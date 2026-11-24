Un calzado poco habitual en los códigos tradicionales de la realeza, pero que Máxima (55) convirtió en una de sus marcas registradas. La soberana de los Países Bajos recurre a las botas de caña alta una y otra vez para sus compromisos y visitas oficiales, siempre con el estilo elegante y moderno que la caracteriza.

En una visita a la Clínica De Wending en Ugchelen, en 2020, Máxima lució un vestido midi asimétrico de Oscar de la Renta con botas marrones efecto cocodrilo de Paris Texas y cartera de Uterqüe Robin Utrecht/Shutterstock - Shutterstock Editorial

Las botas XL ocupan un lugar destacado en su guardarropa, ya sea en versiones clásicas o en colores más llamativos que inevitablemente captan todas las miradas. Dueña de una colección envidiable, Máxima demuestra que se trata de un básico tan sofisticado como versátil, capaz de aportar carácter a cualquiera de sus looks.

Ese mismo año, en Utrecht, sorprendió con un look total red compuesto por un diseño de Massimo Dutti, abrigo de Oscar de la Renta, cartera con hebilla de Delvaux y botas de cuero rojo modelo “Laura” de Gianvito Rossi Patrick van Katwijk/BSR Agency - Getty Images Europe

Y aunque suelen asociarse al invierno, también son el complemento perfecto para darles una segunda vida a vestidos, faldas y otras prendas de verano, extendiendo su uso mucho más allá de los meses más fríos.

En 2024, para los Juegos del Rey, completó su look de Natan, que incluía un pantacourt de cuero, con botas de caña alta Patrick van Katwijk - Getty Images Europe

Durante su visita oficial a Zaanstad, en 2025, acompañó su vestido de tweed de Oscar de la Renta con un sobre de Carlend Copenhagen, botas negras de taco grueso y efecto arrugado de Gianvito Rossi Patrick van Katwijk - Getty Images Europe

En 2016, lució un trench de Natan y botas de Stella McCartney en un seminario de Women Inc. sobre salud con perspectiva de género Michel Porro - Getty Images Europe

Este año, en el Cleantech Park de Arnhem, combinó sus infaltables botas de Gianvito Rossi con una capa de Anna Trzebinski y falda midi de Massimo Dutti ROBIN VAN LONKHUIJSEN - ANP

En 2021, durante la entrega del Premio de la Fundación Cultural Príncipe Bernhard, volvió a demostrar su versatilidad a la hora de llevar las botas y las combinó con un diseño de estampa botánica de la colombiana Johanna Ortiz Patrick van Katwijk - Getty Images Europe