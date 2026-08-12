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Todas las fotos y los invitados al cumpleaños número 42 de Brenda Gandini con sushi y karaoke

La actriz celebró con una divertida noche en un restaurante del barrio de Belgrano

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Para su fiesta, Brenda eligió un vestido corto sin mangas, rematado con plumas, y bucaneras de cuero
Para su fiesta, Brenda eligió un vestido corto sin mangas, rematado con plumas, y bucaneras de cuero

Brenda Gandini tuvo un cumpleaños inolvidable. La actriz reunió a su círculo más cercano para celebrar sus 42 años en Kona Corner, el restaurante de cocina japonesa ubicado en el barrio de Belgrano, famoso por su propuesta gastronómica y su espacio de karaoke. Con una sonrisa imborrable y visiblemente emocionada por las muestras de cariño, Brenda disfrutó de una velada distendida acompañada de su pareja, Gonzalo Heredia, y compañeros de trabajo con quienes construyó un fuerte vínculo a lo largo de su carrera. Entre ellos, Sabrina Rojas –se hicieron muy amigas tras protagonizar la obra Desnudos–, quien atraviesa una nueva etapa personal tras su reciente separación de José Chatruc. La lista de invitados también incluyó a Celeste Cid, Violeta Urtizberea y Cande Molfese, que algunas horas después del festejo anunció que está esperando su primer hijo.

La cumpleañera junto a su pareja, Gonzalo Heredia
La cumpleañera junto a su pareja, Gonzalo Heredia
Endiabladas, Mica Vázquez y Cande Molfese, que está en la dulce espera de su primer hijo
Endiabladas, Mica Vázquez y Cande Molfese, que está en la dulce espera de su primer hijo
El padre de Gonzalo Heredia, Julio, con su mujer Mabel, Gandini, Rolando Pisanú (ex pareja de Daniela Cardone, mamá de Brenda) y su hijo Tomás
El padre de Gonzalo Heredia, Julio, con su mujer Mabel, Gandini, Rolando Pisanú (ex pareja de Daniela Cardone, mamá de Brenda) y su hijo Tomás
Mica Vázquez, Brenda, Sofía Morandi, Benjamín Rojas y Pedro Alfonso
Mica Vázquez, Brenda, Sofía Morandi, Benjamín Rojas y Pedro Alfonso
Diosas, Sabrina Rojas (recién separada de José Chatruc), Brenda y Paula Chaves, con corset de encaje
Diosas, Sabrina Rojas (recién separada de José Chatruc), Brenda y Paula Chaves, con corset de encaje

El gran momento llegó cuando el karaoke se convirtió en el gran protagonista. Micrófono en mano, entre risas y aplausos, Pedro Alfonso y Benjamín Rojas se divirtieron a lo grande. También hubo una deliciosa torta con dulce de leche y merengue, velitas y bengalas y mucho baile para cerrar una noche única organizada por la agencia WeCan.

Amor y besos para la anfitriona de la noche
Amor y besos para la anfitriona de la noche
Al llegar a la fiesta, Celeste Cid abraza fuerte a Brenda
Al llegar a la fiesta, Celeste Cid abraza fuerte a Brenda
Benjamín Rojas y Pedro Alfonso se lucieron en el karaoke
Benjamín Rojas y Pedro Alfonso se lucieron en el karaoke
Sofía Morandi y Violeta Urtizberea, fascinadas con el karaoke
Sofía Morandi y Violeta Urtizberea, fascinadas con el karaoke
Sofía Vitola (de bordó), Ariel Staltari y su mujer Gabriela (de vestido aninal print) y Gonzalo Heredia
Sofía Vitola (de bordó), Ariel Staltari y su mujer Gabriela (de vestido aninal print) y Gonzalo Heredia
Pedro Alfonso, la protagonista de la noche y Paula Chaves
Pedro Alfonso, la protagonista de la noche y Paula Chaves
Muy divertidas a la hora del karaoke, la maquilladora Fabi Pereyra, Brenda, Mica Vázquez y Cande Molfese
Muy divertidas a la hora del karaoke, la maquilladora Fabi Pereyra, Brenda, Mica Vázquez y Cande Molfese
Velitas, bengalas y tiara a la hora de pedir los tres deseos
Velitas, bengalas y tiara a la hora de pedir los tres deseos
Eleonora Wexler (que está haciendo "El estado de la unión" en teatro junto a Gonzalo Heredia), Brenda y el actor Agustín Sullivan
Eleonora Wexler (que está haciendo "El estado de la unión" en teatro junto a Gonzalo Heredia), Brenda y el actor Agustín Sullivan
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaGettyimages
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