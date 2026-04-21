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Todas las fotos. La mega fiesta que reunió a un ex presidente, modelos, empresarios y figuras de la televisión

Gaby Álvarez fue el party planner de su divertido cumpleaños en el Faena Hotel

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Romina Gaetani, Flor Parisi, Karina Jelinek y Daniela Urzi
Romina Gaetani, Flor Parisi, Karina Jelinek y Daniela Urzi

Gaby Álvarez cumplió 49 años y quería despedir la década con un fiestón. ¿Y quién mejor que él para organizar una noche inolvidable? Así, oficiando de party planner, Álvarez -casado hace quince años con Lucrecia Gamundi- armó una comida para veinte invitados en la cava del Faena Hotel en la que estuvieron, entre otros, Mauricio Macri, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Julieta Ortega, Benjamín Vicuña y su novia, Anita Espasandín, Concepción Cochrane Blaquier, Catarina Spinetta, Patricio Tobal y Luli Cook. Y, aunque se trató de un ágape muy íntimo, la pasaron genial. El menú, elegido por el cumpleañero, contó con un primer paso de burrata con prosciuto, rúcula fresca, tomates secos y pestos de albahaca. De segundo, pasta in formaggio en la que los cavatellis de rúcula se flambearon en vivo y se integraron con una salsa de hongos y trufas blancas. El tercer paso fue un tataki de bife de chorizo macerado con puré de ajo y, para el final, una selección de postres italianos.

En el momento de soplar las velitas, el homenajeado estuvo bien custodiado: de izquierda a derecha, Catarina Spinetta, Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Patricio Tobal, Benjamin Vicuña, Concepsion Cochrane Blaquier, Julieta Ortega y Christina Invernizzi Belfort
En el momento de soplar las velitas, el homenajeado estuvo bien custodiado: de izquierda a derecha, Catarina Spinetta, Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Patricio Tobal, Benjamin Vicuña, Concepsion Cochrane Blaquier, Julieta Ortega y Christina Invernizzi Belfort
Romina Gaetani, con su sensual vestido negro que destacaba sus curvas, se sumó al festejo
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Enamoradísimos, el actor chileno y Anita Espasandín
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Karina Jelinek y su pareja, Flor Parisi, las dos muy sexies en total black
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El cumpleañero rodeado por Cata Spinetta y Daniela Urzi
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Marcelo Moura junto a su mujer, Andy Frank
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Después de la comida, se sumaron más amigos y amigas –alrededor de doscientas ochenta personas– con ganas de divertirse y bailar hasta la madrugada. Así, la dj MiuKa estuvo a cargo de musicalizar la velada, y la sorpresa llegó de la mano de la banda Bon Bon Club, que con su show hicieron levantar de las sillas hasta a los menos entusiastas. ¿Los regalos? Una lista tan extensa como variopinta: corbata Kenzo, pañuelo Hermès, perfume Tom Ford, saco Rochas, parlante Bang & Olufsen, objetos de deco para su casa, piedras de cuarzo y hasta un voucher para disfrutar de un masaje.

Gerard Confalonieri, Laurencio Adot, Gonzalo Bergadá, su mujer Teresa Calandra y Naná Polesello, distentidos conversando
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Íntima amiga de Gaby, Concepción Cochrane Blaquier no se perdió detalle de la fiesta
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El diseñador Santiago Artemis
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La dj MiuKa, responsable de musicalizar la fiesta
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Robertino Tarantini
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Nahuel Mutti y su hijo Angelo
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Ana Rusconi y su hijo Juan
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Rolo Sartorio y Carolina Gimbutas
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Daniela Urzi, espléndida con un vestido mini con cat outs y capa, que combinó con bucaneras
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Lucrecia Gamundi, casada con Gaby Álvarez, con Christina Invernizzi Belfort
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