos de lectura'
Algunas recetas destacan por su sencillez y la practicidad que aportan a la cocina diaria. No requieren habilidades especiales ni ingredientes difíciles de conseguir, pero consiguen darle sabor y calidez a cualquier comida. A menudo, los mejores platos son los que podemos preparar sin prisas, con lo que tenemos a mano, convirtiéndose en aliados infaltables de la rutina. En esta ocasión, te mostramos cómo hacer pan de miga casero, una opción saludable y versátil que siempre podés tener lista para acompañar tus comidas.
Los sándwiches de miga son un clásico infaltable en las reuniones sociales argentinas, presentes en cumpleaños, meriendas y celebraciones gracias a su delicada textura y versatilidad. Teniendo esto en cuenta, preparar el pan en su versión casera se presenta como una alternativa sencilla: permite controlar los ingredientes, lograr una opción más saludable y tener siempre a mano una base fresca lista para adaptarse a cualquier ocasión, convirtiéndose en un aliado ideal para compartir en familia o con amigos.
Cómo preparar pan de miga casero
Según el reconocido chef Paco Almeida, quien a través de su cuenta de Instagram @chefpacoalmeida comparte todo tipo de recetas, esta preparación en particular se destaca por su simplicidad. Con pasos claros y pocos ingredientes, resulta ideal para quienes buscan una opción práctica y deliciosa que se pueda incorporar fácilmente a la rutina diaria en la cocina.
Ingredientes:
- 500 g de harina
- 270 cc de agua
- 1 sobre de levadura seca o medio cubo de levadura fresca
- 1 cda sopera de azúcar
- 1 cdita de sal
- 50 g de manteca
- 300 g de jamón cocido
- 300 g de queso para máquina
Paso a paso:
- En un bowl grande, mezclar la harina con la sal y el azúcar. Incorporar el agua y la levadura previamente activada.
- Amasar bien y agregar la manteca a temperatura ambiente. Continuar amasando con energía durante 5 minutos. Formar un bollo y dejar leudar en un lugar cálido durante 40 minutos.
- Una vez leudado, llevar la masa a la mesada, estirarla y enrollarla. Colocar en un molde para pan enmantecado, tapar y dejar leudar nuevamente por 1 hora.
- Cocinar en horno precalentado a 170° durante 1 hora.
- Retirar, dejar enfriar un poco y cortar para preparar los mejores sándwiches con fiambres.
Sin lugar a dudas, preparar pan de miga casero no solo permite disfrutar de sándwiches frescos y llenos de sabor, sino que también ofrece la satisfacción de elaborar en casa un clásico de las reuniones argentinas. Con esta versión sencilla y práctica, es posible adaptar los ingredientes al gusto personal, cuidar la calidad de lo que se consume y convertir cualquier encuentro o merienda en una ocasión especial, convirtiéndose en un aliado infaltable para la cocina diaria.
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Otras noticias de Trucos de cocina
- 1
Cómo hacer el tradicional postre de maní argentino para comer en cualquier época del año
- 2
Sin harina ni fritura: cómo hacer los buñuelos de espinaca más saludables
- 3
Sin secretos: el paso a paso para hacer un bizcochuelo de yogur esponjoso y sin harina
- 4
Fácil y saludable: el paso a paso para preparar helado casero sin azúcar