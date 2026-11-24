Clásicas, en colores llamativos o con textura, encabezan algunos de sus looks más recordados
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Un calzado poco habitual en los códigos tradicionales de la realeza, pero que Máxima (55) convirtió en una de sus marcas registradas. La soberana de los Países Bajos recurre a las botas de caña alta una y otra vez para sus compromisos y visitas oficiales, siempre con el estilo elegante y moderno que la caracteriza.
Las botas XL ocupan un lugar destacado en su guardarropa, ya sea en versiones clásicas o en colores más llamativos que inevitablemente captan todas las miradas. Dueña de una colección envidiable, Máxima demuestra que se trata de un básico tan sofisticado como versátil, capaz de aportar carácter a cualquiera de sus looks.
Y aunque suelen asociarse al invierno, también son el complemento perfecto para darles una segunda vida a vestidos, faldas y otras prendas de verano, extendiendo su uso mucho más allá de los meses más fríos.
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