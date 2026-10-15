Algún día serán reinas: cómo se preparan Amalia de Países Bajos, Ingrid de Noruega y Leonor de España para ser las monarcas del futuro

Tres jóvenes herederas, tres estilos y una misma certeza: un día reinarán. Amalia de los Países Bajos (22), Ingrid Alexandra de Noruega (22) y Leonor de España (a fin de mes cumple 21) son parte de una generación de princesas que ya empezó a escribir su propia historia mientras atraviesan etapas diferentes en este aprendizaje que traen desde la cuna.

Con 22 años, Amalia de los Países Bajos es habitué en muchas de las grandes citas internacionales de la realeza, como fue el año pasado la gala que ofrecieron los nuevos Grandes Duques de Luxemburgo. Llegó con un traje de Monique Lhuillier, que acompañó con colgantes de esmeralda y la espectacular tiara de la reina Emma, que data de 1890, y está confeccionada en oro y plata y decorada con diamantes Patrick van Katwijk - WireImage

Mientras Amalia construye un perfil más internacional, combinando los estudios académicos con una agenda institucional que la muestra con más frecuencia dentro y fuera de los Países Bajos, su amiga Ingrid Alexandra gana protagonismo dentro de la Corona noruega y vive de cerca el peso de las responsabilidades que la esperan. Leonor, por su parte, sigue una hoja de ruta marcada por la formación militar y la representación institucional, dos pilares fundamentales del papel que algún día asumirá como reina de España.

Ingrid Alexandra de Noruega, también de 22 años, impactante con la tiara Boucheron Pearl Circle, que recibió cuando cumplió 18 años. Tiene varios círculos de diamantes entrelazados y engastados en platino, además de perlas, y perteneció a su tatarabuela, la princesa Ingeborg de Suecia Ida Bjørvik, Det kongelige hoff

Leonor de España, que en días cumple 21 años, impactó este verano en la tradicional recepción del Palacio de Marivent, en Mallorca, con su look sauvage Carlos Alvarez - Getty Images Europe

APRENDER EN TIEMPOS REALES

Ingrid Alexandra, la hija mayor de Haakon y Mette-Marit, está llamada a convertirse en la primera mujer que reine en Noruega desde Margarita I, hace más de seis siglos. Pero los giros de la vida están haciendo que se familiarice con ese destino antes de lo previsto. Después de terminar sus estudios en el Instituto Elvebakken de Oslo y completar quince meses de servicio militar en el Batallón de Ingenieros de la Brigada Norte, se instaló en Australia para cursar una licenciatura en Artes, con especialización en Relaciones Internacionales y Economía Política, en la Universidad de Sídney.

El mes pasado Leonor empezó Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, donde cursará cuatro años Raquel Pires Photography / Det kongelige hoff

Pero este año su vida dio un giro inesperado a raíz de los problemas de salud de su madre, que aún se recupera de un trasplante de pulmón. Eso, sumado a que desde agosto su padre ascendió al trono como Haakon VIII, hicieron que volviera a su país temporalmente: está cursando como alumna de intercambio en la Universidad de Oslo, aunque prepara su vuelta a Australia en febrero.

La princesa heredera de Noruega cumplió con 15 meses de servicio militar en el Batallón de Ingenieros de la Brigada Norte Detnorskekongehus

Amante de la naturaleza, los deportes y la vida al aire libre, Ingrid Alexandra practica kickboxing, esquí, fútbol y en 2020 fue campeona juvenil de surf de su país. La fiesta con que en 2022 celebró su mayoría de edad en el Palacio Real de Oslo será recordada como la gran cumbre de herederos de la nueva era. Ese día se coronó por primera vez con la histórica tiara Boucheron de la princesa Ingeborg, un regalo de sus abuelos, los reyes Harald V y Sonia. El año pasado, además, debutó en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, uno de los eventos institucionales más importantes del calendario noruego.

En 2025, durante el Día Nacional, junto a su hermano, Sverre Magnus, y sus padres, Haakon Magnus y Mette-Marit, luciendo trajes típicos Per Ole Hagen - Getty Images Europe

En cuanto a su vida sentimental, el único novio que se le conoció fue Magnus Heien Haugstad, un estudiante noruego cuatro años mayor que ella, con quien mantuvo una relación entre 2022 y 2024. Según la revista Se og Hør, tras la ruptura regresó al Palacio de Skaugum junto a sus padres y hermanos, dejando el departamento de Oslo donde había llegado a convivir con él. Hace poco se la vinculó con el piloto argentino Franco Colapinto, aunque todo quedó en un rumor viral sin confirmación.

