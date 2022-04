Adiós a la fama. Además de Bruce Willis, ¿qué otras estrellas de Hollywood dejaron la actuación y por qué?

Consagradas por la crítica y el público, anunciaron su retiro para vivir lejos de las cámaras. El cansancio, las ganas de disfrutar más tiempo de la familia o, incluso, el diagnóstico de una enfermedad están entre las principales razones por las que algunas estrellas abandonaron sus exitosas carreras en Hollywood. El último en renunciar a la actuación fue Bruce Willis (67), afectado por una enfermedad que le impide hablar con normalidad, porque altera sus facultades cognitivas. “Nuestro querido Bruce sufre de afasia”, informa el comunicado que emitió su familia la semana pasada y que shockeó al mundo del espectáculo. Sandra Bullock, hace un mes, también anunció su decisión de despedirse –al menos, temporalmente– de Hollywood, aunque por un motivo diferente: explicó que desea dedicarse por completo a sus hijos. Antes, fueron Cameron Diaz, Daniel Day-Lewis, Gene Hackman, Bridget Fonda y Selma Blair quienes emprendieron el mismo camino, por ahora, sin retorno.

UNA JUBILADA MULTIMILLONARIA

"Ahora siento paz en mi alma. Porque finalmente me estoy cuidando a mí misma..." le dijo Cameron Díaz a su amiga Gwyneth Paltrow tras dejar Hollywood en 2018. Getty Images

“Literalmente no estoy haciendo nada. Estoy semijubilada, bueno en realidad estoy retirada”, dijo Cameron Díaz (49) a la revista Entertainment Weekly en 2018. Por ese entonces, la estrella de Loco por Mary hacía ya cuatro años que no filmaba una película. Con una fortuna estimada en 140 millones de dólares, Cameron disfruta de su vida familiar con su marido, el músico Benjamin Madden (43) y su hija Raddix (2) mientras lleva adelante su nuevo emprendimiento: Avaline, la marca de vinos que lanzó en 2019.

CARPINTERO EN IRLANDA

Luego de ganar tres veces el Oscar como mejor actor, Daniel Day-Lewis dejó Los Ángeles para pasar sus días en una pequeña localidad de Irlanda. Getty Images

Después de protagonizar en 2017 El hilo invisible, Daniel Day-Lewis (64) decidió retirarse definitivamente del cine. “La decisión se ha enraizado en mí convirtiéndose casi en una compulsión. No quiero verme absorbido por otro proyecto”, insistió el tres veces ganador del Oscar, quien ya en 2012 se había alejado del cine durante cinco años, para cumplir su deseo de ser zapatero. Hoy el actor disfruta de su vida hogareña en el pequeño condado irlandés de Wicklow, donde practica boxeo y carpintería.

UN DURO

En su momento más difícil, Willis está acompañado por su actual mujer Emma Hemimg - con quien tuvo a las pequeñas Mabel y Evelyn- ; su ex Demi Moore y sus hijas Scout; Tallulah y Rumer Willis. Para enfrentar su enfermedad, el actor vendió todas sus propiedades de lujo con las que recaudó 65 millones de dólares. Getty Images

Tras cuatro décadas de carrera, Bruce Willis (67) se despidió de Hollywood. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado firmado por su actual mujer Emma Heming (43), las pequeñas Mabel (10) y Evelyn (7); su ex esposa, Demi Moore (59) y las hijas que Bruce tuvo con ella, Rumer (33), Scout (30) y Tallullah (28), donde informaban el retiro del actor tras ser diagnosticado de afasia, una enfermedad que provoca la pérdida de la capacidad de expresarse o comprender el lenguaje escrito o hablado. “Atravesamos esta situación como una familia unida”, decía el mensaje.

LA FAMILIA ES LO PRIMERO

Después de treinta años de carrera y más de cuarenta títulos cinematográficos, Sandra Bullock anunció hace poco más de un mes, que se toma un tiempo para conectarse con su familia. Getty Images

Hace apenas un mes, Sandra Bullock (57) reveló su decisión de alejarse temporalmente de la actuación. Lo hizo durante una entrevista con el programa de televisión estadounidense Entertainment Tonight, en el marco de la promoción de The Lost City, su última película. “No sé por cuánto tiempo será, pero necesito estar en el lugar que me hace más feliz… Hoy sólo quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia”, dijo en alusión a sus hijos Louis (12) y Laila (10) a quienes adoptó en 2010 y 2015, respectivamente

LA NOTICIA MENOS ESPERADA

En su casa de Los Ángeles, Selma Blair hoy pone su atención en mejorar su calidad de vida mientras cuida a su hijo Arthur Saint, de diez años, fruto de su anterior relación con el diseñador Jason Bleick. Getty Images

En febrero de 2019, Selma Blair (49) ya no pudo ocultar su secreto. La estrella de Criaturas salvajes reveló en sus redes sociales su mayor tormento. “Sufro de esclerosis múltiple… he tenido síntomas durante años pero nunca los tomé seriamente hasta que me caí frente al médico. Me tropiezo, tiro cosas, se me nubla la memoria. Y mi lado izquierdo le pide direcciones a un GPS descompuesto”, contó la actriz ahora retirada, quien compartió su lucha contra la esclerosis en el documental Introducing Selma Blair.

DEL CINE A LA LITERATURA

Hace ya 18 años que Gene Hackman no aparece en ninguna producción cinematográfica. Getty Images

“Me cansé y, la verdad, no la extraño nada”, dijo Gene Hackman (92) en 2008 en referencia a su carrera como actor. Entonces tenía 78 años y ya hacía cuatro que no aceptaba nuevos proyectos cinematográficos. En aquel momento, el actor de Sin salida tenía otro sueño por delante: retomar su pasión por la escritura. Después de lanzar la novela Wake of the Perdido Star, en 1999, siguió adelante con su pasión literaria y publicó seis títulos más. Actualmente vive con su segunda mujer Betsy Arakawa en su rancho de Santa Fe, Nuevo México.

EL SUEÑO DE UNA VIDA “MÁS NORMAL”

Bridget Fonda, la sobrina de Jane Fonda, dejó su prometedora carrera para disfrutar de una "vida más normal", lejos de las cámaras. Getty Images

Tenía 33 años y ya se perfilaba como una de las favoritas de la industria del cine. Bridget Fonda (58), la nieta de Henry Fonda, se había lucido en La asesina; había trabajado bajo la dirección de Francis Ford Coppola, Bernardo Bertolucci y hasta Quentin Tarantino la quería para su película Jackie Brown. Sin embargo, la actriz siempre supo que en algún momento su vida transcurriría lejos de las cámaras. En 2002 dejó los sets de filmación y un año más tarde se casó con el compositor Danny Elfman con quien tuvo un hijo, Oliver (17).