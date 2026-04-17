Tiene 21 años, es hijo de una top model y además de brillar en las pasarelas, debutará como actor con Cris Morena

Es un gran año para Benicio Gravier (21), tercero de los hijos de la supermodelo Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier. Viene de subirse por segunda vez a la pasarela de la Semana de la Moda de Milán, está a punto de debutar como actor con Cris Morena en la serie juvenil Margarita, y su noviazgo desde hace algo más de tres años con Lola Malm Green avanza viento en popa. “Estoy muy contento. Hoy siento que la vida me sonríe y yo también le sonrío a la vida. Soy agradecido con cada oportunidad y planeo seguir disfrutando y creciendo, poniéndome nuevos objetivos”, dice Benicio, mientras posa por primera vez en solitario para ¡HOLA! Argentina.

Benicio es deportista y le gusta desconectar jugando al paddle y al fútbol. “Hasta los 17 jugué al rugby y hacía natación en el colegio. Mi mamá es ex nadadora, así que todos nadamos desde chicos y nos encanta”, cuenta Pilar Bustelo

–De los cuatro hermanos, sos el que sigue formalmente la huella de tu mamá. ¿Es algo que te interesó siempre?

–Sí. A medida que crecía me iba dando cuenta de la magnitud de todo lo que hizo mamá, y me encantaba. Empecé a modelar en 2017 porque se me fueron abriendo algunas puertas y a partir de ahí me metí de lleno. Enseguida me sentí cómodo, lo disfruto. También me siento muy cómodo delante de una cámara, como me pasa con Margarita, que me incorporé al grupo y ya pronto se estrena. Hoy siento que es un sueño haber participado en la Semana de la Moda de Milán.

–¿Cómo fue esa experiencia? ¿Viajaste solo?

–Lindísima, con muchos nervios de los buenos, de esos que te hacen sentir que querés ir por todo. Yo trabajo con Look 1 acá y allá, y el dueño, Emiliano, que vive en París, estaba en Milán. En ese momento yo estaba festejando mi cumpleaños en Madrid, así que primero me fui solo, pero al momento del desfile llegó toda la familia. ¡Donde se puede, cae la hinchada! [Se ríe]. Eso pasó también con la experiencia olímpica de Tiziano: fue increíble verlo competir porque era su sueño, algo que hablábamos desde hacía años. Estar todos ahí para él con la bandera argentina fue muy emocionante.

“Cris Morena es una genia, compartí mucho con ella. He seguido todas sus series, ha hecho tantas cosas que es un lujo poder arrancar como actor con ella”, dice sobre su inminente debut en la serie Margarita Pilar Bustelo

–¿Le pedís consejos a Valeria o hacés la tuya?

–Soy de encarar a mis padres si necesito algo. Son incondicionales, pero están siempre un paso atrás para dejarme hacer mi camino. En febrero, que desfilé para Emporio Armani, necesité consultarla a mamá antes. Me gusta estudiar los desfiles porque cada marca tiene su propio sello, está bueno saber por qué lado va cada uno, y había visto en algunos de Emporio Armani que las mujeres caminaban semisonrientes, no tan serias. Entonces le consulté si, según su experiencia, tenía que seguir por esa línea o si lo podía preguntar.

–¿Y qué te respondió?

–Que me relajara, que ellos me iban a decir lo que querían y que cada desfile es independiente del otro. Eso me tranquilizó.

“Empecé a modelar en 2017 porque se me fueron abriendo algunas puertas y a partir de ahí me metí de lleno. Enseguida me sentí cómodo, lo disfruto”, dice Pilar Bustelo

–Ahora se está por estrenar Margarita. ¿Cómo llegaste a Cris Morena?

–Hace un año fui a un evento en Otro Mundo (el espacio de aprendizaje y creatividad de Cris) y después ella vio unas fotos en las que yo estaba y me llamó, me habló de un personaje que le parecía que yo podía encajar. No tenía ninguna experiencia más allá de un concert en el colegio, pero me pareció una oportunidad única: enseguida dije que sí. Me preparé, me fue muy bien en el casting y ahí entré en un taller de trabajo de la serie mientras también “casteaba” porque había otros chicos. Yo había hecho mucho deporte, algo de modelaje y acá sentía que podía sumar algunas cosas que ya traía, como la disciplina, el estar bajo presión y sentirme cómodo ante la cámara. El proyecto es increíble.

–¿Podés adelantar algo del personaje?

