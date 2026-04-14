Tiene 19 años, es hija y nieta de dos grandes del cine, coqueteó con la moda y la actuación, pero quiere triunfar como cantante

Hija de dos grandes referentes de la cultura contemporánea –la directora Sofia Coppola y el músico Thomas Mars, líder de la banda Phoenix–, Romy Mars (19) se mueve con naturalidad entre la moda, la música, las redes sociales y la actuación, construyendo una identidad propia marcada por la espontaneidad y una llamativa honestidad generacional. En marzo de 2023, Romy rompió las reglas familiares y subió a TikTok un video que cambiaría su vida. En él, aparecía cocinando unas pastas mientras confesaba que estaba castigada por intentar alquilar un helicóptero desde Nueva York hasta Maryland con la tarjeta de crédito de su padre para verse con una amiga. El clip, que fue eliminado a las pocas horas, se volvió viral. “No pensé que fuera a explotar”, confesó Romy en una entrevista con W Magazine. “Fue una lección … Está bien que a veces la gente te ponga en tu lugar”, reconoció. Lejos de victimizarse, la nieta del aclamado director Francis Ford Coppola convirtió la experiencia en una declaración de principios: tomarse en serio sin tomarse demasiado en serio.

Sofia Coppola con sus hijas Cosima y Romy GettyImages

Una tierna postal de bebé junto a su madre

Romy es una cara habitual en estrenos y primeras filas de desfiles de moda. Aquí la vemos en la avant-première de la película producida por su madre, "Fairyland", en Nueva York, en octubre del año pasado GettyImages

UNA INFANCIA PROTEGIDA

Romy Madison Croquet Mars nació el 28 de noviembre de 2006 en París, en una familia que decidió mantenerla alejada del foco mediático durante su infancia. “No quería que mis hijas se sintieran quemadas por la exposición”, explicó Sofia Coppola a The Guardian, aludiendo a su deseo de darles a sus hijas (también es madre de Cosima, de 15 años) una niñez lo más normal posible. Mucho antes de TikTok, Romy ya había tenido un acercamiento al mundo de la moda. En 2020 debutó como modelo para la línea Heaven de Marc Jacobs, impulsada por el histórico vínculo entre el diseñador y su madre. Y también con la música. La hija de Sofia comenzó a escribir canciones a los 12 años, como un ejercicio íntimo y personal. En mayo de 2024 lanzó sus primeros singles, “Stuck Up” y “From a Distance”, que marcaron oficialmente su debut musical. “Quiero que mis canciones se sientan como pequeños diarios íntimos, muy honestos”, explicó. En 2025 llegó “A‑Lister”, un tema aún más irónico y autorreferencial, cuyo videoclip fue dirigido por su madre. El cine tampoco le resulta ajeno. En 2024 apareció como periodista en Megalopolis, la ambiciosa película de su abuelo que se presentó en el Festival de Cannes. Ese mismo año, dio un paso más al interpretar a Kayla en la serie de FX English Teacher. “No voy a fingir que no nací en este mundo, pero eso no significa que no quiera trabajar para encontrar mi propia voz”, le dijo también a W Magazine.

En 2025 lanzó “A‑Lister”, un tema más autorreferencial

Parte de la campaña de la línea Heaven de Marc Jacobs, que marcó su debut como modelo en 2020

Romy con su abuelo Francis Ford Coppola en la red carpet del film "Megalopolis" en el Festival de Cine de Cannes, en 2024 GettyImages

AMOR A LA DISTANCIA

Romy está de novia con Miles Jebbia, hijo de James Jebbia, fundador de la icónica firma de streetwear Supreme. La joven pareja, que comenzó su relación a finales de 2025, decidió confirmar hace pocos días el romance con una serie de imágenes compartidas por ella en sus redes.

Junto a su novio Miles Jebbia

Lo cierto es que Romy y Miles se conocen desde hace años. Coincidieron en el Grace Church High School de Nueva York, donde forjaron una amistad muy cercana y hoy viven su historia de amor a la distancia. Miles reside en Londres, donde estudia Diseño Industrial en Central Saint Martins, y Romy en Nueva York.