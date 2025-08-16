LA NACION

Con cinco ingredientes: la tarta de ricota sin masa que es furor en las redes sociales

Los expertos culinarios desarrollaron una variante de este plato salado para que no tengas que perder tiempo en amasar; descubrí cómo se hace

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
La tarta de ricota sin masa que solo se hace con cinco ingredientes (Imagen ilustrativa)
La tarta de ricota sin masa que solo se hace con cinco ingredientes (Imagen ilustrativa)(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

El tiempo es lo más valioso que tiene un ser humano en su vida y quienes prefieren comer saludable y casero destinan parte de su día a día a preparar platos abundantes y ricos en nutrientes, aunque no les sobren las horas. Por eso, en las redes sociales existen recetas que se volvieron virales por su sencillez y rapidez en la preparación. Enterate cómo hacer la tarta sin masa, que se volvió furor por solo contener cinco ingredientes.

La tarta salada solo de ricota es una propuesta ideal para aquellos que están dejando de comer harina o no pueden ingerir TACC
La tarta salada solo de ricota es una propuesta ideal para aquellos que están dejando de comer harina o no pueden ingerir TACC(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Tarta de ricota sin masa

Ingredientes:

  • 500 g de ricota.
  • 3 huevos.
  • 1 cebolla de verdeo picada (opcional).
  • 1 chorrito de leche.
  • Aceite o manteca para el molde.

Paso a paso:

  • En un bowl pisá la ricota, agregá sal a gusto y los tres huevos.
  • Mientras, salteá en una sartén la cebolla de verdeo.
  • Enmantecá el molde de tarta o poné aceite en la base para que no se pegue.
  • Añadí la cebolla de verdeo a la ricota. Sumá un chorrito de leche para que la consistencia quede cremosa. Uní todo.
  • Volcá todo en el molde de tarta y enviá al horno a una temperatura de 180° C por 25 minutos.
  • Retirar y servir en caliente.

Tiempo de preparación total: 40 minutos.

Receta de torta de ricota sin TACC (opción dulce)
Receta de torta de ricota sin TACC (opción dulce)

Tips adicionales:

  • Esta tarta de ricota sin masa es ideal para quienes quieren dejar de comer harina de trigo o disminuir su consumo.
  • Podés agregar nuez moscada o trozos de nueces. Esta combinación con la ricota ofrece un sabor delicado y una textura crocante.

LA NACION
Más leídas de Recetas
  1. El truco para hacer cubitos de caldo caseros sin TACC y saludables
    1

    Cubitos de caldo sin TACC: la receta casera que no puede faltar en tu cocina

  2. La receta simple y saludable para hacer el tradicional postre de maní casero sin conservantes
    2

    Cómo hacer el tradicional postre de maní argentino para comer en cualquier época del año

  3. Sin harina ni fritura: cómo hacer los buñuelos de espinaca más saludables
    3

    Sin harina ni fritura: cómo hacer los buñuelos de espinaca más saludables

  4. El paso a paso para hacer un bizcochuelo de yogur esponjoso y sin harina
    4

    Sin secretos: el paso a paso para hacer un bizcochuelo de yogur esponjoso y sin harina

Cargando banners ...