Prestando atención al intercambio de miradas y gestos resulta fácil advertir la existencia de lo que ellas llaman “el hilo invisible que nos une”. Porque Julieta (55) y Rosario (41) Ortega no sólo son hermanas que crecieron en la misma casa y conocen hasta sus secretos más íntimos, sino que también comparten cierto ADN que privilegia la alegría y el placer de disfrutar de las distintas expresiones artísticas y de hacer lo que las hace felices. Y, si es posible, hacerlo juntas. Así, acaban de lanzar Sis.Ter una cápsula de indumentaria con la marca Inversa, en la que dieron rienda suelta a su gusto por la ropa cómoda, y con la excusa de hablar de moda aceptaron la invitación de ¡HOLA! Argentina para posar de a dos y charlar sobre muchos temas: familia, hermanos, pasiones, trabajos…

Como el resto de los hijos del matrimonio de Palito Ortega y Evangelina Salazar, las dos eligieron carreras ligadas al arte: Julieta es actriz y Rosario canta y compone. “Creo que todos tenemos más desarrollada el área creativa –dice la menor–. No sé si tiene que ver con algo que se hereda o es mitad que se hereda y mitad que lo mamamos en casa” Pilar Bustelo

–¿Cómo surgió la idea de hacer la cápsula?

Julieta: Teníamos ganas de hacer algo juntas. Ro quería una marca, yo tuve una marca, así que le dije que no me parecía este el año para hacer algo así… Una pyme en la Argentina es muy difícil, sobre todo en el rubro textil, y se me ocurrió proponerle a la gente de Inversa hacer una cápsula porque son una firma familiar y fabrican para mucha gente. Nos dijeron que sí, así que trabajamos la idea, y pensamos en algo que nos une, que es la ropa cómoda.

Rosario: No sé si es inconsciente, pero siempre estamos buscando la manera de hacer cosas juntas. A las dos nos gusta mucho la ropa y tenemos gustos en común. Aunque nuestros estilos son distintos, hay bastantes cosas que nos unen. Así surgió la idea, fue creciendo y nos involucramos bastante: estuvimos en todos los detalles. Inversa nos prestó su infraestructura y su fábrica, pero todo lo que es diseño salió de nosotras. La cápsula es como un bebé.

–¿Les resulta fácil ponerse de acuerdo o tienen que negociar?

Rosario: A veces sí y otras no tanto. Dentro de lo que tenemos en común, hay cosas que la identifican más a ella y otras que me identifican más a mí, pero vamos hablando y la mayoría de las veces consensuamos. Lo bueno de ser hermanas es que tenemos mucha confianza, así que hasta cuando hay diferencias podemos discutir, pero al otro día ya está, ya pasó.

Julieta: Siempre es un tema consensuar, hasta con las amigas también es un tema, porque uno siempre piensa que tiene razón. En el caso nuestro, al tener un hilo invisible que nos une, porque la hermandad hace eso (tenemos una historia familiar compartida, crecimos en la misma casa, con estímulos compartidos), no es tan difícil ponerse de acuerdo. Podemos tener puntos de vista distintos y a la media hora llegamos a un acuerdo, cosa que con una persona que no es de tu familia por ahí es un poco más difícil.

“Lo bueno de ser hermanas es que tenemos mucha confianza, así que hasta cuando hay diferencias podemos discutir, pero al otro día ya está, ya pasó” (Rosario) Pilar Bustelo

–¿Qué intereses comunes tienen más allá de la moda?

Julieta: Tanto Rosario como yo hacemos cosas que tienen que ver con lo lúdico, por eso la alegría sigue intacta, aunque quizás con preocupaciones y cosas que uno a los 20 años no tiene o no piensa. En mi caso, además, yo tengo más de 50 y una certeza muy clara de la finitud de las cosas y eso, a veces, si te avivás, puede jugar a favor, porque entendés que hay que mantenerse lo más contento posible, que la vida es corta y es importante aferrarse a la alegría. Ese espíritu lúdico lo tenemos las dos y por eso coincidimos en muchas cosas: nos gusta viajar, las amigas, disfrutar con hermanos…

Rosario: Nos pasamos mucha música la una a la otra, también series y documentales, que a las dos nos gustan. Cuando Julieta me recomienda algo lo veo enseguida y viceversa, porque confiamos mucho en el criterio de la otra. Nos gustan los viajes, los hermanos, la comida, los libros… Yo tengo un déficit de atención, entonces me cuesta más leer con cierta rigurosidad.

–¿Y en qué se diferencian?

