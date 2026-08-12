Todas las fotos y los invitados al cumpleaños número 42 de Brenda Gandini con sushi y karaoke

La actriz celebró con una divertida noche en un restaurante del barrio de Belgrano
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Brenda Gandini tuvo un cumpleaños inolvidable. La actriz reunió a su círculo más cercano para celebrar sus 42 años en Kona Corner, el restaurante de cocina japonesa ubicado en el barrio de Belgrano, famoso por su propuesta gastronómica y su espacio de karaoke. Con una sonrisa imborrable y visiblemente emocionada por las muestras de cariño, Brenda disfrutó de una velada distendida acompañada de su pareja, Gonzalo Heredia, y compañeros de trabajo con quienes construyó un fuerte vínculo a lo largo de su carrera. Entre ellos, Sabrina Rojas –se hicieron muy amigas tras protagonizar la obra Desnudos–, quien atraviesa una nueva etapa personal tras su reciente separación de José Chatruc. La lista de invitados también incluyó a Celeste Cid, Violeta Urtizberea y Cande Molfese, que algunas horas después del festejo anunció que está esperando su primer hijo.
El gran momento llegó cuando el karaoke se convirtió en el gran protagonista. Micrófono en mano, entre risas y aplausos, Pedro Alfonso y Benjamín Rojas se divirtieron a lo grande. También hubo una deliciosa torta con dulce de leche y merengue, velitas y bengalas y mucho baile para cerrar una noche única organizada por la agencia WeCan.
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