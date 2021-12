Amor en Miami. Las fotos de Mick Jagger de vacaciones con su novia Melanie Hamrick, 44 años menor que él

Se casó en dos oportunidades y debe ser uno de los hombres con más frondoso historial amoroso. Sin embargo, el corazón de Mick Jagger (78) hace ya siete años que navega aguas más serenas de la mano de Melanie Hamrick (34), la madre del octavo y menor de sus hijos, Deveraux Octavian Basil, que en pocos días cumplirá 5 años.

Visiblemente recuperado de la operación de corazón a la que se sometió en 2019, el frontman de los Stones volvió a rockear. Tras la última fecha del No Filter Tour, en Detroit, volaron a Florida para descansar en la playa. Grosby

La pareja, que el año pasado pasó el confinamiento en Fourchette, el castillo del siglo XVI que el músico británico tiene en Touraine, Francia (lo compró en los años 80 cuando aún estaba casado con la modelo norteamericana Jerry Hall), hace unas semanas se trasladó a Estados Unidos para que los Rolling Stones cumplieran con la última etapa del No Filter Tour. Fueron una serie de conciertos emotivos, ya que por primera vez no estuvo el legendario Charlie Watts en la batería (murió en agosto, a los 80 años).

La semana pasada, después de cerrar la gira en el estadio Hard Rock Hollywood de Miami, Mick y Melanie se tomaron un descanso en las arenas de Miami. Con looks casuales y mucha onda, se los vio en diferentes oportunidades caminando por la orilla, charlando animadamente y tomando sol sobre reposeras, con el sonido del mar como música de fondo. De excelente humor y en inmejorable estado físico, la leyenda del rock se dejó fotografiar por su amor, con anteojos y sombrero. Puede quedarse tranquilo: esas fotos jamás saldrán a la luz porque Melanie rara vez sube a sus redes sociales imágenes juntos, aunque sí con su hijo, que es muy parecido a Mick.

De buen humor y perfecto estado físico, Mick se dejó fotografiar por su novia, que el año pasado debutó como coreógrafa con Porte Rouge, una producción que contó con música de los Stones. Grosby

LA HISTORIA DE UN AMOR

El vocalista de los Stones conoció a su novia en 2014, en un momento dramático y muy duro de su vida, después de que su compañera de entonces, la diseñadora de moda L’Wren Scott, se suicidara. Según cuenta la historia, la primera vez que se vieron fue en Japón, donde Jagger fue a tocar con los Stones. Melanie estaba entre el público acompañada por un grupo de colegas y las invitaron al back para conocer a la banda. Poco tiempo después, empezaron a salir, y dos años más tarde nació Devi, como llaman cariñosamente a su hijo.

QUIÉN ES MELANIE

Nacida en Williamsburg, Virginia, Estados Unidos, Melanie estudió danzas en dos escuelas locales antes de ingresar a la School of American Ballet. Después, durante quince años, fue una de las estrellas del American Ballet Theatre, la compañía de la que se retiró en 2019 para pasar más tiempo con Jagger. A pesar de bajarse de los escenarios, la bailarina sigue muy activa, enfocada en distintos proyectos artísticos de estilo más contemporáneo. El año pasado, debutó como coreógrafa con Porte Rouge, una producción que contó con música de los Stones, se estrenó en Rusia en el Taller Creativo de Jóvenes Coreógrafos del Teatro Mariinsky y más tarde en la gala Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow, del Gran Premio Youth America. “Disfruto bailando. Comencé a tomar clases de baile contemporáneo y de hip-hop. Nunca quiero dejar de bailar”, señaló en una entrevista concedida en 2020.

Melanie con su hijo Deveraux, un calco de Jagger. Getty Images

LO QUE ELLA DICE DE ÉL

A pesar de que Melanie no suele hablar públicamente sobre su famoso hombre, hasta el momento hizo dos excepciones: la primera fue con la revista de The New York Times tras el nacimiento de su hijo, donde reveló que a Deveraux le gustaba bailar, subir al escenario y tocar el ukelele. “Tiene el gen”, señaló. La segunda fue en una entrevista con la revista You, en 2018. Allí, describió a Jagger como “el padre más increíble, maravilloso y cariñoso”, y aseguró que criaban a su hijo juntos: “Siento que tengo más apoyo de él que el que algunas de mis amigas casadas reciben de sus maridos. Con WhatsApp, FaceTime y las redes sociales, hoy es posible mantener una relación estrecha incluso a larga distancia. Creo que las normas de las relaciones cambiaron. O tal vez es que yo soy muy moderna e independiente”.

En cuanto a la fama de mujeriego que tiene el frontman de los Stones, aseguró: “Me siento muy segura en mi relación. Siempre habrá rumores en los medios, pero sé lo que tenemos Mick y yo, así que no presto atención”.

NUEVO NIDO

El año pasado, después de recuperarse de una operación de corazón y en medio de las negociaciones para la vuelta a los escenarios, Mick compró una casa en el sur de Tampa y la puso a nombre de su novia. La propiedad tiene cuatro habitaciones, seis baños, está ubicada en un emprendimiento privado de Lakewood Ranch, en Sarasota y pagó por ella 1,9 millones de dólares. Según allegados a la pareja, aunque no se habla del tema, no sería loco pensar que en algún momento decidan casarse. Se ven muy cómodos juntos en su modo nómade de vida entre las diferentes casas que él tiene por el mundo y encantados con su hijo (Mick tiene otros siete, más cinco nietos y una bisnieta) y felices de cultivar una vida amorosa tan lejos de los flashes como les sea posible.