–Nada, falta muy poco para el estreno en HBO Max y es mejor que sea una sorpresa. Cris es una genia, compartí mucho con ella. Mi hermana, Taína, había estado en Otro Mundo, en Aventura, que es para chicos de 13 a 16 años, pero yo la conocí el día del casting. He seguido todas sus series, ha hecho tantas cosas importantes que es un lujo poder arrancar como actor con ella, que es un ícono, un referente.

En febrero pasado participó por segunda vez en la Semana de la Moda de Milán desfilando para Emporio Armani. Con un look estilo Peaky Blinders, impactó con su onda y actitud Estrop - Getty Images Europe

“Estoy muy contento. Hoy siento que la vida me sonríe y yo también le sonrío a la vida. Soy agradecido con cada oportunidad y planeo seguir disfrutando y creciendo, poniéndome nuevos objetivos”, avisa Pilar Bustelo

–¿También tenés que cantar?

–¡Hay que hacer todo en Margarita! Lo actoral lo trabajé muchísimo con ellos, con la coach actoral Ceci Echagüe. Y lo vocal con Katie Viqueira y hoy día sigo estudiando con ella. Todo fue tan nuevo y tan rápido que sigo buscando mejorar en todos los aspectos artísticos, siento que tengo mucho más para dar. Me gustan mucho la actuación y el canto.

–¿Qué rasgo de tu personalidad creés que te identifica entre tus hermanos?

–Soy el más estricto y aplicado conmigo mismo, intento estar al día con las cosas, soy bien ordenadito. Ellos son un poco más relajados. [Se ríe]. Por eso me cargan y me llevan al límite con la paciencia. [Vuelve a reírse]. Ahora estuvimos todos juntos en Semana Santa, que es algo que no pasa tan seguido y fue lindísimo: tenemos una relación espectacular. Con Taína, por ejemplo, esto de la actuación y el canto hizo que nuestro vínculo creciera todavía más.

“Mi novia se llevó increíble con toda la familia desde el minuto cero. Fuimos compañeros de colegio, aunque no éramos amigos”, revela Pilar Bustelo

–A Lola, tu novia, se la ve muy incorporada a la familia...

–Ella es una genia, se llevó increíble con todos desde el minuto cero. Cuando puede viene con nosotros a eventos, me divierte y me gusta que esté conmigo. Es muy loco porque nos conocemos de toda la vida, porque fuimos compañeros de colegio, aunque no éramos amigos. Digamos que captamos la atención uno del otro recién en el último año. Ella estudia Administración de Empresas en San Andrés y ahora está en Madrid en un intercambio.

–¿Es difícil el amor a la distancia?

–Y sí, se extraña, así que hacemos mucho FaceTime. Pero cuando podemos nos vemos. Yo acabo de llegar de visitarla.

Con su novia desde hace poco más de tres años, Lola Malm Green (compañeros del colegio Northlands), en la gala organizada por Valeria a beneficio del Departamento Materno Infantil del Hospital Universitario Austral, del que es madrina Tadeo jones

“Soy de encarar a mis padres si necesito algo. Son incondicionales, pero están siempre un paso atrás para dejarme hacer mi camino", cuenta Benicio Pilar Bustelo

–¿Pudo acompañarte en este proceso de la televisión?

–Sí, obvio. Me acompañó muchísimo cuando arranqué con todo esto de Margarita, ninguno de los dos estaba muy metido en este mundo, entonces lo aprecio muchísimo. El año pasado, cuando estuve en Uruguay grabando, me fue a visitar, conoció al elenco, al equipo de trabajo, fue muy lindo.

–Me decías que sos ordenado. ¿Cómo llevás esta vida itinerante?

–Hay que adaptarse y soy muy organizado. Sigo con mis clases de canto, de baile, de actuación, sigo en Otro Mundo. Y también estudio Negocios Digitales en la Universidad de San Andrés. Trato de mantener la cabeza abierta y no cerrarme con una cosa, eso hace que al final del día no me ponga tanta presión. Existe la posibilidad de participar en el Fashion Week de junio y de septiembre, así que estamos haciendo ingeniería con los horarios a ver qué se puede y qué no teniendo en cuenta todo lo que se pueda venir acá con Cris. Quiero seguir desfilando, sumarme a nuevas marcas, mantenerme en Milán y llegar a la Semana de la Moda de París. Y también quiero seguir creciendo en lo actoral porque me encanta.

Producción: Jorge León

Maquillaje y peinado: Nahuel Puentes para Sebastián Correa Estudio

Agradecimientos: Carbone, Sandro, Ricky Sarkany; Roberto Cardillo Moreno y Juan José Matijas para Diseño de Imagen; y Leo Pereyra, de Look 1 Management