Noche de estrellas. Todas las fotos de la espectacular fiesta hippie que revoluciona el verano de Marbella

Con Valeria Mazza y Luisana Lopilato, se celebró la XVII edición de la Gala Starlite Occident
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La cantera de Nagüeles, en Marbella, volvió a vestirse de fiesta para celebrar una nueva edición de su noche solidaria más divertida y esperada: la XVII Gala Starlite Occident. Con Antonio Banderas y la empresaria Sandra García-Sanjuán como anfitriones y la top model Valeria Mazza y el cantante y presentador español Bertín Osborne como perfectos maestros de ceremonias, el domingo 9 grandes figuras de la música, de la cultura, empresarios, socialités y hasta miembros de la realeza cantaron presente dispuestos a comprometerse con un único objetivo: recaudar fondos para proyectos educativos, sanitarios y sociales, impulsados por la Fundación Starlite.
Esta vez, el dress code invitó a tomar como inspiración la frase del movimiento hippie Peace & Love, “un homenaje a la paz, la solidaridad y la convivencia en un momento en el que el mundo necesita más que nunca espacios de encuentro y esperanza”, según explicaron desde la organización.
Durante la velada se entregaron una serie de reconocimientos a seis personalidades que, desde ámbitos diferentes, comparten una misma forma de entender el éxito: lo usan para mejorar la vida de otros. Luisana Lopilato fue la primera en subir al escenario para recibir su premio. “Que reconozcan la manera en la que uno intenta acompañar, ayudar y dejar una huella linda en los demás es algo que recibo con muchísima emoción, humildad y gratitud”, aseguró Lu, mientras su marido, Michael Bublé, la filmaba con los ojos llenos de lágrimas. Esas imágenes se volvieron virales en segundos, marcando uno de los momentazos de la noche.
El escenario fue espacio, además, para dar a conocer nuevos compromisos solidarios. Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia de España, fue como representante de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe–, donde figura como responsable de Alianzas Estratégicas Globales. Junto con Alfonso Cisneros representando a Venezuela Sin Límites y Unidos en Red, presentaron su alianza para contribuir a la recuperación y reconstrucción de Venezuela.
BIENVENIDA LA ESPONTANEIDAD
Si bien todo estuvo coordinado al detalle, también hubo espacio para que la espontaneidad marcara su propia hoja de ruta de la mejor manera. Por ejemplo, cuando Bertín Osborne cantó “Fly Me to the Moon” y se acercó a Bublé para dedicárselo, el canadiense no dudó en pararse y protagonizar un dueto tan efectivo como inesperado. A medianoche, en el momento en que cumplieron con la tradición de celebrar el cumpleaños de Antonio Banderas, que el lunes 10 cumplió 66 años, fue Plácido Domingo quien soltó el primer “Que los cumplas feliz...”, animando al resto a sumarse a la versión más increíble del “Feliz cumpleaños”. Banderas, justamente, había protagonizado otro highlight al momento de la subasta solidaria: donó la camisa que llevaba puesta, una pieza intervenida y pintada por él mismo, que entregó para contribuir a la recaudación. Con ese gesto resumió el espíritu de la noche: estar dispuesto a dar.
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