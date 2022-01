Amor con Lulú. Redrado comparte días de relax junto a su novia en medio de una batalla legal con Luciana Salazar

Es el protagonista de una guerra que acumula batallas y nunca logra la paz. Para Martín Redrado (60), el conflicto con su exnovia, Luciana “Luli” Salazar (41), está presente aun cuando se toma vacaciones junto a su actual pareja Lulú Sanguinetti (44) y su hijo Tomás (25). El primer día del año, los tres se cruzaron con Luli en el restaurante La Huella, en José Ignacio, y lo que parecía ser una tregua civilizada duró apenas unas horas. Luciana Salazar mostró en las redes un documento en el que, supuestamente, Redrado le pedía disculpas por los últimos “choques” que habían tenido. Sin embargo, él no tardó en desmentir que hubiera sido el autor de esas disculpas y volvieron las acusaciones y reproches. Mientras Luli amenaza con llevar al economista a la justicia por acuerdos que no habría cumplido (y de los que no trascienden detalles), él se refugia en su relación con Lulú, que se afianza, aunque no haya planes de boda en el corto plazo.

