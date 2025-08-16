Con cinco ingredientes: la tarta de ricota sin masa que es furor en las redes sociales

El tiempo es lo más valioso que tiene un ser humano en su vida y quienes prefieren comer saludable y casero destinan parte de su día a día a preparar platos abundantes y ricos en nutrientes, aunque no les sobren las horas. Por eso, en las redes sociales existen recetas que se volvieron virales por su sencillez y rapidez en la preparación. Enterate cómo hacer la tarta sin masa, que se volvió furor por solo contener cinco ingredientes.

La tarta salada solo de ricota es una propuesta ideal para aquellos que están dejando de comer harina o no pueden ingerir TACC (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Tarta de ricota sin masa

Ingredientes:

500 g de ricota.

3 huevos.

1 cebolla de verdeo picada (opcional).

1 chorrito de leche.

Aceite o manteca para el molde.

Paso a paso:

En un bowl pisá la ricota, agregá sal a gusto y los tres huevos.

Mientras, salteá en una sartén la cebolla de verdeo.

Enmantecá el molde de tarta o poné aceite en la base para que no se pegue.

Añadí la cebolla de verdeo a la ricota. Sumá un chorrito de leche para que la consistencia quede cremosa. Uní todo.

Volcá todo en el molde de tarta y enviá al horno a una temperatura de 180° C por 25 minutos.

Retirar y servir en caliente.

Tiempo de preparación total: 40 minutos.

Receta de torta de ricota sin TACC (opción dulce)

Tips adicionales:

Esta tarta de ricota sin masa es ideal para quienes quieren dejar de comer harina de trigo o disminuir su consumo.

Podés agregar nuez moscada o trozos de nueces. Esta combinación con la ricota ofrece un sabor delicado y una textura crocante.