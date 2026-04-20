Diosas argentinas: Antonela Roccuzzo y Valentina Ferrer deslumbraron en Nueva York junto a grandes estrellas

La primera dama del fútbol asistió a un exclusivo evento de una reconocida casa de joyas de lujo
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Fue una convocatoria A-list total, de esas a las que últimamente invitan a Antonela Roccuzzo (38), primera dama del fútbol, que brilla desde hace un par de años con agenda propia como influencer (tiene 40 millones de seguidores en Instagram) de lujo. En esta oportunidad, el lugar fue Nueva York y la cita la hizo la emblemática joyería Tiffany & Co., una firma fundada en 1837. Anto se convirtió en una de las grandes protagonistas de la velada junto a estrellas como Naomi Watts, Amanda Seyfried y Diane Kruger y la princesa Olympia de Grecia.
El jueves 16 de abril, la joyería presentó su colección inspirada en la naturaleza, Blue Book 2026: Hidden Garden, en el edificio Park Avenue Armory, ubicado en Upper East Side. Allí, la argentina que es embajadora de la casa desde 2023, acaparó todas las miradas con un vestido que marcaba su silueta de la colombiana Silvia Tcherassi y un collar con una fabulosa pieza de diamantes blancos engastados en platino con diseño floral.
Compartió cartel con otra argentina deslumbrante: la actriz y modelo Valentina Ferrer, pareja de JBalvin, que vive en Manhattan desde 2018. El evento consistía en comida y show. El menú estuvo orquestado por el chef Daniel Boulud (compuesto por tartelette carotte, filet de boeuf y de postre, una tarta Charlotte de frutilla, todo maridado con Dom Pérignon) y el broche de oro fue un concierto de Mariah Carey, con los hits de su carrera. “Noche inolvidable”, publicó en sus redes la cantante tras coronar la velada .
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