Julieta: Yo tengo más de mi mamá en lo meticuloso y en cierta cosa más estructurada que tiene que ver con el orden de la casa, con el orden que necesito a la hora de trabajar o de encarar una nota, y Ro vive más el hoy. Quizás ella tuvo más atención por ser la más chica, y a mí me pasó al revés: Martín y yo éramos los grandes, los que tuvimos que atender hermanos más chicos, los que estábamos más atentos a las dinámicas familiares, a lo que mis papás estaban atravesando o a lo que podían necesitar.

“Ro es divina, tiene mucha ternura y es suave para decir las cosas. Y tiene una gran sensibilidad. Además, como artista, me encanta todo lo que hace” (Julieta) Pilar Bustelo

–También son distintas en relación con la fama y la exposición…

Rosario: Soy más reservada, menos para afuera. Si bien soy muy sociable con mi círculo de amigos, veo ajeno todo lo que tiene que ver con la fama y la farándula, no me siento parte de ese mundo. Prefiero ser una persona que la gente descubre cuando la conoce que estar exponiéndome todo el tiempo. No tengo la necesidad de darme a conocer de esa manera. Me identifico con la gente que da a conocer su arte o lo que hace, y que mantiene su vida privada por otro lado.

Julieta: Rosario no es actriz, entonces componer y cantar requiere otro tipo de exposición. Tampoco hace tantas entrevistas, fue otro camino el que eligió. Yo empecé a trabajar a los 19 años y soy más extrovertida con lo que tiene que ver con lo mediático, si bien no me siento cómoda con eso todo el tiempo.

–De hecho, muchas veces funcionás como “vocera familiar”. Cuando se separó Emanuel, por ejemplo…

–Es horrible, porque de afuera lo que se ve es “la hermana habla”, y no hay nada que me interese menos. No me interesa tener que hablar de la separación de ningún hermano, no me gustaría tener que hablar de la mía, como no lo hice en su momento, ¡imaginate la de un hermano! Es perdido por perdido el asunto, porque cuando te vienen a buscar, si reaccionás mal o te sorprendés o no contestás y seguís caminando te critican por eso. Entonces, al otro día querés ser simpática, parar y contestar todas las preguntas y ahí dicen: “¿Por qué se mete?”. A veces pienso: “¿Por qué no buscan a los varones?”. Nada me interesa menos que los temas que no tienen que ver conmigo. Y de última, si tengo que hablar de un tema puedo hablar de un hermano, pero no puedo hablar de la relación de un hermano. Primero, porque lo que sepa a través de él no lo voy a decir en televisión, y segundo, porque no me interesa.

–¿Julieta funcionó como una “segunda mamá” para vos?

Rosario: Cuando yo era chica, sí, seguro, hasta momentos que no me acuerdo. Después, cuando ella fue adolescente estaba en otra, y nos volvimos a acercar cuando yo ya era adulta, cuando tenía cerca de 30. Pero siempre tuvimos bastante relación de hermanas, nunca la sentí como una madre, sino como una hermana más grande o como una hermana mayor que oficiaba mitad de amiga y mitad de madre. Una hermana conoce mucho el funcionamiento de tu familia, por eso, a una amiga le podés explicar algo con mucho detalle, pero nunca lo va a entender como una hermana. En ese sentido está bueno, porque al ser mujer y al ser familia, te entiende en un segundo lo que le estás diciendo.

Julieta: Quizás cuando ella nació, que yo tenía 15, pude funcionar como una mamá. Lo que pasó es que deseé mucho tener una hermana. Mi mamá siempre dice que la tuvo porque yo la volví loca para que la tuviera, porque estaba podrida de estar rodeada de varones. Y al poco tiempo que Ro nació entré en esa edad en la que no querés saber nada con una hermana, no querés una cuna en tu cuarto. Yo tenía afiches de Madonna y una cuna con una beba en el cuarto, y me parecía el peor plan del mundo porque quería invitar amigas, y me gustaban los chicos… La unión fuerte entre nosotras vino después, cuando volvimos todos a la Argentina y ella empezó a ser adolescente. Rosario siempre fue muy amiguera, tiene grupos de amigas y ahí tuvimos algunas amigas en común, yo conozco a sus amigas y ella a las mías. Y después está lo familiar. Nosotros somos la típica familia argentina, que no se parece a ninguna otra. Es decir: yo de mi hermano puedo decir lo que quiera, pero vos no me lo toques. Voy a defender siempre a mis hermanos aun con las diferencias que podamos tener.

“Me encanta cómo es Julieta, la admiro mucho, es muy trabajadora. Cada vez nos entendemos más…” (Rosario) Pilar Bustelo

–¿Cómo es la relación con los hermanos varones? ¿Son celosos?

