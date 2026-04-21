Todas las fotos. La mega fiesta que reunió a un ex presidente, modelos, empresarios y figuras de la televisión

Gaby Álvarez fue el party planner de su divertido cumpleaños en el Faena Hotel
- 2 minutos de lectura'
Gaby Álvarez cumplió 49 años y quería despedir la década con un fiestón. ¿Y quién mejor que él para organizar una noche inolvidable? Así, oficiando de party planner, Álvarez -casado hace quince años con Lucrecia Gamundi- armó una comida para veinte invitados en la cava del Faena Hotel en la que estuvieron, entre otros, Mauricio Macri, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Julieta Ortega, Benjamín Vicuña y su novia, Anita Espasandín, Concepción Cochrane Blaquier, Catarina Spinetta, Patricio Tobal y Luli Cook. Y, aunque se trató de un ágape muy íntimo, la pasaron genial. El menú, elegido por el cumpleañero, contó con un primer paso de burrata con prosciuto, rúcula fresca, tomates secos y pestos de albahaca. De segundo, pasta in formaggio en la que los cavatellis de rúcula se flambearon en vivo y se integraron con una salsa de hongos y trufas blancas. El tercer paso fue un tataki de bife de chorizo macerado con puré de ajo y, para el final, una selección de postres italianos.
Después de la comida, se sumaron más amigos y amigas –alrededor de doscientas ochenta personas– con ganas de divertirse y bailar hasta la madrugada. Así, la dj MiuKa estuvo a cargo de musicalizar la velada, y la sorpresa llegó de la mano de la banda Bon Bon Club, que con su show hicieron levantar de las sillas hasta a los menos entusiastas. ¿Los regalos? Una lista tan extensa como variopinta: corbata Kenzo, pañuelo Hermès, perfume Tom Ford, saco Rochas, parlante Bang & Olufsen, objetos de deco para su casa, piedras de cuarzo y hasta un voucher para disfrutar de un masaje.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
“Lo más importante para mí”. Tiene 21 años, es el hijo de una estrella de la música, pero cumplió su sueño en el fútbol
Diosas argentinas. Antonela Roccuzzo y Valentina Ferrer deslumbraron en Nueva York junto a grandes estrellas
Qué se sabe de… La última salida de Justin Trudeau y Katy Perry, las transparencias de Anne Hathaway y el momento estrella de Noah Wyle
- 1
Harry y Meghan. Todos los detalles de la visita privada y benéfica de los Duques de Sussex a Australia
- 2
Todas las fotos y los invitados a una noche gourmet de sabores rioplatenses y mediterráneos en la Costanera
- 3
Diosas argentinas: Antonela Roccuzzo y Valentina Ferrer deslumbraron en Nueva York junto a grandes estrellas
- 4
Tiene 96. Es la última diva del Hollywood de oro, su historia de amor conquistó al mundo y una dura enfermedad la obligó a recluirse