Amante de la naturaleza, en 2020 fue campeona juvenil de surf de Noruega Simen Sund, Det kongelige hoff

En el retrato por su mayoría de edad, Ingrid Alexandra usó un vestido de Alber Elbaz para la colección de Lanvin prêt-à-porter Primavera 2004, que le “robó” a su mamá. El vestido lo estrenó Mette-Marit en el concierto del Premio Nobel de la Paz de 2004, el mismo año que nació su hija Ida Bjørvik, Det kongelige hoff-

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Catalina Amalia Beatriz Carmen Victoria de Orange Nassau representa a la perfección el perfil de una princesa del siglo XXI. Nacida el 7 de diciembre de 2003, algún día heredará una corona que ya estuvo en manos de tres mujeres antes que de su padre: las reinas Guillermina, Juliana y Beatriz.

En 2025, la princesa de Orange se sumó al programa de Defensity College, diseñado para acercar a estudiantes universitarios y de nivel superior al ámbito militar. Allí combina clases teóricas, entrenamientos y tareas en el Estado Mayor de la Defensa, trabajando uno o dos días por semana Koninklijkhuis

La princesa heredera construyó gran parte de su identidad pública alrededor de los estudios, pero sin descuidar una agenda institucional cada vez más intensa. En enero y febrero de 2023 debutó en una gira por el Caribe neerlandés junto a sus padres, Guillermo Alejandro y Máxima; tres meses después acompañó a su abuela, la princesa Beatriz, a la recepción en el Palacio de Buckingham previa a la coronación de Carlos III; y en junio voló a Jordania por la boda del príncipe heredero Hussein. Su primer viaje oficial al extranjero en solitario llegó en 2023, en la fiesta que Christian de Dinamarca dio por sus 18 años. En 2024 participó de su primer banquete de Estado, ofrecido en honor de los reyes de España. Graduada en Política, Psicología, Derecho y Economía (PPLE) en la Universidad de Ámsterdam, actualmente cursa Derecho neerlandés.

Un posado de este año con sus padres, Guillermo Alejandro y Máxima, y sus hermanas Alexia y Ariane koninklijkhuis

Más allá de que en el colegio aprendió latín y chino mandarín, habla inglés y español con fluidez, idioma que practica con su madre y en las frecuentes escapadas familiares a la Patagonia argentina, donde se reencuentran con sus raíces maternas. Además, en 2022, después de una serie de amenazas que pusieron en riesgo su seguridad, dejó su piso compartido de estudiante en Ámsterdam y se instaló en secreto en Madrid, donde vivió y estudió de forma remota más de un año.

Amalia adora los caballos y es una gran amazona koninklijkhuis

A la par de su carrera universitaria incorporó experiencia militar a través del programa Defensity College, que combina formación académica y participación en la estructura de Defensa neerlandesa. El paso simbólico hacia la vida adulta dentro de la monarquía llegó en diciembre de 2021, cuando al cumplir 18 años protagonizó su primer posado oficial con una de las joyas más emblemáticas del cofre real: la Tiara de Rubíes Mellerio, una de las favoritas de las mujeres de su familia.

La princesa de Orange se graduó en Política, Psicología, Derecho y Economía (PPLE) en la Universidad de Ámsterdam y actualmente cursa Derecho Neerlandés koninklijkhuis

Detrás de la heredera aplicada también hay una joven sensible y creativa. Adora la fotografía y le encanta escribir. Es más, años atrás trascendió que había escrito una obra infantil, El monasterio de Navidad, bajo el seudónimo Emilia van Nassau. También ama los caballos, practica equitación y tenis, y quienes la conocen aseguran que canta muy bien. Aunque la prensa mencionó alguna vez un posible novio durante su adolescencia, en 2022 se la vinculó con Boris de Bulgaria, y en 2025 con el empresario Christopher von Halem, miembro de una importante familia de Múnich con lazos en el mundo del arte y las finanzas, pero nunca hubo confirmación oficial.

