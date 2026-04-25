Qué se sabe de… La nueva faceta del novio de Taylor Swift, la compañía más fiel de Irina Shayk y la salida “artística” de Eva Longoria

JUGADOR MODELO

Travis Kelce es una estrella indiscutida de la Liga Nacional de Fútbol Americano (tres veces campeón del Super Bowl) y, desde fines de marzo, embajador global y colaborador creativo de Tommy Hilfiger. Durante varias temporadas, el jugador de los Kansas City Chiefs protagonizará campañas internacionales y participará activamente en el diseño de colecciones masculinas y accesorios. La semana pasada, el novio de Taylor Swift acaparó todas las miradas mientras hacía fotos y videos para la reconocida marca en pleno Central Park. “Trabajar con Tommy y dar mi propio toque a piezas atemporales es un sueño hecho realidad”, declaró el jugador recientemente. Fiel a su esencia, Travis combinó actitud deportiva y elegancia relajada, posando en varias escenas mientras lanzaba una pelota de fútbol americano.

El jugador de fútbol americano en el Central Park GettyImages

Travis en plena acción frente a la cámara GettyImages

Además, hizo fotos en la entrada del The Plaza Hotel, sobre la Quinta Avenida, donde según algunos medios estadounidenses, también estaba hospedada su futura mujer (se espera que la cantante y el futbolista se casen el 13 de junio de este año).

Junto a Tommy Hilfiger en un alto del shooting GettyImages

LA COMPAÑÍA MÁS FIEL

El año pasado, los rumores indicaban que Irina Shayk y Tom Brady se estaban dando una segunda oportunidad. Pero ninguno de los protagonistas confirmó la noticia. Lo que sí está confirmadísimo es el amor de la top model y actriz rusa por los animales, especialmente por los perros. Irina usa su fama y sus más de 23 millones de seguidores en Instagram para darles difusión a las campañas de adopción y ha colaborado con refugios de animales rescatados difundiendo casos concretos de perros en busca de un hogar.

Irina pasea con sus perros por West Village. La modelo luce un equipo deportivo que acompaña con las zapatillas FiveFingers de Vibram GettyImages

Por eso, no es nada extraño que se la vea paseando habitualmente en compañía de los suyos, sin perder su impronta y su estilo fashion. La semana pasada, la ex de Bradley Cooper –con quien tuvo a su hija Lea en 2017– fue fotografiada dos veces junto a sus amadas mascotas caminando por West Village (Nueva York). Aunque no se conocen sus nombres, el negro es cruza de bichón maltés y caniche y el bicolor (al parecer una reciente adopción de la top) es un Fotos: maltés shih tzu.

Al día siguiente, la misma imagen “de a tres” con diferente look: un solero largo de lino y encaje GettyImages

En marzo de este año, con su maltés shih tzu en brazos GettyImages

AMORES EN EL MUSEO

Los Angeles County Museum of Art (LACMA) tuvo su gran noche de celebración con la inauguración de las galerías David Geffen, un proyecto arquitectónico que marca un antes y un después en la vida cultural de la ciudad. Bajo el cielo estrellado de California, arte, cine, moda y filantropía se dieron la mano en una velada deslumbrante. Diseñadas por el célebre arquitecto suizo Peter Zumthor, premio Pritzker, las nuevas galerías –una estructura etérea de hormigón y cristal que sobrevuela Wilshire Boulevard– fueron el telón de fondo perfecto para un evento pensado al detalle. La gala fue un auténtico desfile de celebridades. Entre los invitados más destacados se encontraban Tom Hanks, Eva Longoria, Paris Hilton, Sharon Stone y Alicia Keys, muchos de ellos acompañados por sus parejas, lo que convirtió el momento cultural también en una celebración del amor.

Lionel Ritchie y su mujer desde 2014, la modelo y diseñadora de origen suizo Lisa Parigi GettyImages

Paris Hilton, que llevó un diseño by Gucci, y su marido Carter Reum GettyImages

Uno de los matrimonios más estables de Hollywood (están casados desde 1988), Tom Hanks y Rita Wilson también estuvieron presentes en LACMA GettyImages

A puro brillo con un sensual strapless, Eva Longoria posa con su marido, Pepe Bastón. En mayo cumplirán diez años de casados GettyImages

Alicia Keys estuvo acompañada por el rapero Swizz Beatz. La cantante lució un vestido escote halter de la colección primaveraverano 2026 de Pamella Roland GettyImages

UNA FOTO NUNCA VISTA

Michelle Salas compartió una foto abrazada a su padre, Luis Miguel, el día de su boda (la modelo se casó el 14 de octubre de 2023 en La Toscana, Italia) para desearle feliz cumpleaños. “¡Te amo, papu! El cumpleaños más feliz. Que sean muchos años más celebrando tu vida”, es el mensaje que le dedica junto a un corazón. El “Sol de México” cumplió 56 años el 19 de abril y Michelle eligió una de las fotografías inéditas más entrañables de su álbum para felicitarlo. Mucho se habló de la presencia del intérprete de La incondicional en el enlace de su hija, al que fue acompañado de su novia Paloma Cuevas, pero no habíamos visto –hasta hoy– una imagen de él junto a su heredera vestida de blanco.

Michelle felicitó a su padre con esta particular imagen