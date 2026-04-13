Qué se sabe de… El especial encuentro de Heidi Klum, el tour fashion de Meryl Streep y la hija modelo de Alessandra Ambrosio

MATCH DE ESTILISMOS

Heidi Klum (52) lució deslumbrante en la alfombra roja de la avant-premiére de The Drama en Nueva York, adonde llegó con su hijo Henry Samuel (20) –fruto de su matrimonio con el cantante Seal–, quien hizo una aparición igualmente elegante, con looks acordes con la temática del film: ella de traje blanco y él de traje negro, madre e hijo fueron el centro de atención. Henry Samuel, que también se dedica al modelaje –recientemente participó en los desfiles de la Semana de la Moda de Milán–, contó en una entrevista con ELLE Alemania que la principal enseñanza de su madre fue que “me inculcó mucho en cuanto a la confianza en mí mismo”.

Heidi Klum posa sonriente con su hijo Henry Samuel GettyImages

MIRANDA PRIESTLY ESTÁ DE VUELTA

A días del esperado regreso de la segunda parte de una de las películas más icónicas del cine de los últimos años (en Argentina se estrena el jueves 30 de abril), Meryl Streep vuelve a demostrar por qué su sola presencia es sinónimo de elegancia, carisma y absoluta fascinación. En compañía de Anne Hathaway, su inolvidable compañera en el film, la actriz protagonizó un exclusivo fashion tour internacional que encendió la antesala del estreno de El diablo viste a la moda 2, con presentaciones memorables en México y Tokio. Lejos de limitarse a la promoción cinematográfica, cada aparición pública de Meryl se convirtió en una auténtica lección de estilo, celebrada por la crítica y seguida con entusiasmo por admiradores de todo el mundo.

De la mano de su estilista Micaela Erlanger, Meryl deslumbró en México con un look de vestido camisero azul noche con botones dorados y cinturón ancho con gran hebilla, cartera y joyas, todo de Schiaparelli. Las sandalias son de Sole Bliss GettyImages

En su paso por Nueva York, eligió un abrigo animal print de Givenchy, cartera XL DeMillier, zapatos Gianvito Rossi y anteojos de sol Lapima GettyImages

Todo al rojo con un traje de Dolce & Gabbana que acompañó con stilettos de Aldo y alhajas de Fope GettyImages

En Tokio, la gran actriz llevó un diseño de Métiers d’Art de Chanel firmado por Matthieu Blazy, en rojo vibrante con manchas blancas irregulares: chaqueta estructurada y falda midi, ambas rematadas con flecos

En Shanghái, optó por un abrigo de seda, de cuello alto, de YSL. Los anteojos son de la misma firma

La gran estrella de Hollywood llevó en Seúl un diseño con capa asimétrica y faja de cuero y zapatos de Celine, anteojos oscuros de Oliver Peoples y yogas de Leighton y Diamond is for ever

LO QUE SE HEREDA...

Con una espectacular sesión de fotos, Anja Ambrosio Mazur (17) –que ya tiene experiencia en las pasarelas– protagonizó una campaña publicitaria nada menos que con su madre, la top brasileña Alessandra Ambrosio (44). En su cuenta de Instagram, Alessandra compartió el backstage del shooting con un mensaje emotivo para su heredera. “Entre luz, belleza y conexión… este día tuvo una energía diferente. Un día de trabajo que se convirtió en un momento para toda la vida”. Y agregó. “Lanzar otra campaña para @vizzano ya es especial, pero esta vez tuvo un brillo único: compartirlo todo con mi hija Anja”.

Nació en 2008, fruto de la relación entre Alessandra y el fotógrafo Jamie Mazur

Madre e hija en la campaña de Vizzano

Anja debutó como modelo a los 4 años, cuando hizo una publicidad para London Fog también junto a su mamá y, desde ese momento, participó en sesiones para Gal Mini, la marca de trajes de baño de su Alessadra, Burberry y Vogue.

Anja, a sus 4 años, en una publicidad para London Fog junto a su famosa mamá

REENCUENTRO HISTÓRICO

Cinco décadas después de convertirse en un auténtico fenómeno televisivo, los Ángeles de Charlie volvieron a desplegar sus alas. Kate Jackson (77), Jaclyn Smith (80) y Cheryl Ladd (74) protagonizaron un momento muy emotivo al reencontrarse públicamente en el marco del 50º aniversario de la mítica serie, durante el PaleyFest LA, celebrado el 6 de abril en el Dolby Theatre de Hollywood.

6 de abril. Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd, juntas en el Dolby Theatre GettyImages

Elegantes y sonrientes, las tres actrices fueron recibidas con una ovación que dejó claro que, aunque hayan pasado 50 años, el magnetismo de aquellas detectives sigue intacto. No era una noche cualquiera: se trataba de rendir homenaje a una serie que marcó una época y redefinió el papel de la mujer en la televisión de los años setenta.