Julieta: No, tal vez mi papá un poco más, pero mis hermanos no. Fuimos todos bastante libres en ese sentido y no nos metimos demasiado en las elecciones de cada uno. Tal vez mi mamá fue más de opinar.

Rosario: Cuando yo era más chica por ahí me hacían algún comentario de alguna pareja, pero después ya no. Ninguno es un hermano celoso. Cero.

–¿Cuál es la favorita de papá?

Julieta: Yo siento que no, pero creo que ella siente que sí. [Risas]. Tal vez la diferencia de edad hizo que las dos tuviéramos un momento de “favorita”. Yo viví una época que Ro no vivió, que fue con los hermanos en la misma casa. Cuando ella nació nosotros empezamos todos a volar.

Rosario: No, no pienso eso. No creo que tenga favorita.

Son la segunda y la más chica del clan Ortega (en orden de aparición: Martín, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario). “Les doy consejos a todos mis hermanos –cuenta Julieta–. Así sea algo que yo no viví, al conocerlos mucho, tengo una visión bastante certera de lo que les está pasando, porque sé dónde están sus dolores, sus inseguridades, sus virtudes y fortalezas” Pilar Bustelo

–¿Qué pasa si tienen una pelea? ¿Se reconcilian rápido? ¿Quién afloja primero?

Rosario: Somos muy distintas. Yo soy más relajada, más distraída, y tenemos peleas como todos los hermanos y hermanas, pero hay un amor ligado a venir del mismo lugar y siempre terminamos necesitando a la otra, y nos preocupamos por la otra. No nos peleamos mucho, pero si nos peleamos, no duramos peleadas porque nos gusta sentirnos cerca.

Julieta: Podemos tener las discusiones más terribles y a las dos horas una le está mandando un mensaje a la otra como si nada hubiera pasado. Y me parece bárbaro, es una buena manera de resolverlo. A veces, ella evita el conflicto y yo soy más de decirle: “Ro, hablemos de esto que pasó porque me lo quiero sacar de encima”, y porque también siento que con los hermanos se van apilando resentimientos y un día tenés tanto guardado que explotás. Y es una lástima porque los hermanos se distancian por cosas que tienen guardadas y yo prefiero poner todo arriba de la mesa y no guardarme molestias, resentimientos, broncas o dudas que, una vez que escuchás al otro, se te aclaran. Así que en general soy más partidaria de hablar de algo que pasó, pero ella es más de querer rápidamente dar vuelta la página, que me parece lindo y una manera de seguir reencontrándonos con el amor que nos tenemos, que va a seguir intacto más allá de cualquier discusión.

–Julieta, ¿sos de darle consejos?

–Sí, a todos mis hermanos. [Risas]. Así sea algo que yo no viví, al conocerlos mucho, tengo una visión bastante certera de lo que les está pasando, porque sé dónde están sus dolores, sus inseguridades, sus virtudes y fortalezas. Es valorable la opinión de un hermano porque te vio, en este caso literalmente, nacer. Les conozco todo el recorrido, a ella y a los demás.

“Teníamos ganas de hacer algo juntas y se me ocurrió proponerle a la gente de Inversa hacer una cápsula... Así que trabajamos la idea, y pensamos en algo que nos une, que es la ropa cómoda” (Julieta) Pilar Bustelo

–Rosario, ¿cómo definirías a tu hermana?

–Me encanta cómo es, la admiro mucho, es muy trabajadora. Y cada vez nos entendemos más, yo entiendo más cómo es ella y de dónde vienen las cosas que a mí me molestan, y ella entiende las mías, entonces vamos aprendiendo a relacionarnos mejor.

–Y vos Julieta, ¿cómo definirías a Rosario?

–Es divina, tiene mucha ternura y es suave para decir las cosas. Y tiene una gran sensibilidad. Además, como artista, me encanta todo lo que hace: tiene una voz hermosa y muy particular y siempre me pareció que su búsqueda fue muy personal y auténtica.

Juntas por Recoleta vestidas con prendas de Sis.Ter, su cápsula de moda Pilar Bustelo

Del álbum familiar, una foto de 1986. La mayor de las Ortega tenía 15 años cuando nació su hermana

Julieta y Rosario a fines de los años 80

Con su mamá en el festejo por los cincuenta años de la boda de Palito y Evangelina, que tuvo lugar en abril de 2017 en el Hotel Faena

Las hermanas con papá Ramón

Producción: Vicky Miranda. Maquillaje: Estefanía Novillo para Estudio Novillo. Peinado: Juan Olivera y Karina Otero para Estudio Olivera. Agradecimientos: Lucía Bone (asistente de producción), Heidi Clair, Rapsodia, Sis.ter, Boken y joyería Santino