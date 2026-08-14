Así están hoy. Valentino y Matteo, los hijos de Ricky Martin: cumplieron 18 y están de novios

Los mellizos del cantante puertorriqueño ya son mayores de edad y construyen su propio camino
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“Mi nombre es Valentino Martin, no Ricky Martin”, expresó a través de sus redes sociales Valentino Martin, uno de los cuatro hijos del cantante puertorriqueño, dejando en claro su deseo de forjar una identidad propia. “Tino” nació el 6 de agosto de 2008 mediante gestación subrogada y, este año, él y su hermano mellizo Matteo alcanzaron la mayoría de edad.
Para celebrar esa fecha tan especial, el intérprete de Livin’ la vida loca les dedicó un sentido mensaje: “Toda la semana celebrando el cumpleaños 18 de los dueños de mi vida. Los amo, hijos”. Mientras Matteo cultiva un perfil más discreto, con intereses ligados al arte y la música, Tino se consolidó como creador de contenido y bailarín.
Entre TikTok e Instagram reúne más de 350 mil seguidores y comparte vlogs en los que muestra aspectos de su rutina, momentos familiares y sus pasiones, entre ellas el animé y los videojuegos. Matteo cuenta únicamente con 2785 seguidores y dos publicaciones en su cuenta de Instagram. En febrero, además, Tino dio un paso importante en su vida personal al presentar públicamente a Daniela Sofía.
Con románticas postales y la frase “Mi nena”, confirmó su primer noviazgo y revolucionó a sus fans, mientras que su hermano se limitó a publicar unas postales con su novia Sophia, pero sin hacer más declaraciones.
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