Amalia heredó de su mamá la pasión por la moda. En la apertura del Parlamento 2025 impactó con un vestido-capa de Taller Marmo, una marca fundada por un diseñador argentino Patrick van Katwijk - Getty Images Europe

DISCIPLINA MILITAR

Leonor de Borbón es la heredera del trono español desde 2014 y, cuando llegue el momento, se convertirá en la primera mujer en reinar en España desde Isabel II, que lo hizo hace más de un siglo y medio. Entre las futuras reinas europeas, la distingue que gran parte de su formación y de sus apariciones públicas están pensadas en función del papel que algún día asumirá como jefa de Estado y máxima autoridad de las Fuerzas Armadas.

Leonor recurre a los trajes sastre de manera recurrente. Este, confeccionado en jacquard con efecto satinado, es de Bleis Madris y lo usó en la XVI edición de los Premios de la Fundación Princesa de Girona, en 2025 Paolo Blocco - WireImage

Estudió en el colegio Santa María de los Rosales, completó el Bachillerato Internacional en el prestigioso UWC Atlantic College de Gales y tiene previsto seguir sus estudios universitarios en Ciencias Políticas. Además del español, habla inglés con fluidez y tiene conocimientos de francés.

El domingo, en el desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional, Leonor lució el uniforme del Ejército de Tierra. Sobre la corbata llevaba la miniatura del Toisón de Oro y en la chaqueta, la insignia de la Orden de Carlos III, las Grandes Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico, todas ellas con distintivo blanco, que recibió a lo largo de su formación militar Carlos Alvarez - Getty Images Europe

En cuanto a su formación militar, Leonor pasó por la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval Militar de Marín y la Academia General del Aire, siguiendo un recorrido muy similar al que hizo su padre, Felipe VI, antes de llegar al trono. Sus primeras intervenciones en los Premios Princesa de Asturias y los Premios Princesa de Girona marcaron el comienzo de una exposición pública que fue creciendo con los años, al principio con mucha dulzura y cierta timidez y ya hace rato con gran soltura y presencia. Un momento clave en su vida institucional llegó el 31 de octubre de 2023, cuando juró la Constitución ante las Cortes Generales al cumplir la mayoría de edad. Desde entonces, su agenda fue ganando peso. En junio pasado, por ejemplo, protagonizó uno de los gestos más simbólicos de esa nueva etapa al participar, junto a sus padres y su hermana, la infanta Sofía, en la recepción oficial al papa León XIV durante su visita a España. Fue la primera vez que intervino en un saludo protocolario a un jefe de Estado extranjero.

El mes pasado Leonor empezó Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, donde cursará cuatro años Carlos Alvarez - Getty Images Europe

A diferencia de Amalia de Orange o Ingrid Alexandra de Noruega, Leonor todavía no debutó oficialmente con tiara. No se trata de una cuestión de edad, sino, al parecer, de la forma en que la Corona española viene gestionando la imagen de su heredera, poniendo el acento en la formación y las responsabilidades institucionales antes que en los símbolos más tradicionales de la realeza. Por eso, cada gala o acto de especial relevancia reaviva las especulaciones sobre cuándo llegará la ocasión que muchos consideran otro de los grandes hitos de su etapa como princesa de Asturias.

La familia real festeja el Campeonato Mundial de Fútbol el 19 de julio en Nueva Jersey

Detrás de la imagen formal que proyecta en los actos oficiales se esconde una joven como cualquier otra de su generación. Le gusta bailar, esquiar, nadar, jugar al tenis, al vóley, toca el violonchelo y disfruta especialmente del cine de Hayao Miyazaki, una afición que comparte con su mamá, la reina Letizia. También se interesa por la fotografía, sigue a artistas como Rosalía, Taylor Swift y Harry Styles y disfruta de ir a recitales.

Muy deportista, Leonor es conocida por su destreza en el voley Casa real

Su vida sentimental sigue siendo un secreto guardado bajo siete llaves. Aunque en distintas ocasiones se la vinculó con compañeros de estudio, fueron los rumores sobre una supuesta relación con el futbolista Gavi los que más repercusión tuvieron. Ninguna de esas versiones fue confirmada.

Faltan años para que Amalia, Ingrid y Leonor hereden sus respectivas coronas. Pero, mientras suman millas como herederas y ganan visibilidad, ya empiezan a dejar entrever el estilo propio con el que algún día ejercerán sus reinados.