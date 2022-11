Todas las fotos. La celebración del siglo del polo con las familias más tradicionales de la Argentina

escuchar

Fue un día festivo, de familias, de amigos, de grandes abrazos y reencuentros. También de leyendas del polo, como Alberto Pedro Heguy, Alfredo Harriott, Horacio Araya y Daniel González, que se cruzaron con los campeones de hoy y las nuevas generaciones, aquellas que crecieron viendo cómo el polo se hizo grande de la mano de estos maestros, caballeros dentro y fuera de la cancha.

Tres leyendas. Alfredo Harriott, Alberto Pedro Heguy y Daniel González. foto: Matías Salgado

El team Mar del Plata: Emilia Serantes, Luisa Miguens, Sol Rueda y Karin Mihanovich, en representación de su tía, Sonia Mihanovich, que murió años atrás y además fue campeona argentina de golf. foto: Matías Salgado

Las mujeres que inauguraron hace 50 años las canchas del predio de Pilar sumaron en sus espaldas fotos de aquél partido histórico. foto: Matías Salgado

En ese entorno casi idílico, la Asociación Argentina de Polo celebró sus 100 años y también los 50 años del predio Alfredo Lalor, su sede de Pilar, escenario del festejo. Se jugó una nueva fecha del Abierto de Palermo y, en medio, hubo un desfile de carruajes y de históricos jugadores.

"Vine a honrar a mis ancestros y a acompañar a las nuevas generaciones", le dijo a ¡HOLA! Alberto Pedro Heguy, diecisiete veces ganador de Albierto Argentino, que estuvo acompañado por su mujer, Silvia Molinari. foto: Matías Salgado

Pablo Mac Donough, Pelón Stirling, Juan Martín Nero y Adolfo Cambiaso, en el carruaje de La Dolfina. foto: Matías Salgado

Marcos y Horacio Araya con Juan Badiola, luciendo los colores de Coronel Suárez. foto: Matías Salgado

Las Blaquier en uno de los 18 carruajes de la Yunta de la Cruz, de Juan Gibelli y de Cristián Fernández Ocampo. Adelante está Marina, le siguen Dolores y Teresa, y atrás van Agustina y Julia Elena. foto: Matías Salgado

Horacio Heguy y su sobrina, Jesús (hija de su mellizo, Gonzalo). foto: Matías Salgado

Martina de Estrada. foto: Matías Salgado

Con perfil súper bajo, Sheika Maitha llegó temprano para ver los dos partidos que se disputaron. foto: Matías Salgado

Taio Novillo Astrada con sus hijos Miguel e Ignacio, sus nietos, y Adela Bancalari de Gibelli. foto: Matías Salgado

CARRUAJES Y RECUERDOS

El desfile de carruajes estuvo guiado por los dos equipos femeninos que inauguraron Pilar: en el carro de La Concepción viajaron las hermanas Julia Elena, Agustina, Teresa, Dolores y Marina Blaquier, y en el de Mar del Plata, Luisa Miguens, Sol Rueda, Emilia Serantes y Karin Mihanovich (en representación de su tía Sonia, que murió años atrás).

Luisa Miguens y su hija, Lolo Tanoira. foto: Matías Salgado

Camila Cambiaso y María Laura Fernández Rousse de Trotz. foto: Matías Salgado

Nicolás, Gonzalo y Facundo Pieres, junto a su cuñado, Mariano Aguerre, con los colores de Ellerstina. Matías Salgado

Según cuenta la historia, en 1972, bajo la presidencia de Alfredo Lalor, la AAP compró el casco de la estancia de la familia Pando Carabassa. “Lo inauguraron con un polo day: hubo una exposición con los caballos de polo de los jugadores y sacaban premios, los chicos de 16 años jugaron una copa Potrillos e invitaron a dos equipos de mujeres a jugar un partido de tres chukkers”, le cuenta Luisa Miguens a ¡Hola! Argentina. Y sigue: “Yo tenía 22 años, dos hijos de 1 y 3 años y un marido 10 de handicap (Gonzalo Tanoira), que estaba jugando el Abierto en su apogeo de polo. Las Blaquier tenían hijos de edades similares y éramos todas amigas. Les ganamos 2 a 1, pero eso es anecdótico porque lo mejor fue cuanto nos divertimos”.

Sol Rueda con sus hijas, Anushka, María del Sol y Natasha Elliot. foto: Matías Salgado

Silvia Molinari de Heguy, Susy Castagnola y Cecilia Rodríguez Piola de Pieres. foto: Matías Salgado

Eduardo, Ignacio, Bautista y Pepe Heguy con Picky Díaz Alberdi y Milo Fernández Araujo. foto: Matías Salgado

Tatiana Pieres se acomoda en las gradas para disfrutar del desfile en el que participó su marido, Mariano Aguerre. foto: Matías Salgado

Su compañera de equipo, Sol Rueda, rememora: “En ese momento yo salía con Juan José Alberdi, que era del equipo Mar del Plata con Gonzalo Tanoira, Jorge Tanoira y el Negro Goti. Luisita me invitó. Mi madre y mi tía, Fernández Ocampo, fueron las primeras mujeres en jugar al polo, y yo lo hacía desde chica en Córdoba con mis primas y mi hermana Lía. Las Blaquier eran muy buenas, especialmente Dolores, y en ese partido me tocó bloquearla y pecharla. En un momento gritó: “sáquenme a este moco” (se ríe). Hice un gol, pero me llevé puesto un arco”.

Bárbara Tanoira de Uranga. foto: Matías Salgado

De izquierda a derecha: Tania Frayssinet, Tamara Castagnola, Mariana Irazú de Merlos, Elina y Valentina Merlos, Silvina Naira de Merlos, India Merlos. FOTO: Matías Salgado

Alfredo Harriott, rodeado por los equipos Mar del Plata y La Concepción, y por el presidente de la AAP, Delfín Uranga. foto: Matías Salgado

Belén, Nieves, Ignacio y Sol Badiola. foto: Matías Salgado

Bartolomé y Camilo Castagnola, acompañados por Taio Novillo Astrada. foto: Matías Salgado

En el caso de las Blaquier, Dolores cuenta: “Nuestros hermanos nos obligaban a jugar para completar los equipos y mover los caballos. Jugábamos todo el tiempo, teníamos tres canchas en el campo”. Muy divertida, María Elena afirma: “Nos encantaba, de hecho también taqueábamos en Indios, o en Pingüinos”. Marina, por su parte, trae bajo el brazo una revista que narra la crónica de ese gran duelo, que en un rato compartirá con sus “adversarias”, en realidad, amigas de toda una vida.

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana Getty Images