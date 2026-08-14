Noche de estrellas. Todas las fotos de la espectacular fiesta hippie que revoluciona el verano de Marbella

La cantera de Nagüeles, en Marbella, volvió a vestirse de fiesta para celebrar una nueva edición de su noche solidaria más divertida y esperada: la XVII Gala Starlite Occident. Con Antonio Banderas y la empresaria Sandra García-Sanjuán como anfitriones y la top model Valeria Mazza y el cantante y presentador español Bertín Osborne como perfectos maestros de ceremonias, el domingo 9 grandes figuras de la música, de la cultura, empresarios, socialités y hasta miembros de la realeza cantaron presente dispuestos a comprometerse con un único objetivo: recaudar fondos para proyectos educativos, sanitarios y sociales, impulsados por la Fundación Starlite.

Como cada año, Valeria Mazza (con vestido de Gabriel Lage) volvió a consagrarse como maestra de ceremonias. En la imagen posa con su hijo, Benicio Gravier, Victoria Federica de Marichalar (sobrina de del rey Felipe VI), Alejandro Gravier, Sandra García-Sanjuán, Michael Bublé y Luisana Lopilato

Antonio Banderas –que junto a la empresaria Sandra García-Sanjuán son anfitriones de la gala–, le dedicó una serenata a su mujer, Nicole Kimpel

Luisana Lopilato lució un traje rutilante de Sylvie Burstin y le sumó a su peinado un toque “flower power”, con una flor fresca, para estar acorde con el dress code y la decoración, inspirados en el lema Peace & Love

Esta vez, el dress code invitó a tomar como inspiración la frase del movimiento hippie Peace & Love, “un homenaje a la paz, la solidaridad y la convivencia en un momento en el que el mundo necesita más que nunca espacios de encuentro y esperanza”, según explicaron desde la organización.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier, infaltables no sólo en la gala (ella la conduce desde hace catorce años), sino de todas las noches del Festival musical Starlite

Luisana Lopilato fue una de las seis personalidades de diferentes ámbitos que fueron distinguidas con el Premio Fundación Starlite por entender el éxito como una forma de mejorar la vida de otros. El resto fueron Eglantina Zingg, Estrella Morente, Enrique Riquelme, Plácido Domingo y Jorge Neri Noelia Plaza Cantero

Victoria Federica de Marichalar, hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, impactó con un solero con espalda descubierta y estampa reptil de Christopher Esber. A sus 25 años, mantiene un noviazgo de perfil muy bajo con el empresario Jorge Navalpotro

La socialité Gunilla von Bismarck posó junto al cantante y conductor Bertín Osborne, que se sumó a Valeria Mazza como presentador de la velada

La cantera de Nagüeles, en Marbella, lista para recibir a los invitados Noelia Plaza Cantero

Luisana y Michael posan felices en lo que fue una noche inolvidable. Casados desde hace quince años, son padres de cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo y se acompañan mutuamente en sus proyectos. Cuando Lu recibió el premio, se volvió viral su marido filmándola con el celular y profundamente emocionado

¡Todos al escenario a cantar el “¡Feliz cumpleaños!”. Banderas está pasando un gran momento personal: a su sólida relación con Nicole, se suma que está a punto de estrenar su nueva película, Tony –sobre el recordado chef Anthony Bourdain–, y su Teatro del Soho CaixaBank en Málaga, donde produce obras de teatro y musicales, funciona muy bien Noelia Plaza Cantero

Un detalle de la colorida torta que el actor intervino con IA (le agregó su figura sobre ella) y la posteó en su cuenta de Instagram

Durante la velada se entregaron una serie de reconocimientos a seis personalidades que, desde ámbitos diferentes, comparten una misma forma de entender el éxito: lo usan para mejorar la vida de otros. Luisana Lopilato fue la primera en subir al escenario para recibir su premio. “Que reconozcan la manera en la que uno intenta acompañar, ayudar y dejar una huella linda en los demás es algo que recibo con muchísima emoción, humildad y gratitud”, aseguró Lu, mientras su marido, Michael Bublé, la filmaba con los ojos llenos de lágrimas. Esas imágenes se volvieron virales en segundos, marcando uno de los momentazos de la noche.

Antonio Banderas llevó jeans con detalles bordados y una camisa pintada a mano por él mismo que más tarde se quitó para ser subastada. Nicole, en tanto, eligió un set de top y mini de cuero con flecos y botas texanas

Sandra García-Sanjuán, fundadora y presidenta de Starlite y de la Fundación Starlite, divertida con los cuentos de Michael Bublé y Luisana Lopilato

Joaquín Cortés llegó acompañado por su mujer, Mónica Moreno. El bailaor firmó una guitarra que fue subastada

Las gemelas Nicole y Barbara Kimpel acapararon todas las miradas con looks tan idénticos como ellas

El escenario fue espacio, además, para dar a conocer nuevos compromisos solidarios. Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia de España, fue como representante de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe–, donde figura como responsable de Alianzas Estratégicas Globales. Junto con Alfonso Cisneros representando a Venezuela Sin Límites y Unidos en Red, presentaron su alianza para contribuir a la recuperación y reconstrucción de Venezuela.

BIENVENIDA LA ESPONTANEIDAD

Si bien todo estuvo coordinado al detalle, también hubo espacio para que la espontaneidad marcara su propia hoja de ruta de la mejor manera. Por ejemplo, cuando Bertín Osborne cantó “Fly Me to the Moon” y se acercó a Bublé para dedicárselo, el canadiense no dudó en pararse y protagonizar un dueto tan efectivo como inesperado. A medianoche, en el momento en que cumplieron con la tradición de celebrar el cumpleaños de Antonio Banderas, que el lunes 10 cumplió 66 años, fue Plácido Domingo quien soltó el primer “Que los cumplas feliz...”, animando al resto a sumarse a la versión más increíble del “Feliz cumpleaños”. Banderas, justamente, había protagonizado otro highlight al momento de la subasta solidaria: donó la camisa que llevaba puesta, una pieza intervenida y pintada por él mismo, que entregó para contribuir a la recaudación. Con ese gesto resumió el espíritu de la noche: estar dispuesto a dar.