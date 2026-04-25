Qué se sabe de… La nueva faceta del novio de Taylor Swift, la compañía más fiel de Irina Shayk y la salida “artística” de Eva Longoria

Además, la foto nunca vista de Luis Miguel y su hija Michelle Salas
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JUGADOR MODELO
Travis Kelce es una estrella indiscutida de la Liga Nacional de Fútbol Americano (tres veces campeón del Super Bowl) y, desde fines de marzo, embajador global y colaborador creativo de Tommy Hilfiger. Durante varias temporadas, el jugador de los Kansas City Chiefs protagonizará campañas internacionales y participará activamente en el diseño de colecciones masculinas y accesorios. La semana pasada, el novio de Taylor Swift acaparó todas las miradas mientras hacía fotos y videos para la reconocida marca en pleno Central Park. “Trabajar con Tommy y dar mi propio toque a piezas atemporales es un sueño hecho realidad”, declaró el jugador recientemente. Fiel a su esencia, Travis combinó actitud deportiva y elegancia relajada, posando en varias escenas mientras lanzaba una pelota de fútbol americano.
Además, hizo fotos en la entrada del The Plaza Hotel, sobre la Quinta Avenida, donde según algunos medios estadounidenses, también estaba hospedada su futura mujer (se espera que la cantante y el futbolista se casen el 13 de junio de este año).
LA COMPAÑÍA MÁS FIEL
El año pasado, los rumores indicaban que Irina Shayk y Tom Brady se estaban dando una segunda oportunidad. Pero ninguno de los protagonistas confirmó la noticia. Lo que sí está confirmadísimo es el amor de la top model y actriz rusa por los animales, especialmente por los perros. Irina usa su fama y sus más de 23 millones de seguidores en Instagram para darles difusión a las campañas de adopción y ha colaborado con refugios de animales rescatados difundiendo casos concretos de perros en busca de un hogar.
Por eso, no es nada extraño que se la vea paseando habitualmente en compañía de los suyos, sin perder su impronta y su estilo fashion. La semana pasada, la ex de Bradley Cooper –con quien tuvo a su hija Lea en 2017– fue fotografiada dos veces junto a sus amadas mascotas caminando por West Village (Nueva York). Aunque no se conocen sus nombres, el negro es cruza de bichón maltés y caniche y el bicolor (al parecer una reciente adopción de la top) es un Fotos: maltés shih tzu.
AMORES EN EL MUSEO
Los Angeles County Museum of Art (LACMA) tuvo su gran noche de celebración con la inauguración de las galerías David Geffen, un proyecto arquitectónico que marca un antes y un después en la vida cultural de la ciudad. Bajo el cielo estrellado de California, arte, cine, moda y filantropía se dieron la mano en una velada deslumbrante. Diseñadas por el célebre arquitecto suizo Peter Zumthor, premio Pritzker, las nuevas galerías –una estructura etérea de hormigón y cristal que sobrevuela Wilshire Boulevard– fueron el telón de fondo perfecto para un evento pensado al detalle. La gala fue un auténtico desfile de celebridades. Entre los invitados más destacados se encontraban Tom Hanks, Eva Longoria, Paris Hilton, Sharon Stone y Alicia Keys, muchos de ellos acompañados por sus parejas, lo que convirtió el momento cultural también en una celebración del amor.
UNA FOTO NUNCA VISTA
Michelle Salas compartió una foto abrazada a su padre, Luis Miguel, el día de su boda (la modelo se casó el 14 de octubre de 2023 en La Toscana, Italia) para desearle feliz cumpleaños. “¡Te amo, papu! El cumpleaños más feliz. Que sean muchos años más celebrando tu vida”, es el mensaje que le dedica junto a un corazón. El “Sol de México” cumplió 56 años el 19 de abril y Michelle eligió una de las fotografías inéditas más entrañables de su álbum para felicitarlo. Mucho se habló de la presencia del intérprete de La incondicional en el enlace de su hija, al que fue acompañado de su novia Paloma Cuevas, pero no habíamos visto –hasta hoy– una imagen de él junto a su heredera vestida de blanco.
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