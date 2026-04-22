Luis Brandoni. Su último gran amor lo despidió en Chacarita junto a sus hijas, nietas y grandes amigos

Entre los grandes amores que atraviesan la vida de Luis Brandoni se anotan las tardes de su infancia, en los ’40, jugando al fútbol junto con su hermano Gerardo en Dock Sud. La fantasía de los programas de radio y todas las películas que vio en los cines de Avellaneda cuando era chico. La militancia temprana, la política, la amistad leal, la pasión inquebrantable por la cultura. Las obras de teatro en las que actuó, desde la primera hasta la última [Novio, en el Teatro Coliseo, en 1962; y ¿Quién es quién?, estrenada en 2025, en el Teatro Liceo, respectivamente]. Las películas que protagonizó y que lo hicieron leyenda, desde la primera hasta la última [Escala musical, de 1966; a Parque Lezama, estrenada en 2026]. Las series que dejaron huella [desde Mi cuñado hasta El hombre de tu vida, pasando por Nada, en 2023]. Y están, también, sus otros grandes amores: los de sus parejas. En noviembre de 2025, en la última entrevista que dio a La Nación, cuando le preguntaron qué lugar ocupaban las relaciones de pareja en su vida, Beto, con esa inconfundible cadencia, respondió, sincero: “El más importante de mi vida”.

Tomás, nieto de Brandoni, llevó el cajón junto con Carlos Rottemberg, que fue amigo del actor por casi cinco décadas. “Está donde él quería estar: en el panteón de actores”, dijo sobre Brandoni, a quien definió como un ícono cultural foto: Tadeo jones

UN AMOR DE MÁS DE TRES DÉCADAS

Florencia, la hija mayor de Brandoni (de negro a la derecha de la imagen), acompañada por Ana Slavin, hija del actor José Slavin. El actor y Brandoni trabajaron en La guerra del cerdo, de Leopoldo Torre Nilsson, entre otras producciones foto: Tadeo jones

Tras un noviazgo de cinco años, Brandoni se casó con la actriz Marta Bianchi, a quien conoció en la adolescencia: él tenía 18 años y ella, 15. “Fue un gran amor”, le confesó en una entrevista televisiva a Alejandro Fantino. Juntos hicieron teatro y también películas, se exiliaron en México en 1974 por las amenazas de la Triple A y juntos también volvieron al país.

Una foto de los años 70 con Marta Bianchi, quien la mujer de Brandoni durante treinta y ocho años y la madre de sus dos hijas

“Soy de la idea que se puede seguir amando a una persona con la que ya no estás, amando desde otro lugar”, dijo sobre su relación de treinta y tres años con Bianchi, con quien tuvo a sus hijas: Florencia, que es psicóloga, investigadora, docente y mamá de Olivia y Catalina; y Micaela, quien tras un paso por la actuación terminó dedicándose a la comunicación y las relaciones públicas. Fue Micaela, que es mamá de Macarena y Tomás, quien, en sus redes sociales, confirmó que el actor –que, en 2015, había sido distinguido como Ciudadano Ilustre– sería velado el 20 en la Legislatura porteña.

Micaela, la hija menor de Brandoni, junto a su hija Macarena foto: Tadeo jones

Olivia y Catalina Martínez, las nietas del actor foto: Tadeo jones

Macarena, nieta de Brandoni, en el cementerio. Horas antes, publicó en sus redes sociales un conmovedor mensaje: “Nonito, vas a estar siempre en mi corazón, gracias por haber sido mi referente e inspiración”. Y, además, compartió un fragmento de una entrevista en la cual su abuelo alentaba a las nuevas generaciones a ir al teatro y al cine a ver obras nacionales foto: Tadeo jones

LA COMPAÑERA DEFINITIVA

En una temporada de teatro en Mar del Plata, a comienzos del año 2000, el actor conoció a Mónica López. Fue el productor Carlos Rottemberg quien, con su mujer por ese entonces, Linda Peretz, ofició de celestino. Con López, que tenía veintiocho años menos que él y era productora, pasaron por el registro civil en 2007, tras siete años de noviazgo. En los nueve años que estuvieron juntos [se divorciaron en 2010], compartieron una empresa productora de obras en el ámbito teatral, radial, televisivo y cinematográfico.

Carlos Rottemberg con su hijo Tomás foto: Tadeo jones

Si bien se habían cruzado en muchas ocasiones, a la reconocida productora y directora de cine Saula Benavente (53) Beto se la reencontró en una fiesta, en septiembre de 2013. De a poco, formalizaron una entrañable relación sin convivencia que duró hasta los últimos días del actor: compartían el cuidado de una perra galgo, viajes y estrenos de obras y películas y acaloradas charlas sobre política e historia.

El periodista y conductor Fernando Bravo, en un conmovedor abrazo con Saula foto: Tadeo jones

Hija del pintor y escenógrafo Saulo Benavente y de Graciela Galán, que fue vestuarista de muchas obras de teatro, de óperas y de las películas de María Luisa Bemberg, Saula es mamá de Baldomero, fruto de su matrimonio con el percusionista de Los Fabulosos Cadillacs Gerardo Rotblat. “Baldomero fue creciendo con Beto cerca. Una vez, Beto se ofreció para cuidarlo y lo llevó al teatro. ‘Mamá, yo no sabía que era una estrella de rock’, me dijo, impactado con la cantidad de fotógrafos que lo esperaban fuera del teatro. Para mi hijo, Beto era un tipo normal”, contó Saula en una entrevista que ella brindó a ¡HOLA! Argentina en 2025. Junto con Florencia y Micaela –las dos hijas de Brandoni–, Olivia, Catalina Macarena y Tomás –sus cuatro nietos–, Saula lo acompañó los nueve días que él estuvo internado en el Sanatorio Güemes, tras el hematoma subdural producido por la caída que tuvo el 11 de abril. “Con Luis, llevamos mucho tiempo juntos. Hemos armado un vínculo muy lindo, en donde la edad no es tema. Compartimos lo que nos une y lo que nos hace bien a los dos, como salir a comer después de una función... Cosas simples”.

Gabriel “Puma” Goity, Guillermo Francella y el director Mariano Cohn foto: Tadeo jones

La gran familia artística acompañó a las hijas, los nietos y la última mujer de Brandoni en Chacarita foto: Tadeo jones

El querido actor y político, fotografiado por H. Zenteno para La Nación Foto: Hernán Zenteno - La Nacion