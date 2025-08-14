Sin harina ni fritura: descubrí cómo preparar la reversión del arrollado de papa con carne

El arrollado de papa y carne desmechada se posiciona como una opción culinaria infalible, que combina la suavidad de la hortaliza con la intensidad de la proteína braceada. Esta receta promete ser un deleite para cualquier ocasión. Aprendé cómo llevarla a cabo sin harina ni fritura.

El arrollado de papa con carne desmenuzada es una buena opción para renovar el menú diario, sin harina ni fritura (Fuente: Instagram/@ailutokman)

Arrollado de papa relleno de carne, listo en menos de una hora

Ingredientes:

Papel manteca

200 g de queso

2 papas

Una cucharada de aceite de oliva

Sal, a gusto y condimentos. Los que prefieras

1 kg de carne vacuna. Puede ser palomita o también pechuga de pollo, que se desmenuzan fácilmente

1 cebolla blanca y una 1 dorada

1 chorrito de vino tinto

100 g ketchup

Caldo de verduras o de carne

Paso a paso:

Cortá las papas estilo españolas (en rodaja), bien finitas.

En una bandeja colocá el papel manteca, espolvoreá el queso rallado y colocá las rodajas de papa arriba, hasta cubrir toda la fuente. Luego condimentá con las hierbas que hayas elegido y añadí la sal.

Enviá la bandeja al horno a 180° C por media hora.

Mientras, en una sartén, salteá la carne cortada en trozos hasta que esté hecha. Luego le sumás las cebollas picadas, una pizca de sal y el ketchup.

Cuando esté casi hecha la carne, agregá el caldo de verduras, dos vasos de agua y tapá la sartén hasta que la proteína pueda desmenuzarse.

Cuando esté hecho, volcá la carne en la base de papa y esparcí bien por todos lados. Luego -ayudándote con el papel-, enrollá la papa igual que un pionono.

Enviá al horno por 10 minutos. Servir en caliente.

Receta simple del arrollado de papa con carne

Tiempo de preparación total: 1 hora y 10 minutos aproximadamente.

Tips adicionales:

El relleno puede variar. Podés combinar cualquier ingrediente, ya sean verduras u otro tipo de corte de carne. Recordá que la base de la papa debe quedar dura, pero no quemada.