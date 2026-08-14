Así están hoy. Valentino y Matteo, los hijos de Ricky Martin: cumplieron 18 y están de novios

“Mi nombre es Valentino Martin, no Ricky Martin”, expresó a través de sus redes sociales Valentino Martin, uno de los cuatro hijos del cantante puertorriqueño, dejando en claro su deseo de forjar una identidad propia. “Tino” nació el 6 de agosto de 2008 mediante gestación subrogada y, este año, él y su hermano mellizo Matteo alcanzaron la mayoría de edad.

Matteo guarda un gran parecido a su famoso papá @matteomartinnn

Valentino es mucho más extrovertido que su hermano

Para celebrar esa fecha tan especial, el intérprete de Livin’ la vida loca les dedicó un sentido mensaje: “Toda la semana celebrando el cumpleaños 18 de los dueños de mi vida. Los amo, hijos”. Mientras Matteo cultiva un perfil más discreto, con intereses ligados al arte y la música, Tino se consolidó como creador de contenido y bailarín.

Con una divertida performance, Valentino Martin dejó en claro que el baile es uno de sus grandes talentos

Entre TikTok e Instagram reúne más de 350 mil seguidores y comparte vlogs en los que muestra aspectos de su rutina, momentos familiares y sus pasiones, entre ellas el animé y los videojuegos. Matteo cuenta únicamente con 2785 seguidores y dos publicaciones en su cuenta de Instagram. En febrero, además, Tino dio un paso importante en su vida personal al presentar públicamente a Daniela Sofía.

Tino junto a su novia, Daniela Sofía, durante una escapada a la playa en la que celebró sus 18 años

Con románticas postales y la frase “Mi nena”, confirmó su primer noviazgo y revolucionó a sus fans, mientras que su hermano se limitó a publicar unas postales con su novia Sophia, pero sin hacer más declaraciones.

Tino eligió el Día de San Valentín pasado para contarle al mundo su historia de amor con esta tierna foto

Matteo posa enamorado junto a su novia Sophia @matteomartinnn