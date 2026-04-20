Diosas argentinas: Antonela Roccuzzo y Valentina Ferrer deslumbraron en Nueva York junto a grandes estrellas

Fue una convocatoria A-list total, de esas a las que últimamente invitan a Antonela Roccuzzo (38), primera dama del fútbol, que brilla desde hace un par de años con agenda propia como influencer (tiene 40 millones de seguidores en Instagram) de lujo. En esta oportunidad, el lugar fue Nueva York y la cita la hizo la emblemática joyería Tiffany & Co., una firma fundada en 1837. Anto se convirtió en una de las grandes protagonistas de la velada junto a estrellas como Naomi Watts, Amanda Seyfried y Diane Kruger y la princesa Olympia de Grecia.

Antonela Roccuzzo, impactante, con una creación de la colombiana Silvia Tcherassi. Se trata de un vestido de corte sirena de cuello redondo y espalda descubierta, con juego de pliegos en la cintura que abren a una maxifalda, todo confeccionado en seda italiana Aeon - GC Images

Coronó su look con una fabulosa alhaja de inspiración floral de platino y diamantes Aeon - GC Images

Antonela Roccuzzo, Kelly Piquet (la modelo y novia del piloto de Fórmula 1 Max Verstappen), Olympia de Grecia, la socialité y empresaria, Lauren Santo Domingo y la diseñadora de modas, Tylynn Nguyen Jamie McCarthy - Getty Images North America

El jueves 16 de abril, la joyería presentó su colección inspirada en la naturaleza, Blue Book 2026: Hidden Garden, en el edificio Park Avenue Armory, ubicado en Upper East Side. Allí, la argentina que es embajadora de la casa desde 2023, acaparó todas las miradas con un vestido que marcaba su silueta de la colombiana Silvia Tcherassi y un collar con una fabulosa pieza de diamantes blancos engastados en platino con diseño floral.

Tras disfrutar de unas minivacaciones en Disney con su hijo Río y su gran amor, J. Balvin, la modelo y actriz Valentina Ferrer retomó su trabajo. Llegó a Park Avenue Armory con un espectacular vestido pre fall 2026 de Zuhair Murad The Hapa Blonde - GC Images

La princesa Olympia de Grecia lució un vestido de satén con manga corta y escote discreto The Hapa Blonde - GC Images

Compartió cartel con otra argentina deslumbrante: la actriz y modelo Valentina Ferrer, pareja de JBalvin, que vive en Manhattan desde 2018. El evento consistía en comida y show. El menú estuvo orquestado por el chef Daniel Boulud (compuesto por tartelette carotte, filet de boeuf y de postre, una tarta Charlotte de frutilla, todo maridado con Dom Pérignon) y el broche de oro fue un concierto de Mariah Carey, con los hits de su carrera. “Noche inolvidable”, publicó en sus redes la cantante tras coronar la velada .

Amanda Seyfried, con un mini vestido de Oscar de la Renta de escote cuadrado, y Naomi Watts, lookeada con un modelo con falda de lentejuelas y cintura de plumas de Taller Marmo, compartieron mesa durante la gala Jamie McCarthy - Getty Images North America

La empresaria y socialité estadounidense, Lauren Santo Domigo, eligió un diseño vintage de Dior XNY/Star Max - GC Images

Rosie Huntington-Whiteley atrapó todas las miradas con su vestido de hombros descubiertos y corte sirena firmado por The Arrivals XNY/Star Max - GC Images

Diane Kruger desfila la alfombra roja con un original diseño sirena de Sabina Bilenko. Se trata de un conjunto compuesto por un top con incrustaciones bordadas y falda de flecos, con efecto visual de escamas XNY/Star Max - GC Images