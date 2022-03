Adele. ¿Por qué la cantante ahora es fanática del básquet y estuvo presente en un partido en Cleveland?

“Él es muy gracioso y divertido. Y extremadamente inteligente. Me resulta increíble verlo hacer lo que hace con tanta facilidad… Es muy cool”, reveló Adele (33) a la periodista Oprah Winfrey (68) tras oficializar su romance con el representante de deportistas de elite, Rich Paul (40), en enero. La pareja –que comenzó a salir en julio del año pasado, luego de que ella finalizara su divorcio de Simon Konecki– fue a ver el “All Star Game”, el partido organizado por la NBA que reunió a los mejores jugadores de básquet del mundo en el Rocket Mortage Field House de Cleveland, Ohio. Allí se dejaron ver de la mano y muy cariñosos.

En su salida con Paul, Adele lució un tapado de estampa animal, que acompañó con botas Manolo Blahnik. Getty Images - Getty Images North America

La intérprete de “Rolling in The Deep” y su novio habrían dado un paso más allá en la relación. Hace unas semanas, durante la última entrega de los premios Brit, ella sorprendió al lucir un impresionante anillo con un diamante en forma de lágrima. La cantante eludió confirmar los rumores de compromiso, pero la aparición pública de la pareja en el evento deportivo –algo que no se había dado hasta ahora– ilusiona a los fans de Adele con una boda en el corto plazo.